Riassunto: UserTesting lancia nuovi tipi di test e funzionalità di visualizzazione interattiva per fornire alle società maggiori approfondimenti e intuizioni sui clienti

Tra le ultime funzionalità contenute nella pubblicazione si annoverano un ordinamento delle schede, test delle app per dispositivi mobili iOS con TestFlight, una matrice di prioritizzazione, una scala avanzata di usabilità del sistema e le click map

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Raccogliere rapidamente il feedback dei clienti ha assunto un livello di missione cruciale per le società che competono in questo mondo degli affari nuovo ed estremamente diverso. La capacità di identificarsi con i clienti e comprendere come sia cambiato il loro comportamento di acquisto è più importante oggi come non mai. UserTesting, un prestigioso fornitore di intuizioni umane on demand, ha annunciato oggi il lancio di numerose nuove funzionalità studiate per aiutare le società a soddisfare le esigenze in costante mutamento dei loro clienti, grazie a maggior numero di tipi di test che consentono di approfondire la conoscenza di come i clienti organizzano e prioritizzano le informazioni, così come interpretano le esperienze.

Il lancio del prodotto di gennaio 2021 propone nuovi tipi di test per le esperienze sul Web e dispositivi mobili, nonché funzionalità di visualizzazione interattiva ottimizzata sotto forma di click map pensate per ridurre la quantità di tempo richiesto per rivedere e analizzare i dati.

Con l’ultimo lancio di UserTesting, le società possono:

Comprendere come i clienti organizzano le informazioni e prioritizzare le proprie necessità per essere in grado di soddisfarle

L’ordinamento delle schede aiuta a raggruppare, etichettare e descrivere in modo più efficiente le informazioni degli utenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

UserTesting, Inc.



Chris Halcon



415-699-0553



[email protected]