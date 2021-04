Mouser Electronics dévoile son programme Empowering Innovation Together 2021 avec un podcast inaugural sur la technologie 5G

Raymond Yin, ingénieur en électronique, explore la cinquième génération du mobile et les prochaines étapes de la 6G

DALLAS ET FORT WORTH, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mouser Electronics Inc. a annoncé aujourd’hui le lancement de la série 2021 de son programme primé Empowering Innovation Together™ (Développer l’innovation ensemble), avec le lancement d’un nouveau podcast, The Tech Between Us (La technologie entre nous). Plus que jamais auparavant, la nouvelle série va analyser en profondeur la technologie, en proposant une collection opportune de podcasts, vidéos, articles, blogs et infographies centrées sur les principales tendances technologiques d’aujourd’hui, à commencer par la 5G.





Le premier épisode du podcast The Tech Between Us mettra en lumière la technologie 5G et sera disponible sur le site Web de Mouser, Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Pandora et Spotify.

« Nous sommes très heureux de lancer la série EIT (Empowering Innovation Together) de cette année, y compris un nouveau podcast qui va nous éclairer, nous éduquer et nous divertir », a déclaré Glenn Smith, chef de la direction et PDG de Mouser Electronics, un leader mondial de la distribution des derniers semi-conducteurs et composants électroniques. « Dans une société où le terme “connexion” a une toute nouvelle signification, nous sommes plus étroitement reliés que jamais, grâce à l’esprit novateur des technologues, des ingénieurs et des innovateurs qui font avancer le monde. »

Chaque mois, la série explore une nouvelle tendance technologique à travers les différents contenus. Dans l’épisode inaugural du podcast sur la 5G, Raymond Yin, directeur du contenu d’ingénierie de Mouser, interviewe le Dr Matthieu Bloch, professeur agrégé à la School of Electrical and Computer Engineering de la Georgia Tech University. Ils abordent les capacités et l’impact de la technologie mobile sans fil de cinquième génération sur les communications, la robotique, la fabrication et l’automatisation.

La série EIT 2021 comprendra également quatre mini vidéos (de la taille d’un octet, Then, Now and Next (Avant, maintenant et après), ainsi que des articles, blogs, infographies et d’autres contenus avec des discussions animées par des leaders d’opinion de Mouser et d’autres experts. Après la 5G, les sujets technologiques à venir se pencheront sur l’alimentation électrique, l’automatisation et plus encore. Ils aborderont de nouvelles technologies de produits telles que les capteurs, RF et sans fil, ainsi que la gestion de l’alimentation. Le programme mettra en évidence divers nouveaux développements de produits et révèlera les développements techniques nécessaires pour suivre le rythme de l’innovation sur le marché.

Le contenu sur les tendances technologiques 5G est sponsorisé par les précieux partenaires fabricants de Mouser, Amphenol ICC, Amphenol SV, Analog Devices, Intel®, Microchip Technology, Qorvo et TE Connectivity.

Créé en 2015, le programme Empowering Innovation Together de Mouser est l’un des programmes de composants électroniques les plus reconnus de l’industrie. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.mouser.com/empowering-innovation et suivez Mouser sur Facebook et Twitter.

