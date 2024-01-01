Samenvatting: Wolfspeed bereikt doorbraak in 300mm-siliciumcarbidetechnologie (SiC)

300mm-SiC-technologie die schaalbare platformen klaar maakt voor AI-infrastructuur, AR/VR en geavanceerde vermogenselektronica

Strategische technologische mijlpaal – Wolfspeed heeft een monokristallijne 300mm (12-inch) siliciumcarbidewafer geproduceerd. Dit is een belangrijke vooruitgang in de ontwikkeling van siliciumcarbidetechnologie en een essentiële facilitator voor opkomende toepassingen.

DURHAM, N.C.–(BUSINESS WIRE)–Wolfspeed, Inc. (NYSE: WOLF), een wereldleider in siliciumcarbidetechnologie, kondigde vandaag een significante sectorale mijlpaal aan met de succesvolle productie van een monokristallijne 300mm (12-inch) siliciumcarbidewafer.

