Samenvatting: Cleverbase kiest Verimatrix Code Shield voor sterke cyber beveiliging

E-handtekeningen, inloggen, gecodeerde informatie-uitwisseling en archivering binnen de Vidua-app beveiligd tegen cyberaanvallen door bekroonde technologieën voor bescherming tegen bedreigingen

AIX-EN-PROVENCE, Frankrijk & SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), de leider in het versterken van de moderne verbonden wereld met mensgerichte beveiliging, heeft vandaag aangekondigd dat het in Nederland gevestigde Cleverbase zich tot Verimatrix Code Shield heeft gewend om zijn Vidua mobiele app voor Android en iOS te beschermen .

Met als doel alle papieren communicatie, penhandtekeningen en fysieke identificatie niet langer nodig te maken, is de Vidua-app van Cleverbase ontworpen om informatie gemakkelijk en veilig op te slaan voor in Nederland gevestigde bedrijven. Organisaties in het hele land kiezen ervoor om samen te werken met Vidua om hun klanten in staat te stellen volledig digitaal te communiceren, wat tijd en moeite bespaart, terwijl ze dit doen met de gemoedsrust dat de app die ze gebruiken hun gevoelige gegevens consistent beschermt.

