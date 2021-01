MyHeritage brengt kleurrestaurerende functie uit om vervaagde kleurenfoto’s nieuw leven in te blazen

MyHeritage In Color™ uitgebreid, herstelt nu vervaagde kleurenfoto’s prachtig met behulp van AI-technologie onder licentie van DeOldify

TEL AVIV, Israël & LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)–MyHeritage, de toonaangevende wereldwijde dienst voor het ontdekken van uw verleden en het versterken van uw toekomst, kondigt vandaag de release van kleurrestauratie voor vervaagde kleurenfoto’s aan. Als belangrijke verbetering van MyHeritage’s geavanceerde pakket aan fototools, doet kleurrestauratie de authentieke kleuren in vervaagde foto’s herleven, met uitzonderlijke resultaten.

Kleurrestauratie is ideaal voor oude kleurenfoto’s uit de jaren 1950 tot 1990, waar de chemische samenstelling van afgedrukte foto’s opgeslagen in albums niet bestand was tegen de tand des tijds en er zo voor zorgde dat de kleuren vervaagden of geel werden. De technologie voor kleurrestauratie werd exclusief gelicentieerd via DeOldify, gemaakt door deep learning-experts Jason Antic en Dana Kelley, en werd geïntegreerd in MyHeritage. Het herstelt nauwkeurig de originele kleuren van een foto en verscherpt het beeld tijdens het proces. Kleurrestauratie is een krachtige nieuwe toevoeging aan MyHeritage In Color™, het vlaggenschip van het bedrijf voor het inkleuren van zwart-witfoto’s, dat ook is ontwikkeld door DeOldify en exclusief in licentie is genomen door MyHeritage.

MyHeritage In Color™ en een andere op AI gebaseerde functie, MyHeritage Photo Enhancer, zijn vorig jaar uitgebracht en zijn reeds meer dan 20 miljoen keer door consumenten gebruikt. Beide zijn viral gegaan, hebben veel bijval gekregen, en hebben voor een hernieuwde waardering voor historische foto’s onder consumenten gezorgd.

“In 2020 werd MyHeritage de online topbestemming voor het inkleuren, verbeteren en delen van historische foto’s,” zegt Gilad Japhet, oprichter en CEO van MyHeritage. “De toevoeging van kleurrestauratie aan ons goed uitgeruste aanbod van fotofuncties biedt de ongelooflijke mogelijkheid om gekoesterde jeugdherinneringen weer tot leven te brengen, en om de prachtig herleefde foto’s te delen met onze familie en vrienden. Nostalgie wordt niet mooier dan dit!”

“We vinden het geweldig dat de gemeenschap kan genieten van onze geavanceerde kleurrestauratie als onderdeel van MyHeritage In Color™”, aldus Jason Antic en Dana Kelley, oprichters van DeOldify. “Er is zoveel moeite gestoken in het creëren van deze software, en we kunnen geen betere partner bedenken om het op de markt te brengen dan MyHeritage, een bedrijf dat wordt gedefinieerd door innovatie en wiens missie het is om familiegeschiedenis toegankelijker te maken voor mensen over de hele wereld.”

Integratie in het MyHeritage platform

Miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken het MyHeritage-platform om hun familiegeschiedenis te ontdekken en hun familiefoto’s digitaal te bewaren. Dankzij technologieën van wereldklasse voor het inkleuren en verbeteren van foto’s, en nu dankzij de toevoeging van kleurrestauratie, biedt MyHeritage geavanceerde hulpmiddelen die nieuwe perspectieven bieden op familiegeschiedenis.

Kleurrestauratie is beschikbaar op het MyHeritage platform op het web en op de gratis mobiele MyHeritage app voor iOS en Android. De mobiele app bevat een ingebouwde scanner zodat gebruikers familiefoto’s uit fysieke albums kunnen digitaliseren. Wanneer een foto wordt geüpload naar MyHeritage, bepaalt het systeem automatisch of de foto zwart-wit (of sepia) is, of oorspronkelijk in kleur is genomen. Foto’s die oorspronkelijk zwart-wit waren kunnen worden ingekleurd, en van foto’s die in kleur zijn genomen kunnen de oorspronkelijke kleuren worden hersteld. In kleur herstelde foto’s kunnen gemakkelijk worden gedeeld met familie en vrienden op Facebook, Twitter, WhatsApp en andere sociale media. Het restaureren van kleuren wijzigt de foto niet, maar creëert een aparte kopie op MyHeritage naast het origineel.

MyHeritage In Color™ is een freemium functie op MyHeritage. Gebruikers kunnen de kleuren in 10 foto’s gratis restaureren, waarna voor verder gebruik een abonnement benodigd is.

Over MyHeritage

MyHeritage is het toonaangevende, wereldwijde ontdekkingsplatform voor het verkennen van familiegeschiedenis. Met miljarden historische gegevens en stamboomprofielen, en met geavanceerde matchingtechnologieën voor al zijn middelen, kunnen gebruikers met MyHeritage hun verleden ontdekken en hun toekomst versterken. MyHeritage DNA werd in 2016 gelanceerd en is uitgegroeid tot een van ‘s werelds grootste consumenten-DNA-databases, met 4,7 miljoen gebruikers. Sinds 2020 is MyHeritage de thuisbasis van ‘s werelds beste technologie voor het verbeteren en inkleuren van historische foto’s. MyHeritage is de meest populaire aanbieder van DNA testen en familiegeschiedenis in Europa. www.myheritage.nl

Contacts

Contact

Willeke Binnendijk



Country Manager Nederland



E: [email protected]

M: 06-83650393