Nashville Soccer Club revela novo kit Man in Black em homenagem à vida e ao legado de Johnny Cash

Criado em colaboração com o patrimônio de Johnny Cash, Sandbox Succession e Wasserman Music, o kit Man in Black foi inspirado no The Backline Supporters Collective, os torcedores do clube. Em 29 de fevereiro de 2020, o Nashville SC iniciou sua jornada na Liga Principal de Futebol diante de 59.069 torcedores, um recorde estadual para uma partida de futebol. Antes do pontapé inicial, The Backline revelou sua primeira bandeira gigante da Liga, contendo o Homem de Preto e o logo do Nashville SC. Inspirado por esse momento, o Nashville SC e o patrimônio de Johnny Cash começaram uma colaboração para contar a história da vida e do legado do cantor.

O uniforme, todo preto, é adornado com grafite escuro e detalhes em cinza metálico, incluindo uma etiqueta desportiva contendo a icônica foto de Johnny Cash na Folsom Prison, o autógrafo do cantor na parte traseira da gola, o brasão do Nashville SC e um logo de cinza metálico do Renasant Bank, bem como o logo da adidas. A manga esquerda celebra a parceria da Apple e da Liga, contendo os logos da Apple TV e da Liga, e no braço direito há o logo da Hyundai.

“Desde o primeiro dia em que começamos o Nashville Soccer Club, falamos muito sobre sermos ‘singularmente Nashville'”, afirmou o CEO do Nashville SC, Ian Ayre. “Esta cidade está imersa em história da música e ícones dessa indústria. Ninguém menos do que o próprio Homem de Preto, Johnny Cash. Desde o nosso primeiro jogo em 29 de fevereiro de 2020, quando nossos torcedores, The Backline, revelaram o banner gigante com aquela imagem famosa do Johnny Cash, há claramente uma forte conexão entre os fãs do cantor e a família NSC. Não acho que pode haver um tributo maior à posição de Johnny na história da música ou de Nashville do que ter uma equipe repleta de Homens de Preto dominando os gramados em nome do Nashville SC.”

“Nashville significou muito para o meu pai, tanto como uma comunidade musical cheia de história como uma casa acolhedora,” afirmou John Carter Cash. “Conectar o legado de Cash ao Nashville Soccer Club e à Liga Principal de Futebol, e a alegria que está trazendo aos residentes de Nashville, o deixaria orgulhoso. Estou contente de ver o Homem de Preto sendo celebrado ao lado dos Meninos de Ouro.”

Amanhã, sábado, 18 de fevereiro, os torcedores do Nashville terão a oportunidade de ver e comprar o kit Man in Black em um evento público no Walk of Fame Park (na frente do Country Music Hall of Fame). A celebração, do tipo festival, terá início às 11h30 (hora central) com DJ, presença de jogadores, oportunidades para fotos e muito mais. Entre outras atividades estão uma área de hospitalidade e o Beer Garden Heineken® Silver, onde os torcedores podem comprar produtos da Heineken® a $4, bem como experimentar pela primeira vez a nova Heineken® Silver, uma tenda para pegar autógrafos de jogadores do Nashville SC, a oportunidade de tirar foto no palco, serviço Fanatics e retirada de pedidos, e inscrição ao Band Kids Club do Tempo the Coyote, entre outros.

O Nashville SC estreará o kit Man in Black pela primeira vez no sábado, 25 de fevereiro, ao receber o New York City FC na primeira partida do final de semana do MSL Is Back. Com início programado para as 15h30 (hora central), o jogo será uma homenagem à colaboração com uma partida especial “Homem de Preto”. Os ingressos são limitados e estão disponíveis em www.NashvilleSC.com/Tickets.

Os torcedores de todo o mundo podem presenciar a estreia do kit gratuitamente com o MSL Season Pass, o novo e sem precedentes serviço de streaming disponível no aplicativo da Apple TV, que transmitirá todas as partidas da Liga ao vivo, sem cortes. O jogo também será transmitido na FOX e Fox Deportes.

Para celebrar o lançamento do kit Man in Black do Nashville SC, agora na playlist oficial do Nashville SC na Apple Music, os torcedores podem aproveitar dois exclusivos singles de Johnny Cash: “God’s Gonna Cut You Down”, versão interpretada pelo bem-sucedido artista country Bailey Zimmerman; e uma versão do clássico “Man in Black” pelo cantor de música mexicana Carín León. Além disso, o Nashville SC criou um exclusivo guia no Apple Maps com todas as informações que os torcedores precisam saber sobre o dia da partida do Nashville SC, de tailgates a opções de alimentação dentro do estádio.

Após a estreia, o kit Man in Black estará disponível nas temporadas de 2023 e 2024 da Liga, e pode ser comprado pelos torcedores aqui. Além do kit, a parceria incluirá colaborações especiais, que serão oferecidas exclusivamente através da Fanatics, a loja oficial parceira do clube, nas duas temporadas.

