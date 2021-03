Stream haalt $ 38 miljoen op, serie B geleid door Felicis Ventures

Investering vindt 6 maanden na Serie A plaats; Versnelt wereldwijde groei voor chat- en activiteitsfeed-API’s

BOULDER, Colorado–(BUSINESS WIRE)–Stream, de maker van hoogwaardige activiteitsfeed- en chat-API’s, kondigt vandaag de afsluiting aan van financieringsronde serie B van $ 38 miljoen, geleid door Aydin Senkut van Felicis Ventures met deelname van de hoofdinvesteerder van serie A GGV Capital en 01 Advisors​. De serie B volgt slechts zes maanden na de serie A-ronde van $ 15 miljoen van het bedrijf in augustus 2020, waarmee de totale financiering op $ 53 miljoen komt. De versnelde financieringsrondes signaleren marktacceptatie van de innovatieve technologie van Stream, aangezien chat het dominante medium wordt voor dagelijkse communicatie.

Stream levert API’s die productteams in staat stellen chat- en activiteitsfeeds voor hun applicaties op schaal te bouwen in een fractie van de tijd en kosten van intern ontwikkelen. Stream ondersteunt in-app-ervaringen voor meer dan een miljard eindgebruikers en werkt samen met klanten in uiteenlopende segmenten zoals gezondheidszorg, onderwijs, financiën, virtuele evenementen, dating en sociaal. Bekende klanten zijn TaskRabbit, NBC Sports, Unilever, Delivery Hero, Gojek, eToro en Stanford University.

De investering komt nadat het bedrijf in 2020 een omzetstijging van 517% uit zijn chat-API-product had meegemaakt, terwijl het zijn chat- en activiteitsfeed-gebruikersbestand meer dan verdubbelde waardoor het meer dan een miljard eindgebruikers ondersteunt. Terwijl organisaties het afgelopen jaar snel werkten om online activiteiten uit te breiden en virtuele communicatie te stimuleren, wendden velen zich tot de chat-API en SDK’s van Stream om op efficiënte wijze berichtenoplossingen te implementeren.

“De API-economie creëert een gouden eeuw voor engineers en productteams”, zei medeoprichter van Stream & CEO Thierry Schellenbach. “Met een bewezen API-basis om op voort te bouwen, gaan teams van concept naar lancering in een fractie van de tijd die nodig is om vergelijkbare functionaliteit helemaal opnieuw te ontwikkelen. Dankzij de efficiëntieverbetering kunnen engineers zich concentreren op kernfuncties die hun product onderscheiden in plaats van het wiel opnieuw uit te vinden.”

Aydin Senkut, oprichter en managing partner van Felicis Ventures, erkende het marktpotentieel in de bewezen chattechnologie van Stream en benaderde Schellenbach via een introductie door een Felicis-oprichter vrijwel onmiddellijk na de afsluiting van serie A.

Senkut, een originele superengel die meerfasige investeerder is geworden, staat erom bekend Shopify, Fitbit, Rovio, PluralSight en API-gerichte startup Adyen te steunen.

“API’s stellen projectmanagers in staat om veel efficiënter te werken dan in het verleden en als gevolg daarvan zien we aanhoudende groei in de sector”, aldus Senkut. “Stream loopt voorop in de API-golf, en we zijn erg blij dat ze zich bij Felicis hebben aangesloten.”

Extra investeerders in de ronde zijn Olivier Pomel, CEO van Datadog; Tom Preston-Werner, medeoprichter van GitHub; het in Amsterdam gevestigde Knight Capital; Johnny Boufarhat, oprichter en CEO van Hopin; en Selcuk Atli, medeoprichter en CEO van Bunch. Knight, Pomel en Preston-Werner hebben historisch geïnvesteerd in Stream, terwijl Boufarhat en Atli nieuwe investeerders zijn.

“We hebben de afgelopen zes maanden met veel plezier samengewerkt met Thierry, Tommaso en het hele team van Stream en zijn nog steeds onder de indruk van hun groei en toewijding om in-app-berichten en activiteitsfeeds voor meer dan een miljard eindgebruikers wereldwijd te verbeteren”, zei Tiffany Luck, investeerder bij GGV Capital en lid van de raad van bestuur van Stream.

“De technologie van Stream lost een veelvoorkomend probleem in productontwikkeling op door een eenvoudig te integreren en schaalbare berichtenoplossing aan te bieden”, zei Dick Costolo, medeoprichter en managing partner van 01 Advisors en voormalig CEO van Twitter. “Daarnaast onderscheiden hun team en duidelijke visie hen, en we staan met overtuiging achter hun missie.”

Stream ondersteunt een breed scala aan klanten, van startup tot onderneming, met een verscheidenheid aan plannen en eenvoudige aanpassing aan hun individuele behoeften. Ongeacht de grootte vertrouwen productteams op Stream om sneller te starten, vaker te herhalen en een betere gebruikerservaring te bieden.

“Het Stream Chat-integratieproces was eigenlijk maar één regel code”, zei Jack McMillan, medeoprichter van Student+, een berichten-app die speciaal is ontwikkeld voor nieuwe studenten aan de Universiteit van Edinburgh. “Het voelde bijna als vals spelen, omdat het zo gemakkelijk te integreren was.”

“Het was belangrijk voor ons om een partner te kiezen die kon opschalen met de snelle groei die we hebben ondersteund op het gebied van virtuele evenementen”, zei Elissa Ewers, directeur productbeheer bij Freeman, ‘s werelds toonaangevende leverancier van live-evenementen en merkervaringen. “We hebben voor Stream Chat gekozen om te integreren in ons toonaangevende hybride evenementenplatform, OnlineEvent®, omdat we waarde hechten aan een veilige chatoplossing die snel en gemakkelijk te implementeren is, en functionaliteit ondersteunt zoals kanalen, groepen, het delen van bestanden, threads en meer.”

Stream is in Amsterdam opgericht door Schellenbach en Chief Technology Officer Tommaso Barbugli. Het bedrijf nam in 2015 deel aan het Techstars NYC-acceleratorprogramma en verplaatste vervolgens het hoofdkantoor naar Boulder, Colorado. Momenteel heeft Stream bijna 100 mensen in dienst in Amsterdam, Boulder en op afstand.

Stream is van plan te investeren in het opschalen van zijn wereldwijde team. In 2020 verdrievoudigde het team in omvang en de personeelsgroei zal met de nieuwe financiering doorzetten.

Ga voor meer informatie over Stream naar https://getstream.io/​.

Over Stream

Stream is de allerbeste, hoogwaardige chat- en activiteitsfeed-leverancier die meer dan een miljard eindgebruikers bedient. De functierijke producten van Stream omvatten robuuste client-side SDK’s voor iOS, Android, React, React Native, Flutter en ondersteuning voor de meest gebruikte server-side talen; schaalbare en veilige API’s, en een mooie UI-kit. Stream is de snelste, meest schaalbare oplossing die momenteel op de markt is, waardoor applicatieproductteams de gebruikersbetrokkenheid en -retentie kunnen vergroten en de marktintroductietijd kunnen verkorten. Stream is gevestigd in Boulder, Colorado en heeft een kantoor in Amsterdam. Voor meer informatie over wat Stream Chat voor uw bedrijf kan betekenen meldt u zich aan voor een gratis proefversie van 28 dagen​.

Over Felicis Ventures

Felicis Ventures is in 2006 opgericht en is een durfkapitaalbedrijf dat investeert in bedrijven die kernmarkten opnieuw uitvinden en die grensverleggende technologieën creëren. Felicis richt zich op investeringen in een vroeg stadium en beheert momenteel meer dan $ 1,2 miljard aan kapitaal verdeeld over 7 fondsen. Het bedrijf is een vroege financier van meer dan 30 bedrijven met een waarde van meer dan $ 1 miljard. Meer dan 80 van zijn portfoliobedrijven zijn overgenomen of beursgenoteerd, waaronder Adyen (IPO), Credit Karma (overname door Intuit), Cruise (overname door General Motors), Fitbit (IPO), Guardant Health (IPO), Meraki (overname door Cisco), Ring (overname door Amazon) en Shopify (IPO). Het bedrijf is gevestigd in Menlo Park, Californië. Ga voor meer informatie naar www.felicis.com​.

Over GGV Capital

GGV Capital is een wereldwijd durfkapitaalbedrijf die investeert in lokale oprichters die marktleidende bedrijven bouwen. GGV is sectorgericht en investeert vanuit vijf kantoren over de hele wereld in sociale media/internet, bedrijfstechnologie en slimme technologie, van de beginfase tot de groeifase. GGV heeft $ 9,2 miljard aan activa onder beheer, verdeeld over meerdere fondsen, en zijn portfoliobedrijven hebben in de afgelopen 15 maanden 11 beursintroducties voltooid. In de afgelopen twee decennia heeft GGV meer dan 400 bedrijven over de hele wereld ondersteund, waaronder Affirm, Airbnb, Alibaba, Big Commerce, Boss Zhipin, Grab, HashiCorp, Hello, JD MRO, Keep, Kujiale, Manbang, NIU, Opendoor Technologies, Peloton, Poshmark, Qunar/Ctrip, Slack, Square, StockX, Udaan, Wish, Xpeng, Zendesk, Zuoyebang en meer.

Ga voor meer informatie naar www.ggvc.com en @ggvcapital​.

Over 01 Advisors

01 Advisors is een uniek CEO-coaching advies- en durfkapitaalbedrijf dat zich richt op het helpen van bedrijven om te groeien nadat ze zich op de productmarkt hebben afgestemd. 01 Advisors is in 2018 opgericht door voormalige grootschalige operators, Dick Costolo (voormalig CEO van Twitter) en Adam Bain (voormalig COO van Twitter), en heeft meer dan twee dozijn meerfasige investeringen gedaan in Enterprise Tech, Consumer, Gaming, Education en Smart Tech bedrijven. Ga voor meer informatie naar www.01a.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

