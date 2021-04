Mouser Electronics stellt das Programm für 2021 von „Empowering Innovation Together“ mit einem ersten Podcast über 5G-Technologie vor

Der Executive Engineer Raymond Yin erkundet die fünfte Generation des Mobilfunks und was als Nächstes bei 6G ansteht

DALLAS und FORT WORTH, Texas (USA)–(BUSINESS WIRE)–Das Unternehmen Mouser Electronics Inc. hat heute den Start der Serie seines preisgekrönten Programms Empowering Innovation Together™ für das Jahr 2021 bekannt gegeben – mit der Einführung eines neuen Podcasts unter dem Titel The Tech Between Us (Die Technologie zwischen uns). Die neue Serie wird sich eingehender denn je mit Technologie befassen; sie wird eine zeitgerechte Sammlung von Podcasts, Videos, Artikeln, Blogs und Infografiken umfassen, bei denen es im Kern um die heutigen technologischen Trends geht, angefangen bei 5G.





Die erste Episode des Podcasts The Tech Between Us wird die 5G-Technologie ins Zentrum rücken und ist auf der Mouser-Website, über Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Pandora und Spotify verfügbar.

„Wir sind begeistert davon, die diesjährige EIT-Serie mit einem neuen Podcast zu starten, der erhellend, lehrreich und unterhaltsam sein wird“, erklärt Glenn Smith, Präsident und CEO von Mouser Electronics, einem weltweit führenden Vertreiber der neuesten Halbleiter- und Elektronikkomponenten. „In einer Welt, in welcher der Begriff ‚Verbindung‘ eine ganz neue Bedeutung angenommen hat, sind wir dank den innovativen Ideen von Technologen, Ingenieuren und Erfindern, welche die Welt antreiben, mehr miteinander verknüpft denn je.“

Jeden Monat wird die Serie mit unterschiedlichen Inhaltselementen einen neuen technologischen Trend erkunden. In der ersten Folge des Podcasts über 5G interviewt Raymond Yin, Director of Engineering Content bei Mouser, Dr. Matthieu Bloch, außerordentlicher Professor an der School of Electrical and Computer Engineering der Georgia Tech University, und erörtert die Fähigkeiten und die Folgen der fünften Generation der Mobilfunktechnologie auf die Kommunikation, auf die Robotik, die Fertigung und die Automatisierung.

Die EIT-Serie 2021 wird auch vier häppchengroße Videos zum Thema Then, Now and Next enthalten, aber auch Artikel, Blogs, Infografiken und andere Inhalte mit Diskussionen unter der Leitung von Vordenkern und anderen Experten von Mouser. Im Anschluss an 5G anstehende Technologiethemen sind der näheren Betrachtung der Stromversorgung, der Automatisierung und anderen Bereichen gewidmet. Erkundet werden u. a. neue Technologieprodukte wie Sensoren, Hochfrequenz- und andere Funkkommunikation sowie Energieverwaltung. Das Programm wird verschiedene Entwicklungen neuer Produkte hervorheben und die technischen Entwicklungen offenlegen, die benötigt werden, um auf dem Markt mit der Innovation Schritt halten zu können.

Die Inhalte zum 5G-Technologietrend werden durch geschätzte Herstellungspartner von Mouser wie Amphenol ICC, Amphenol SV, Analog Devices, Intel®, Microchip Technology, Qorvo und TE Connectivity gesponsert.

Das 2015 eingeführte Programm Empowering Innovation Together von Mouser ist eines der anerkanntesten Programme der Branche über elektronische Komponenten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.mouser.com/empowering-innovation und folgen Sie Mouser auf Facebook und Twitter.

Die deutsche EIT-Website finden Sie hier: https://www.mouser.de/empowering-innovation-de.

