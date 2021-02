Spotify wordt gelanceerd in Zuid-Korea

‘s Werelds populairste abonnementsservice voor audiostreaming wordt gelanceerd in de geboorteplaats van K-Pop

SEOUL, Zuid-Korea–(BUSINESS WIRE)–Vandaag lanceert Spotify (NYSE: SPOT) zijn service in Zuid-Korea, waardoor Koreaanse luisteraars toegang krijgen tot meer dan 60 miljoen nummers en meer dan 4 miljard afspeellijsten van over de hele wereld. Als ‘s werelds populairste abonnementsservice voor audiostreaming biedt Spotify een moeiteloos eenvoudige interface, een innovatief technologisch kader, dagelijkse nieuwe muziekontdekking en algoritmische aanbevelingen die zijn gepersonaliseerd voor de muzieksmaak van elke luisteraar. Deze lancering brengt het totale aantal markten van Spotify op 93.

Als de op vijf na grootste muziekmarkt ter wereld* is Zuid-Korea een cruciale volgende stap in de wereldwijde expansie van Spotify. Zuid-Korea is niet alleen een van de meest digitaal inclusieve markten ter wereld, maar wordt ook algemeen erkend als een cultureel en muzikaal epicentrum, deels vanwege het wereldwijde fenomeen K-Pop. Sinds Spotify in 2014 zijn eerste K-Pop-afspeellijst uitbracht, is het aandeel van K-Pop-luisteraars op het platform met meer dan 2.000 % gestegen. Met deze lancering is Spotify van plan de groei van het hele Koreaanse ecosysteem voor muziekstreaming te versnellen, wat makers, labels, distributeurs en fans ten goede zal komen.

“We willen altijd zijn waar de luisteraars en artiesten zijn, en Korea heeft een overvloed van beide,” aldus Alex Norström, Chief Freemium Business Officer van Spotify. “Deze lancering biedt een enorme kans voor ons om niet alleen onze missie te bevorderen om nieuwe en hoogwaardige inhoud naar meer publiek te brengen, maar ook om lokale Koreaanse artiesten te helpen bij het aanboren van de 320 miljoen luisteraars van Spotify wereldwijd. We hopen meer kansen te creëren voor Koreaanse artiesten in alle genres om ontdekt te worden door luisteraars over de hele wereld.”

Spotify heeft de muziekbeleving voor elke markt uniek op maat gemaakt. Als onderdeel van de lancering van vandaag introduceert Spotify een reeks nieuwe afspeellijsten die exclusief voor Zuid-Korea zijn gemaakt. Deze afspeellijsten bieden samengestelde en de nieuwste muziek van ons team van Koreaanse muziekexperts, in enkele van de meest populaire genres. Deze zijn onder meer:

Deze nieuwe afspeellijsten worden toegevoegd aan Spotify’s K-Pop-genrehub die een breed scala aan Koreaanse muziek omvat, waaronder K-pop, Hip Hop, Indie, OST, R&B en meer, evenals ‘RADAR Korea’, een afspeellijst met nieuwe K- muziekvondsten en een onderdeel van Spotify’s wereldwijde programma voor opkomende artiesten. De hub is gelokaliseerd in meer dan 72 landen, waaronder Rusland, India, Brazilië en de VAE.

In Korea kunnen nieuwe luisteraars Spotify Premium 7 dagen gratis uitproberen op hun mobiele telefoon zonder creditcardinformatie en in totaal 3 maanden gratis met creditcardinformatie, indien geabonneerd vóór eind juni 2021. Luisteraars kunnen Spotify gebruiken op een breed scala aan apparaten en app-integraties, waaronder Instagram, Facebook, Samsung mobiel en tv, LG TV, Microsoft Xbox, Bose en meer.

De Spotify-app kan worden gedownload voor zowel Premium Individual- als Duo-abonnementen. Om van muziek te genieten zoals jij dat wilt, download je de Spotify-app vandaag nog via de app store van Android of iOS of ga je naar www.spotify.com/kr-ko/.

Over Spotify Technology S.A.

Spotify heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop mensen naar muziek luisteren sinds we van start zijn gegaan in 2008. Onze missie is het potentieel van menselijke creativiteit te ontgrendelen door een miljoen creatieve artiesten in de gelegenheid te stellen hun brood te verdienen met hun muziek, en om miljarden fans in de gelegenheid te stellen om van die muziek te genieten en zich door deze artiesten te laten inspireren.

Tegenwoordig zijn we met meer dan 60 miljoen nummers en meer dan 4 miljard afspeellijsten ‘s werelds populairste abonnementsdienst voor audiostreaming met een community van meer dan 320 miljoen luisteraars in 93 markten.

We gebruiken onze Investors– en For the Record-websites en andere sociale media die worden vermeld op het tabblad ‘Bronnen – Sociale media’ van onze Investors-website om materiële bedrijfsinformatie vrij te geven. Voor meer informatie, afbeeldingen of om contact op te nemen met het persteam, ga je naar https://newsroom.spotify.com/.

