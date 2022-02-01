Recharge Capital 任命 Bridgewater Associates 新加坡高階經理人 Margaret Wang 擔任經營合夥人

資產管理巨頭加入投資公司，推動主題優先策略

紐約–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–

Recharge Capital 是業界領先以主題優先且價值 60 億美元的私人投資公司，於今天宣布任命Bridgewater Associates Singapore 前執行董事兼負責人 Margaret Wang 為經營合夥人，主導公司女性健康策略事業。Wang 將掌管公司新加坡辦事處，並引領公司亞太地區的業務。





Wang 在加入 Recharge Capital 之前，於全球資產管理公司和金融服務公司擔任高階主管職位。掌管 Bridgewater Associates Singapore 前，Wang 曾擔任區塊鏈基礎設施供應商 Paxos 的策略計畫總監，以及 Squarespace (紐約證券交易所代碼：SQSP) 的產品合作夥伴關係主管，主導支付、內容和業務管理方面的合作夥伴關係，客戶包含 Apple、Google、Facebook、PayPal、Chownow、Acuity Scheduling 以及 Zola。她的職業生涯開始於 Merrill Lynch 和 Goldman Sachs 的策略暨業務發展。

「Margaret 的到職對公司來說是催化時刻」，Recharge Capital 創始合夥人 Lorin Gu 說。「她不但在主題優先的投資架構上擁有豐富的經驗，同時保有全球一流跨產業資產經理人的記錄。Margaret 深厚的專業知識將成為公司的基石，我們為公司下一階段的發展深感振奮。」

加入 Recharge Capital 後，Wang 將在公司主題策略中發揮關鍵的領導作用，其中包括 Rhea Holdings Co.，一家成立於 2023 年 6 月主打 2 億美元女性醫療保健的投資工具。憑藉新穎的私募股權結構，此工具利用跨資產類別策略來推動女性醫療保健產業的轉型發展。

「我很榮幸能夠加入 Recharge 團隊，並有機會在主要國際市場推動價值創造」，Wang 說道。「公司的主題策略定位良好，可以促進整個價值鏈的創新和社會影響，我很高興能透過我們獨特的方法來投資及成立極富意義的企業，以應對世界所面臨的關鍵挑戰。」

任職於 Bridgewater Associates 時，Margaret 掌管公司的實際營運及新加坡辦事處的建設，在亞太地區深耕。

「Margaret 在新加坡設立並執掌分公司，過去幾年對於拓展我們在新加坡的業務上，扮演著至關重要的角色」，Bridgewater Associates 總裁兼商務總監 Kyle Delaney 說道，「我們很高興看到瑪格麗特接任全新職務，並感激她對 Bridgewater 社群的貢獻。」

Margaret 加入 Recharge 的主題投資團隊，成為公司創新和激勵性投資結構的關鍵成長動力。Recharge Capital 將持續積極投注資金在金融技術大眾化、女性醫療保健、數位資產和半導體支援等領域。

關於 Recharge Capital：

Recharge Capital 是領先業界主題優先的私人投資公司，致力為不同業別帶來創新和影響。公司極為重視女性醫療保健和生育力，利用其專業知識和策略合作夥伴進行投資、擴展和改善變革性業務。Recharge Capital 在紐約和新加坡設有辦事處，堪稱為全球投資局勢的正向催化劑。有關 Recharge Capital 及其女性醫療保健和生育計畫等更多資訊，請造訪我們的網站 www.rechargecapital.com 或透過電子郵件與我們的媒體辦事處聯絡 [email protected]。

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