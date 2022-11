Quantfury introduit un mode de négociation fractionnée pour les actions, les ETF et les matières premières

NASSAU, Bahamas–(BUSINESS WIRE)–Quantfury Trading Limited (« Quantfury »), société de trading internationale permettant de trader et d’investir sans commission au comptant et en temps réel sur les bourses et les crypto-exchanges mondiaux, a annoncé aujourd’hui le lancement du mode de négociation fractionnée avec plus de 1 500 actions, ETF et contrats à terme sur des matières premières disponibles pour la négociation sur la plateforme Quantfury. Les Quantfuriens peuvent désormais acheter et vendre des parts fractionnaires de toutes les actions, ETF et contrats à terme sur matières premières à leurs prix spot en temps réel des bourses américaines et européennes, sans commission ni frais d’emprunt, offrant ainsi une expérience de négociation et d’investissement améliorée.

« Quantfury améliore ses conditions de négociation et d’investissement inégalées, les rendant encore plus abordables pour tous les Quantfuriens », a déclaré Daniel Muvdi, responsable des marchés de Quantfury. « Le mode de négociation fractionnée ouvre davantage de possibilités de négociation au public mondial de Quantfury, qui compte plus de 400 000 Quantfuriens. »

Le mode de trading fractionné est disponible immédiatement sur toutes les plateformes de trading Quantfury, y compris iOS, Android et la plateforme web Quantfury. Toutes les actions, tous les ETF et toutes les matières premières cotées sur la plateforme Quantfury, quel que soit le volume quotidien moyen ou la capitalisation boursière, seront éligibles à la négociation fractionnée.

À propos de Quantfury

Fondée en 2017 par un groupe de traders, d’analystes quantitatifs et de professionnels de l’apprentissage automatique, Quantfury est une société de trading internationale permettant de trader et d’investir sans commission au comptant et en temps réel sur les bourses et les crypto-exchanges mondiaux. Quantfury s’est donné pour mission de changer, partout dans le monde, le secteur du trading pour particuliers et ses pratiques abusives pour le rendre rentable, équitable et transparent. En 2022, Quantfury compte environ 400 000 utilisateurs dans plus de 56 pays. Quantfury n’est pas disponible aux États-Unis, au Canada, aux Bahamas et aux îles Vierges britanniques.

Pour plus d’informations, visiter le site Web :https://quantfury.com/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Contact média



Bernardo Soriano



Gregory FCA pour Quantfury



Téléphone : 914-656-3880



E-mail : [email protected]