Naveen Gupta wird neuer Chief Financial Officer von LambdaTest

NOIDA, Indien – SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–LambdaTest, eine intelligente Cloud-Plattform für das Testen von digitalen Omnichannel-Erlebnissen, gab jetzt die Berufung von Naveen Gupta zum Chief Financial Officer bekannt. Er besitzt mehr als 35 Jahre Erfahrung in verschiedenen Branchen und bringt eine Fülle an finanziellen und strategischen Erfahrungen in LambdaTest ein, nachdem er zuvor in mehreren leitenden Positionen bei namhaften Unternehmen tätig war.

In seiner neuen Rolle bei LambdaTest wird Naveen das Finanz- und Rechnungswesen leiten und dazu beitragen, das Wachstum und die Rentabilität des Unternehmens voranzubringen. Er wird unter anderem für die Finanzplanung, Ertragsprognosen, den Gewinn und die Wachstumsziele des Unternehmens sowie das Risikomanagement verantwortlich sein.

Naveen war zuletzt CFO bei Innovaccer, einem im Silicon Valley ansässigen Unternehmen, das im Bereich des digitalen Gesundheitswesens tätig ist. Zuvor war er unter anderem bei Thomson Reuters, Pangea3 (von Thomson Reuters übernommen), GlobalLogic India und Xansa beschäftigt.

„Naveen verfügt über fundierte strategische Expertise bei der Skalierung von Finanzfunktionen in Technologieunternehmen und wäre für uns ein unschätzbarer Gewinn. Seine Erfolgsbilanz von dreieinhalb Jahrzehnten spricht für sich. Naveen wird unser Lotse in Sachen Wachstum und Rentabilität sein. Wir freuen uns sehr, ihn an Bord von LambdaTest begrüßen zu dürfen“, sagte Asad Khan, CEO von LambdaTest.

„Die Innovationskraft, mit der LambdaTest die Landschaft für das Testen digitaler Erfahrungen revolutioniert, hat mich begeistert. Das Potenzial einer solchen Kerninnovation ist immens. Darüber hinaus wird der starke Fokus von LambdaTest auf Partnerschaften, die eine integrierte Ausführungsumgebung für Unternehmen ermöglichen, den bisher isolierten Ansatz beim Testen von Grund auf verändern und den Unternehmen eine einheitliche und effizientere Erfahrung bieten“, sagte Naveen Gupta, CFO von LambdaTest. „Die Vision von Produktivität und Effizienz ist in der Unternehmensführung tief verwurzelt, und meine Aufgabe ist es nun, den Staffelstab weiterzutragen und das Unternehmen strategisch auf Wachstums- und Rentabilitätskurs zu bringen. Dieser Reise sehe ich gespannt entgegen.“

LambdaTest gab unlängst auch die Markteinführung seiner Digital Experience Testing Cloud für Unternehmen bekannt. Mit diesem Angebot können Unternehmen ihre digitale Transformation beschleunigen, denn sie bietet ihnen eine branchenweit führende 360-Grad-Plattform für die Testausführung und -orchestrierung in Verbindung mit aufschlussreichen Testanalysen und anpassbaren Bereitstellungsoptionen – sei es in der Public Cloud, in einer Single-Tenant-Umgebung oder vor Ort.

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente Unified Digital Experience Testing Cloud, mit der Unternehmen die Zeit bis zur Markteinführung durch eine schnellere Testdurchführung erheblich verkürzen, qualitativ hochwertige Releases sicherstellen und die digitale Transformation beschleunigen können. Mehr als 10.000 Unternehmenskunden und über 2 Millionen Nutzer in über 130 Ländern verlassen sich bei ihren Testanforderungen bereits auf LambdaTest.

Continuous Testing Cloud

Mit der Continuous Testing Cloud von LambdaTest können Unternehmen Änderungen an ihren Web- und Mobilanwendungen bis zu 70 % schneller testen und bereitstellen, was zu einer Beschleunigung des Entwicklungsprozesses und einer schnelleren Markteinführung beiträgt.

Cross-Browser Testing Cloud

Unsere Cross-Browser Testing Cloud ermöglicht es Benutzern, ihre Websites und Webanwendungen auf verschiedenen Browsern, Betriebssystemen und Geräten zu testen. Sie bietet Funktionen wie Echtzeittests, Tests für responsives Design und Debugging-Tools und ermöglicht Entwicklern sicherzustellen, dass ihre Websites und Webanwendungen mit verschiedenen Browsern kompatibel sind und somit ein nahtloses Benutzererlebnis bieten.

Real Device Cloud

Mit der Real Device Cloud können Tester/Entwickler Bugs erkennen, bevor ihre mobilen Apps live gehen. Mit der Real Devices Testing Cloud von LambdaTest können Teams nicht behobene Fehler, UI/UX, Leistung und Funktionalität ihrer Apps testen, bevor sie in Produktion gehen. Die Teams können außerdem Tests auf einer Vielzahl von mobilen und OTT-Geräten durchführen (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV & Apple TV).

KI-gestützte Visual Regression Cloud

Ein konsistentes Layout, Design und Funktionalität von Anwendungen sicherzustellen, ist entscheidend für die Schaffung visuell perfekter digitaler Erlebnisse. Die Visual Regression Cloud von LambdaTest stellt sicher, dass das visuelle Erscheinungsbild und die Funktionalität der Webanwendungen eines Unternehmens konsistent und fehlerfrei sind, wodurch das digitale Erlebnis und die Unternehmensleistung verbessert werden. Teams können visuelle UI-Fehler frühzeitig erkennen, bevor sie ihre Anwendungen für den Kunden freigeben. Tester/Entwickler haben die Möglichkeit, automatisierte visuelle Regressionstests auf mehr als 3000 Kombinationen von Browsern und realen Geräten durchzuführen, um visuelle Abweichungen zu erkennen.

Integrierte KI-gestützte Testintelligenz

Informationen über die Testausführung sind für die digitale Transformation von entscheidender Bedeutung, da sie Unternehmen einen tieferen Einblick in die Qualität von Releases und Trends geben. Durch die Analyse der Testausführungsdaten erhalten Unternehmen mit der integrierten Testintelligenz von LambdaTest Einblicke in Muster und Trends, die fundierte Entscheidungen für zukünftige Entwicklungen ermöglichen und die Anwendungsqualität verbessern. Entwicklungsteams erhalten detaillierte und verwertbare Daten zur Testausführung und können so die Lücke zwischen Daten, Erkenntnissen und Maßnahmen für eine bessere und schnellere Entscheidungsfindung schließen.

