NagłówekAqara otwiera brand store w serwisie Amazon w Polsce z zamiarem rozszerzenia dostępności swoich produktów w sprzedaży detalicznej na terenie kraju

NOWY JORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara to czołowy dostawca produktów do domu inteligentnego. Firma ogłosiła otwarcie brand store w serwisie Amazon w Polsce. Od czasu uruchomienia pierwszego takiego przedsięwzięcia w Europie, pod szyldem Amazon UK, w lipcu 2021 roku producent rozszerzył swoją działalność w serwisie Amazon na Francję, Niemcy, Włochy, Hiszpanię, a teraz także Polskę, dzięki czemu obszerne portfolio produktów marki Aqara będzie łatwo dostępne dla użytkowników rozwiązań do domu inteligentnego w całej Europie.

Aqara od lat prowadzi w Polsce sprzedaż za pośrednictwem lokalnych dystrybutorów, zyskując coraz większą popularność wśród lokalnych użytkowników, którzy doceniają jakość, przystępne ceny i powszechną kompatybilność z kluczowymi ekosystemami obejmującymi Apple Home, Amazon Alexa, Google Home i wiele innych.

Aqara jest również jedną z firm, które od początku były zwolennikami nowego standardu łączności Matter do Internetu rzeczy. Prowadzi też współpracę z partnerami z branży, aby zoptymalizować doświadczenia użytkowników rozwiązań do domu inteligentnego w celu uzyskania lepszej interoperacyjności i większej prostoty. Dotychczas firma Aqara zmodernizowała produkty Hub M2, Hub M1S/M1S Gen 2, Hub E1 i Camera Hub G3, aby dostosować je do obsługi standardu Matter. Dzięki temu centrale te mogą sparować ponad 50 urządzeń marki w ramach protokołu Zigbee w sposób kompatybilny ze standardem Matter. Firma Aqara wprowadziła również na rynek swoje pierwsze urządzenie w technologii Thread z natywną obsługą standardu Matter.

Linia produktowa w sklepach typu brand store Aqara w serwisie Amazon.PL obejmuje:

Video Doorbell G4 – wideodzwonek, który pozwala użytkownikom sprawdzać w sposób zdalny gości i paczki, może być zasilany bateriami lub okablowaniem z istniejącego dzwonka. Produkt oferuje szeroką kompatybilność z głównymi platformami, w tym Apple Home, Alexa i Google Home, a ponadto wykorzystuje AI do automatyki i powiadomień o lokalnym rozpoznawaniu twarzy.

Camera Hub G3 – zaawansowana kamera bezpieczeństwa marki Aqara z funkcjami obracania i pochylania, oferująca rozpoznawanie twarzy i gestów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, z wbudowaną funkcją centrali Zigbee i obsługą zewnętrznych ekosystemów, takich jak Apple Home, Alexa i Google Home.

Camera Hub G2H Pro – wewnętrzna kamera HomeKit Secure Video z wbudowaną funkcją centrali Zigbee, aby poprawić bezpieczeństwo domu i automatyki domowej.

Hub M2 – wszechstronna i przyszłościowa centrala domu inteligentnego, która łączy urządzenia Aqara i steruje nimi, umożliwiając płynną integrację produktów Auara z urządzeniami do automatyki domowej innych firm.

Hub M1S Gen 2 – bezprzewodowa centrala sterująca akcesoriami Aqara do obsługi automatyki domowej, lokalnych alarmów i zdalnego sterowania inteligentnymi urządzeniami. Może być również wykorzystywane jako lampka nocna, syrena dźwiękowa lub dzwonek do drzwi.

Hub E1 – najmniejsza centrala marki Aqara do domu inteligentnego z portem UBS-A i regulowanym drążkiem, które zapewniają elastyczność montażu i możliwość ładowania przez urządzenia z USB, takie jak komputery, rozgałęźniki elektryczne i gniazda.

Czujnik drzwi i okien P2 – pierwsze urządzenie Aqara z technologią Matter-over-Thread zapewniającą płynną interoperacyjność z wieloma różnymi platformami domów inteligentnych, w tym Alexa, Apple Home, Google Home i SmartThings. Czujnik w czasie rzeczywistym wykrywa otwarte drzwi i okna, może być wykorzystywany do poprawy bezpieczeństwa i automatyki domowej.

Czujnik drzwi i okien – kultowy czujnik Zigbee w czasie rzeczywistym wykrywa otwarte drzwi i okna oraz wyzwala powiadomienia push, kiedy drzwi i okna zostaną nieoczekiwanie otwarte. Dostępny jest również ekonomiczny zestaw zawierający trzy czujniki.

Czujnik obecności FP2 – rewolucyjny czujnik wykorzystujący falę milimetrową nie tylko oferuje precyzyjne wykrywanie obecności człowieka, lecz również umożliwia pozycjonowanie stref (do 30 stref), wykrywanie wielu osób i obsługę różnych ekosystemów.

Czujnik ruchu P1 – udoskonalona wersja kultowego czujnika ruchu Aqara oferująca dłuższą pracę baterii (do 5 lat) i możliwość konfiguracji poziomów wykrywania/czułości.

Czujnik temperatury i wilgotności – monitoruje wartości temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym, może być połączony z innymi urządzeniami Aqara do monitorowania parametrów wewnątrz domu i sterowania nimi. Dostępny jest również zestaw ekonomiczny zawierający trzy czujniki.

Czujnik jakości powietrza LZO – czujnik jest wyposażony w wyświetlacz E-inki wykrywa poziom całkowitej zawartości lotnych związków organicznych (LZO) w powietrzu, a także temperaturę i wilgotność, umożliwiając monitorowanie parametrów wewnątrz domu i sterowanie nimi.

Czujnik wycieku wody – wykrywa potencjalne zalanie i wyzwala powiadomienia push i/lub lokalny alarm, aby chronić nieruchomość.

Czujnik wstrząsów – wykrywa wstrząsy, nachylenia i upadki, wyzwala alarm w przypadku wykrycia nieoczekiwanego ruchu i może być stosowany do automatyki domowej i tworzenia scen.

Głowica termostatyczna E1 – głowica termostatyczna służy do automatyzacji grzejników wodnych, w tym grzejników naściennych, grzejników łazienkowych i ogrzewania podłogowego, pomagając użytkownikom poprawić efektywność energetyczną systemów ogrzewania.

Napęd do rolet E1 – rozwiązanie do sterowania roletami, które jest kompatybilne z łańcuszkami koralikowymi. Umożliwia użytkownikom mobilne sterowanie poziomem zasunięcia rolet, sterowanie głosem, konfigurację wstępną lub obsługę w ramach automatyki domowej.

Napęd do zasłon E1 (wersja do karnisza rurowego i szyny sufitowej) – rozwiązanie do sterowania stopniem zamknięcia zasłon wewnętrznych, które jest kompatybilne z wieloma systemami montażu zasłon, tym karniszami rurowymi, szynami U i szynami I. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy mogą sterować zasłonami za pomocą aplikacji mobilnych, sterowania głosem, konfiguracji wstępnej lub automatyki domowej.

Taśma LED T1 – inteligentna taśma LED oferuje 16 mln opcji kolorystycznych i możliwość dostrojenia białego światła punktowego. Efektami RGB można zarządzać niezależnie, co oznacza, że taśma może emitować różne kolory w połączeniu ze ściemnianiem i innymi efektami. Dostępny jest również zestaw przedłużający do taśmy LED T1.

Mały przełącznik ścienny H1 EU (bez uziemienia) – przełącznik ścienny przeznaczony na rynek europejski, pasuje zarówno do okrągłych puszek europejskich jak i kwadratowych puszek 86 mm. Dostępny w wersji pojedynczej i podwójnej. Pozwala użytkownikom sterować oświetleniem za pomocą aplikacji mobilnych, sterowania głosem, wstępnej konfiguracji lub automatyki domowej.

Inteligentne gniazdko (EU) – umożliwia zdalne sterowanie, przełączanie zegara i automatyzację lamp, wentylatorów i innych urządzeń domowych.

Bezprzewodowy przełącznik mini – wszechstronny i kompaktowy przełącznik oferujący możliwość konfiguracji trzech czynności do sterowania urządzeniami w systemie domu inteligentnego lub scenami domowymi.

Zdalny przełącznik bezprzewodowy H1 – zdalny przełącznik oferujący możliwość skonfigurowania siedmiu czynności w celu sterowania urządzeniami w systemie domu inteligentnego lub scenami domowymi.

Kostka T1 Pro – zabawne i łatwe w obsłudze urządzenie bezprzewodowe do sterowania urządzeniami Aqara i scenami, umożliwiające takie czynności jak naciskanie, potrząsanie, obracanie, przekręcanie i uderzanie. Jest również wyposażona w nowy tryb scen, który może być stosowany nie tylko z systemem Aqara Home, lecz również platformami zewnętrznymi takimi jak Apple Home i Alexa.

Dozownik karmy C1 – umożliwia skonfigurowane i zdalne dozowanie karmy dla kotów i psów, a także zaawansowane rozwiązania, takie jak aktywacja sterowania głosem i automatyka lokalna.

