Riassunto: Tabelog, il maggior servizio giapponese (*1) di ricerca e prenotazione ristoranti, lancia un’app multilingue dedicata ai visitatori internazionali
Provate l’autentico panorama culinario nipponico nella vostra lingua, dalla ricerca alla prenotazione, direttamente da smartphone
Al primo posto nei download da parte dei viaggiatori di tutto il mondo (*2) nella categoria “App per la ricerca gourmet in Giappone”
TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Tabelog (https://tabelog.com/en/), il maggior servizio di ricerca e prenotazione ristoranti in Giappone gestito da Kakaku.com, Inc., lunedì 17 novembre 2025 ha lanciato la sua app multilingue per smartphone (iOS/Android) dedicata ai viaggiatori di tutto il mondo.
Con circa 100 milioni di utenti al mese (*3), Tabelog è leader nipponico nei servizi di ricerca di ristoranti utilizzato quotidianamente dai giapponesi. Il suo database non ha confronti a livello locale e propone informazioni su circa 890.000 locali di tutto il paese, con oltre 85 milioni di recensioni e foto (*4).
URL di download: https://tabelog-tourists.onelink.me/3eEh/iqkkho9r
|
(*1)
|
Indagine sui siti di ricerca e prenotazione ristoranti con il maggior numero di esercizi registrati (maggio 2024/ricerca interna). Sono stati consultati i siti in oggetto (Tabelog, Hot Pepper Gourmet, Gurunavi, Retty, Hitosara) e sono stati conteggiati tutti gli esercizi elencati visualizzati nelle ricerche senza applicare filtri, suddivisi per prefettura.
|
(*2)
|
Novembre 2025/Ricerca AppTweak. Download combinati delle categorie “Cibi e bevande (Ristoranti e caffè)” e “Viaggi e navigazione (Pianificazione viaggi)” su App Store e Google Play nelle aree oggetto dell’indagine (Taiwan, Hong Kong, Corea del Sud, Stati Uniti). Confronto effettuato come “App di ricerca gourmet giapponesi”.
Fonte: AppTweak (https://www.apptweak.com)
|
(*3)
|
96,73 milioni di utenti (dati settembre 2025)
|
(*4)
|
Dati al 23 dicembre 2025
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.
Contacts
Kakaku.com, Inc.
Ufficio Pubbliche Relazioni e Rapporti con gli investitori
pr@kakaku.com