Riassunto: Mouser Electronics presenta la serie per il 2021 del programma Empowering Innovation Together con un podcast inaugurale dedicato alla tecnologia 5G

EE Raymond Yin esplora la quinta generazione del wireless e le prospettive per il 6G

DALLAS e FORT WORTH, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mouser Electronics Inc. ha annunciato oggi l’avvio della serie per il 2021 del suo pluripremiato programma Empowering Innovation Together™, con il lancio di un nuovo podcast intitolato The Tech Between Us (La tecnologia fra noi). La nuova serie approfondirà come mai prima d’ora il settore tecnologico, proponendo una raccolta tempestiva di podcast, video, articoli, blog e infografiche incentrati sulle tendenze tecnologiche più rilevanti di oggi, a partire dal 5G.





Il primo episodio del podcast The Tech Between Us sarà dedicato alla tecnologia 5G ed è disponibile sul sito web di Mouser, nonché su Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Pandora e Spotify.

“Siamo molto lieti di lanciare la serie EIT di quest’anno che include un nuovo podcast inteso a informare, educare e intrattenere” ha affermato Glenn Smith, Presidente e Amministratore delegato di Mouser Electronics, un prestigioso distributore di portata globale dei modelli più avanzati di semiconduttori e componenti elettronici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ulteriori informazioni contattare:



Kevin Hess, Mouser Electronics



Vicepresidente senior, Marketing



+1 (817) 804-3833



[email protected]

Per richieste di informazioni da parte della stampa contattare:



Kelly DeGarmo, Mouser Electronics



Responsabile, Comunicazioni aziendali e Relazioni con i media



+1 (817) 804-7764



[email protected]