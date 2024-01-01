Omdia：中國大陸智慧型手機市場於2025年第三季下滑3%，Vivo在競爭加劇中重奪領先地位

倫敦–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–

根據Omdia的最新研究，中國大陸智慧型手機市場於2025年第三季同比下滑3%。市場仍處於調整階段，同時主要廠商間的競爭日益加劇，領先企業之間的出貨量差距持續縮小。vivo以1,180萬部的出貨量重奪市場第一名，市佔率達18%。華為以1,050萬部的出貨量及16%的市佔率緊隨其後，位居第二。Apple延續前一季度的強勁勢頭，出貨量達1,010萬部，同比上升兩位，重返前三名。小米出貨量為1,000萬部，排名第四，而OPPO則以990萬部的出貨量位列第五，共同構成前五大品牌。









「儘管市場已連續兩季萎縮，但衰退幅度縮小顯示年初政府補貼政策引發的出貨波動正逐漸平息，市場正緩步回歸常態。」Omdia分析師鍾曉磊（Lucas Zhong）表示，「更為謹慎的出貨節奏讓廠商能維持更健康的庫存水平，為由旗艦機發布、雙11購物節及潛在新一輪補貼驅動的第四季活躍表現鋪路。同時，各廠商也在進行更長遠的策略布局。自今年初推出Pura X以來，華為已在其主要新機型上預載HarmonyOS 5.0。雖然這一轉變在軟體優化與使用者體驗方面帶來短期挑戰，但持續執行將有望強化華為的生態系統護城河，特別是在日益飽和的市場環境中。」

他補充說：「主要廠商在第三季更新了他們的入門與中階產品線。在元件價格上漲的背景下，這些升級變得更具針對性且更務實。HONOR X70、Redmi Note 15 Pro、vivo Y500與OPPO A6皆展現出共同的方向——配備7000mAh以上的大容量電池，並提升防水、防塵與防摔性能。這些升級不僅運用電池技術的進步，更直接切中大眾市場消費者對耐用性與續航力的核心需求。」

「儘管近期出現調整，但Omdia預測在持續的補貼政策支持下，中國大陸智慧型手機出貨量將在2025年實現溫和成長。」Omdia首席分析師侯林（Hayden Hou）表示，「本土廠商正透過設計、電池容量及相機性能來追求差異化，同時擴展以AI驅動的功能與應用場景，以提升使用者體驗。中國消費者仍是全球對AI功能智慧型手機接受度最高的族群之一。中國大陸市場所展現的創新與技術進步，將持續為本土品牌在強化海外產品實力與AI競爭力時提供重要參考。」

中國大陸智慧型手機出貨量與年度成長



Omdia《智慧型手機市場快報：2025年第三季》 廠商 2025年第三季 2025年第三季 2024年第三季 2024年第三季 年度 出貨量 市佔率 出貨量 市佔率 成長 （百萬部） （百萬部） vivo 11.8 18% 13.0 19% -9% 華為 10.5 16% 10.8 16% -3% Apple 10.1 15% 10.0 14% +1% 小米 10.0 15% 10.2 15% -2% OPPO 9.9 15% 9.9 14% +0% 其他 14.9 22% 15.1 22% -1% 總計 67.2 100% 69.1 100% -3% 註：華為自2021年第一季不再包含HONOR。OPPO包含OnePlus。vivo包含iQOO。 由於四捨五入，百分比總和可能不等於100%。 資料來源：Omdia智慧型手機Horizo​​n服務（出貨量），2025年10月

Omdia隸屬於Informa TechTarget, Inc.（納斯達克代碼：TTGT），是一家全球領先的技術研究與諮詢機構。依託對科技市場的深刻洞察、與行業領袖的深入對話以及龐大數據資源，Omdia幫助客戶洞察趨勢、把握機遇，搶佔市場先機。從研發到投資回報，我們識別最具潛力的機遇，推動科技產業持續發展。

