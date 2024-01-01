Samenvatting: TRU Simulation en US Aviation Academy ondertekenen koopovereenkomst voor vijf Cessna Skyhawk Veris Virtual Reality Simulators: eerste vlootbestelling en debuut op de markt voor vliegtuigen met vaste vleugels

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Tijdens de National Business Aviation Association – Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) heeft TRU Simulation + Training Inc., een bedrijf van Textron Inc. (NYSE:TXT), en een dochteronderneming van Textron Aviation Inc., een overeenkomst aangekondigd met de US Aviation Academy voor de aankoop van vijf Cessna Skyhawk Veris Virtual Reality (VR) Simulators van TRU Simulation. Deze mijlpaalovereenkomst introduceert de Veris op de markt voor training met vaste vleugels en is de eerste vlootorder voor VR-trainingsapparatuur van TRU Simulation.









