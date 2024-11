Report van NIQ werpt de schijnwerpers op toptrends die in 2025 de uitgaven voor tech & durables zullen bepalen

Betaalbare innovatie, door AI aangestuurde inkopen en duurzame producten duiken op als de belangrijkste drijfveren voor uitgaven van consumenten

NielsenIQ (NIQ), wereldleider op gebied van consumenteninformatie, heeft haar State of Tech & Durables (T&D) Report uitgegeven, waarin de schijnwerpers worden gericht op kritieke trends die groei in de sector zullen bevorderen. Nu alle merken zich voorbereiden op een jaar met evoluerende voorkeuren van de consument, identificeert het rapport betaalbaarheid, gebruiksgemak, duurzaamheid en door AI ondersteund engagement als doorslaggevend om aan de verwachtingen van consumenten te beantwoorden.





Belangrijkste hoogtepunten uit de report

67% van de consumenten zijn geneigd een nieuw product te proberen als het betaalbaar is

70% staat open om duurzame, energie-efficiënte producten te kopen als die voor een redelijke prijs worden aangeboden

De verkoop van robot-stofzuigers met dubbele natte-en-droge capaciteiten is in 2024 met 55% gestegen, wat de vraag naar multifunctionele producten aantoont

40% van de consumenten is bereid om door AI aangestuurde aanbevelingen te gebruiken voor hun dagelijkse inkopen

De verkoop van smartphones met groot opslagvermogen steeg met 33%, wat getuigt van de vraag naar geconnecteerde apparaten met hoogwaardige prestaties

36% van alle wereldwijde T&D-omzet komt nu van online verkoop, in hoofdzaak aangedreven door China, Europa en Latijns-Amerika

Toptrends om in 2025 naar uit te kijken

Betaalbaarheid en door waarde gedreven aankopen:



Consumenten zijn meer dan ooit op betaalbaarheid gefocust, waarbij 67% aangeeft dat zij bereid zijn om een nieuw product te proberen als het betaalbaar is. Bovendien zou 70% van de consumernten duurzame en energie-efficiënte producten voor een redelijke prijs kopen. Deze trend vormt een belangrijke kans voor merken die budgetvriendelijke opties kunnen aanbieden , die bovendien ook duurzaam zijn. Vraag naar gebruiksgemak en multifunctionaliteit:



Tijdbesparende, multifunctionele producten bevorderen de groei van T&D, wat blijkt uit een stijging met 55% in de verkoop van robot-stofzuigers met een dubbele droge-en-natte capaciteit. T&D-merken moeten proberen om producten aan te bieden die gebruiksgemak met prestaties combineren, met het oog op consumenten die op zoek zijn naar praktische oplossingen voor hun dagelijkse bezigheden. Technologie voor gezondheid & welzijn komt op:

Op gezondheid gerichte technologie wordt steeds meer gangbaar. Zo is de verkoop van draagbare apparaten op jaarbasis met 3% gestegen. Nu consumenten producten gericht op gezondheid, welzijn en hygiëne in hun leven integreren, zullen merken die deze functies in hun producten voorzien relevant blijven. Smart home-producten zoals luchtzuiveringsapparaten, thermostaten en geconnecteerde fitness-apparaten voeren op dit vlak de toon aan. AI en smart connectiviteit in aankopen van de consument:



De report benadrukt de groeiende rol van AI in het nemen van beslissingen door de consument. 40% van de shoppers staat open voor geautomatiseerde aanbevelingen, wat voor T&D-merken een belangrijk potentieel ontsluit om AI aan te wenden teneinde gepersonaliseerde productervaringen aan te bieden. Connectiviteit is eveneens van groot belang, zoals blijkt uit een stijging van 33% in de verkoop van smartphones met groot opslagvermogen, wat de voorkeur van consumenten voor geconnecteerde apparaten met hoogwaardige prestaties aangeeft. Duurzaamheid staat centraal:



Duurzaamheid is een doorslaggevende factor voor vele consumenten, waarbij meer dan de helft bereid is om een premie voor milievriendelijke producten te betalen. Duurzaamheid, energie-efficiëntie en duurzame materialen zijn daarbij de belangrijkste overwegingen, wat aangeeft dat merken die aan deze aspecten prioriteit geven, een duidelijk voordeel zullen hebben. Het belang van omnichannel-ervaringen:



Online verkoop vertegenwoordigt momenteel 36% van de wereldwijde T&D-omzet, door toedoen van markten zoals China, Europa en Latijns-Amerika. Nu steeds meer consumenten een mix van digitale en in-store kanalen benutten, moeten T&D-bedrijven probleemloze omnichannel-ervaringen aanbieden om op deze vraag in te spelen. Interactieve functies, zoals AR (augmented reality), vallen in bijzonder goede aarde bij Millennials en Gen Z, waarbij meer dan een derde in AR-gestuurde shopping geïnteresseerd is.

“Voor T&D-merken zal het in 2025 belangrijk zijn om waarde aan te bieden aan de hand van zinvolle innovatie,” zegt Julian Baldwin, voorzitter Tech & Durables van NIQ. “Consumers zijn behoedzaam maar toch bereid om geld uit te geven voor producten die voldoen aan hun behoefte aan gebruiksgemak, duurzaamheid en gezondheid. Door aan deze attributen prioriteit te geven, kunnen bedrijven hun marktpositie verstevigen en groei bevorderen.”

Waarom deze trends voor 2025 belangrijk zijn

Deze voorkeuren van consumenten onthullen belangrijke wegen voor merken die in 2025 een marktaandeel willen binnenrijven. Door de aandacht toe te spitsen op innovatie afgestemd op betaalbaarheid, duurzaamheid en gebruiksgemak, kunnen T&D-bedrijven beantwoorden aan de evoluerende vragen en groei bevorderen. AI en intelligente functies zullen de shopping-ervaringen verder verbeteren, waardoor merken meer mogelijkheden krijgen om tech-minded consumenten aan te spreken.

Voor meer info, download de report, Innovate to elevate: Driving Tech & Durables spending in 2025, vandaag.

Over NIQ:

NielsenIQ (NIQ) is ’s werelds toonaangevende bedrijf gespecialiseerd in consumentenintelligentie, dat de meest volledige inzichten verschaft in het koopgedrag van consumenten en nieuwe wegen voor groei onthult. In 2023 werden NIQ en GfK een, waardoor de twee sectorleiders met ongeëvenaarde wereldwijde armslag werden samengebracht. Op vandaag is NIQ in meer dan 95 landen actief, en dekt het 97% van het bbp. Met een holistische retailanalyse en bijzonder volledige consumenteninzichten, tot stand gebracht aan de hand van geavanceerde analyse via vooruitstrevende platformen, levert NIQ de Full View™.

Ga voor meer informatie naar www.niq.com

Over de State of T&D report:

NIQ’s jaarlijkse State of Tech & Durables report, Innovate to elevate: Driving Tech & Durables spending in 2025, is gebaseerd op de meest recente analyses en projecties van NIQ’s toonaangevende experts op gebied van Tech & Durables, Innovation, Consumer Behavior, Omnichannel en Market Measurement. Voor de lezer betekent dit een report die op echte wijze de Full ViewTM van het koopgedrag van consumenten en toekomstige vraag voorstelt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

