Samenvatting: Activ Surgical beveiligt CE-markering voor ActivSight™ Intelligent Light

Activ Surgical, een pionier op het gebied van digitale chirurgie, heeft vandaag aangekondigd dat het de CE-markering heeft ontvangen voor zijn ActivSight™ Intelligent Light ("ActivSight"). De CE-markering bevestigt dat ActivSight voldoet aan de vereisten van de Europese verordening medische hulpmiddelen, waardoor Activ Surgical het verbeterde beeldvormingssysteem in de hele Europese Unie en andere regio's met CE-markering op de markt kan brengen.





ActivSight is een eenvoudig aan te passen module die naadloos aansluit op de hedendaagse laparoscopische systemen en real-time, on-demand chirurgische inzichten biedt die zijn geïntegreerd in standaardmonitoren. Het is de eerste en enige modulaire vormfactor met multimodale geavanceerde visualisatie voor minimaal invasieve chirurgie. Met ActivSight hebben chirurgen toegang tot kritieke intraoperatieve visuele gegevens als augmented reality-overlays, waardoor de chirurgische resultaten en de patiëntveiligheid worden verbeterd.

