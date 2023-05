MyHeritage lancerer Reimagine: En innovativ fotoapp til scanning, forbedring og deling af familiebilleder

Reimagine byder på en kraftfuld vifte af de bedste AI-teknologier, inklusive fotoscanning og fotofarvelægning af flere sider, forbedring, reparation og animation

TEL AVIV, Israel & LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)–MyHeritage, den førende globale platform for slægtshistorie, annoncerede i dag lanceringen af Reimagine, en banebrydende mobilapp til familiebilleder. Reimagine bryste sig af en kraftfuld fotoscanner, der muliggør højhastighedsscanning af hele albumsider, samt MyHeritages AI-værktøjer i verdensklasse, der kan forbedre historiske fotos. Disse funktioner, sammen med MyHeritages muligheder for at dele familiebilleder, gør Reimagine til den ideelle app til at organisere gamle og nye familiebilleder. Reimagine er tilgængelig på både iOS og Android.

Det første skridt til digitalt at bevare familiebilleder gemt i fotoalbum og skoæsker er at scanne dem. For at imødekomme dette behov kommer Reimagine med en topmoderne scannerfunktion, der kan scanne flere sider, udviklet af MyHeritages AI-team. Dette muliggør hurtig og nem scanning af hele albumsider eller flere selvstændige billeder med et enkelt tryk. Scanneren bruger derefter banebrydende, cloudbaseret AI til automatisk at registrere de individuelle fotos og beskære dem, hvilket sparer timevis af arbejde, der traditionelt kræves med andre scannere. Scannede fotos gemmes i et album i appen og sikkerhedskopieres til en cloud-konto på MyHeritage. Brugere kan nemt integrere billederne med MyHeritages innovative slægttræsplatform og bruge dets fotomærkningsfunktioner til at tilføje navne til ansigterne på deres billeder. De kan også få adgang til deres billeder via MyHeritage-hjemmesiden på deres stationære computer. Alle MyHeritages meget roste AI-værktøjer til at forbedre billeder er tilgængelige direkte i Reimagine-appen. Med blot et par tryk kan et gammelt, beskadiget sort/hvid-foto scannes og smukt restaureres, forbedres, farvelægges og endda animeres. De forbedrede fotos (eller deres originale scannede versioner) kan nemt deles med familie og venner på sociale medier eller via brugerens familieside på MyHeritage.

Millioner af brugere verden over har allerede nydt MyHeritages fotofunktioner, såsom Deep Nostalgia™, og delt deres resultater på sociale medier, hvilket får MyHeritages mobilapp til at skyde til toppen af app-butikkens hitlister i snesevis af lande. Med Reimagine kan brugerne bruge en selvstændig app, der udelukkende er fokuseret på familiebilleder, som samler de fineste AI-teknologier til at scanne og forbedre deres fotos med et nostalgisk twist. Værktøjerne til at forbedre fotos omfatter animation, farvelægning af sort/hvide fotos, restaurering af falmede farver, reparation af ridser og folder, og slørede billeder gøres skarpere for at forbedre opløsningen. Lydoptagelser kan også tilføjes for at fortælle historierne bag billederne. Originale fotos ændres aldrig; når en eller flere fotoforbedringer anvendes, oprettes en ny, forbedret version og gemmes sammen med det originale billede, som forbliver intakt. Som en del af MyHeritages forpligtelse til ansvarlig og etisk AI, tilføjes vandmærker til fotos, der er manipuleret ved hjælp af AI-funktioner.

“Siden lanceringen af vores første AI-fotofunktion for mere end tre år siden, har MyHeritage revolutioneret den måde, forbrugerne interagerer med deres familiebilleder på,” sagde Gilad Japhet, grundlægger og administrerende direktør for MyHeritage. “Fotos er en god måde at opleve ens spændende slægtshistorie, og efterhånden som vores pakke af fotoværktøjer er blevet udvidet, besluttede vi at udvikle Reimagine, en dedikeret app til familiebilleder, der tilskynder nye brugere til at gemme deres familieminder og bringe dem til live. Minder nydes bedst, når du kan dele dem med dine kære, og Reimagine gør det nemt at genopleve dine dyrebare øjeblikke sammen.”

Ved lanceringen understøtter Reimagine 11 sprog: Engelsk, fransk, tysk, spansk, hollandsk, dansk, portugisisk (Brasilien), svensk, norsk, italiensk og finsk. Yderligere sprog vil blive tilføjet i fremtiden.

Med hensyn til priser kan brugere scanne og forbedre et begrænset antal billeder gratis. Ud over det kræver scanning og forbedring af et ubegrænset antal billeder et abonnement. Der er mulighed for månedlige og årlige abonnementer.

Reimagine er tilgængelig til download på App Store og Google Play.

Om MyHeritage

MyHeritage er den førende globale opdagelsesplatform for slægtshistorie. Med milliarder af historiske optegnelser og slægtstræsprofiler og med sofistikerede matching-teknologier giver MyHeritage brugere mulighed for at opdage deres fortid og tage kontrol over deres fremtid. MyHeritage er den mest populære tjeneste for slægtshistorie og DNA-test i Europa, og er betroet af millioner af brugere verden over. Siden 2020 har MyHeritage været hjemsted for verdens mest avancerede AI-teknologier til at animere, reparere, forbedre og farvelægge historiske fotos. www.myheritage.dk

