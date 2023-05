MyHeritage lance Reimagine : Une application photo innovante pour numériser, améliorer et partager les photos de famille

Reimagine propose un puissant ensemble de technologies de pointe à base d’intelligence artificielle, notamment la numérisation de photos en mode multipages, la colorisation, l’amélioration, la réparation et l’animation des photos.

TEL AVIV, Israël & LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)–MyHeritage, la plateforme leader mondiale de l’histoire familiale, annonce aujourd’hui le lancement de Reimagine, une application mobile révolutionnaire spécialisée dans les photos de famille. Reimagine est doté d’un puissant scanner de photos qui permet de numériser à grande vitesse des pages entières d’un album. L’application intègre également les outils d’IA de pointe de MyHeritage pour améliorer les photos historiques. Associées aux capacités de partage de photos de famille proposées par MyHeritage, ces fonctionnalités font de Reimagine l’application idéale pour organiser les photos de famille, anciennes et récentes. Reimagine est disponible sur IOS et Android.

La première étape pour préserver sur format numérique les photos de famille stockées dans des albums photo et des boîtes à chaussures consiste à les numériser. Pour répondre à ce besoin, Reimagine est doté d’une fonction de scanner multi-pages de pointe, développée par l’équipe IA de MyHeritage. Cette application permet de numériser rapidement et facilement des pages entières d’un album ou plusieurs photos indépendantes en appuyant simplement avec votre doigt. Le scanner utilise ensuite une IA de pointe basée sur le Cloud pour détecter automatiquement les photos individuelles et les recadrer, ce qui permet d’économiser les heures de travail traditionnellement nécessaires avec d’autres scanners.. Les photos numérisées sont enregistrées dans un album au sein de l’application et sauvegardées sur un compte cloud sur MyHeritage. Les utilisateurs peuvent facilement intégrer les photos à la plateforme innovante d’arbres généalogiques de MyHeritage et utiliser les fonctionnalités de balisage des photos afin d’ajouter des noms aux visages figurant sur leurs photos. Ils peuvent également accéder à leurs photos via le site Web MyHeritage depuis leur ordinateur de bureau. L’application Reimagine propose directement tous les outils d’IA très appréciés de MyHeritage destinés à améliorer les photos. En quelques clics, une vieille photo noir et blanc endommagée peut être numérisée et magnifiquement restaurée, améliorée, colorisée, voire animée. Les photos ainsi améliorées (ou leurs versions scannées originales) peuvent facilement être partagées avec la famille et les amis sur les réseaux sociaux, ou via le site familial de l’utilisateur sur MyHeritage.

Des millions d’utilisateurs à travers le monde ont déjà profité des fonctions photo de MyHeritage, comme Deep Nostalgia™, et ont pu ainsi partager leurs résultats sur les réseaux sociaux, faisant grimper en flèche l’application mobile homonyme de MyHeritage au sommet des classements de l’App Store dans des dizaines de pays. Avec Reimagine, les utilisateurs bénéficient d’une application autonome entièrement consacrée aux photos de famille, qui réunit les meilleures technologies d’IA destinées à numériser et à améliorer leurs photos, le tout avec une touche de nostalgie. Parmi les outils d’amélioration des photos figurent la colorisation des photos en noir et blanc, la restauration des couleurs délavées, la réparation des rayures et des plis, l’affinement des photos floues pour améliorer la résolution et l’animation. Des enregistrements audio peuvent également être ajoutés pour raconter les histoires qui se cachent derrière les photos. Les photos originales ne sont jamais modifiées ; lorsqu’une ou plusieurs améliorations sont appliquées, une nouvelle version améliorée est créée et enregistrée à côté de la photo originale, qui reste intacte. Dans le cadre de l’engagement de MyHeritage en faveur d’une IA responsable et éthique, des filigranes sont ajoutés aux photos manipulées à l’aide des fonctions d’IA.

« Depuis le lancement de notre première fonction de photo basée sur l’IA il y a plus de trois ans, nous avons révolutionné la façon dont les consommateurs utilisent leurs photos de famille », a déclaré Gilad Japhet, fondateur et PDG de MyHeritage. « Les photos sont une porte d’entrée importante dans le monde passionnant de l’histoire des familles, et étant donné que notre suite d’outils photo s’est développée, nous avons décidé de développer Reimagine, une application dédiée aux photos de famille qui encourage de nouveaux publics à capturer leurs souvenirs et à les faire revivre. Les souvenirs sont mieux appréciés lorsque vous pouvez les partager avec vos proches, et Reimagine vous permet de revivre ensemble ces moments précieux, d’une manière simple ».

A son lancement, Reimagine prendra en charge 11 langues : anglais, français, allemand, espagnol, néerlandais, danois, portugais (Brésil), suédois, norvégien, italien et finlandais. D’autres langues seront ajoutées à l’avenir.

En termes de prix, les utilisateurs peuvent numériser et améliorer gratuitement un nombre limité de photos. Outre cette possibilité, la numérisation et l’amélioration d’un nombre illimité de photos nécessitent un abonnement. Des abonnements mensuels et annuels sont proposés.

Reimagine est téléchargeable sur l’App Store et Google Play.

À propos de MyHeritage

MyHeritage est la première plateforme mondiale de découverte de l’histoire familiale. Avec des milliards d’archives historiques et de profils d’arbres généalogiques, et grâce à des technologies de correspondance élaborées, MyHeritage offre aux utilisateurs la joie de découvrir leur passé et de donner le pouvoir à leur avenir. MyHeritage est le service d’histoire familiale et le test ADN le plus populaire en Europe, et des millions d’utilisateurs dans le monde entier lui font confiance. Depuis 2020, MyHeritage propose les technologies d’IA les plus avancées au monde en matière d’animation, de réparation, d’amélioration et de colorisation de photos historiques. www.myheritage.fr

