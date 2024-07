Mensen, Passie, Planeet: Mary Kay publiceert duurzaamheidsverslag 2024

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Mary Kay Inc., een wereldwijde pleitbezorger voor rentmeesterschap en duurzaam ondernemen, heeft vandaag haar 2024 Duurzaamheidsrapport uitgebracht. Het rapport, ingedeeld op de pijlers van de invloed op het milieu, de maatschappij en de economie, onderstreept de inzet van het bedrijf voor het creëren en koesteren van een bedrijfsmodel dat het leven van vrouwen verrijkt en gemeenschappen ondersteunt terwijl onze planeet wordt beschermd.









“ Duurzaamheid is diep geworteld in het verhaal van Mary Kay”, zegt Deborah Gibbins, Chief Operating Officer bij Mary Kay Inc. “ We zeggen graag dat we het al deden voordat het ‘cool’ was. Onze iconische oprichter, Mary Kay Ash, was niet alleen gepassioneerd over het veranderen van de wereld, maar ook over het beschermen ervan. Ik ben trots op het werk dat we dit jaar – en elk jaar – hebben gedaan om haar droom te verwezenlijken. Ik denk dat zij ook trots zou zijn.”

In een wereld die zich snel ontwikkelt, neemt Mary Kay het voortouw in verandering, komt op voor de zaak van vrouwen en erkent de immense macht die zij hebben in het vormgeven van onze wereldeconomie en het bevorderen van betekenisvolle verandering.

Het 2024 rapport benadrukt Mary Kay’s belofte om beslissingen te nemen die goed zijn voor onze planeet en haar mensen:

Duurzaamheid

Waterbeheer: Mary Kay werkt al meer dan 36 jaar samen met The Nature Conservancy en steunt het “Super Reefs” initiatief om veerkrachtige koraalriffen te beschermen.

Behoud van hulpbronnen: Door een 16-jarig partnerschap met de Arbor Day Foundation heeft Mary Kay het planten van meer dan 1,4 miljoen bomen in herbebossingsprojecten in negen landen ondersteund.

Duurzaam inkopen: Door zich aan te sluiten bij de Global Shea Alliance bevordert Mary Kay het economische welzijn van de 16 miljoen vrouwen die shea verzamelen in West-Afrika.

Sociale duurzaamheid

Roze verandert levens: Mary Kay heeft met dit programma, dat gefinancierd wordt door de verkoop van speciale producten, sinds 2008 meer dan $ 18 miljoen gedoneerd aan initiatieven die het leven van vrouwen wereldwijd verrijken.

Empowerment van vrouwen: Op Internationale Vrouwendag sloot Mary Kay zich aan bij de Women's Empowerment Principles (WEP's), een reeks principes die bedrijven richtlijnen bieden voor het bevorderen van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen op de werkplek, op de markt en in de gemeenschap. Meer dan 600.000 vrouwen hebben geprofiteerd van de trainingen, evenementen en programma's van de Women's Entrepreneurship Accelerator, die in 2019 door Mary Kay werd gelanceerd in samenwerking met zes organisaties van de Verenigde Naties.

Vrouwen stimuleren in wetenschap, technologie, ontwerp en toegepaste wiskunde (STEM): Mary Kay zet zich in voor de ontwikkeling van de volgende generatie vrouwelijke STEM-leiders en heeft sinds 2020 29 beurzen toegekend voor een totaalbedrag van bijna 195.000 dollar.

Economische duurzaamheid

Viering van 60 jaar: Mary Kay Ash’s visie om het leven van vrouwen te verrijken gaat door. Mary Kay, nog steeds in familiebezit, is uitgegroeid tot een wereldwijd merk met bijna 4.000 medewerkers en miljoenen Mary Kay schoonheidsconsulenten in meer dan 35 markten. Al meer dan 60 jaar biedt Mary Kay vrouwen over de hele wereld een ongeëvenaarde kans om ondernemer te worden. Het bedrijf werd door Euromonitor International uitgeroepen tot het #1 Direct Selling merk van huidverzorging en kleurencosmetica in de wereld 1 .

Digitale innovatie : Mary Kay vergroot de mogelijkheden van onafhankelijke schoonheidsconsulenten door middel van digitale tools, waaronder augmented reality apps en de interactieve catalogus, waardoor ze kunnen uitblinken in hun bedrijf en hun dromen kunnen verwezenlijken.

Pleitbezorging voor gendergelijkheid in AI: In samenwerking met de Equal Rights Trust heeft Mary Kay baanbrekend onderzoek gedaan om gendervooroordelen in AI-technologieën te elimineren.

Voor meer inzicht in Mary Kay’s wereldwijde duurzaamheidsstrategie, betrokkenheid en impact, bekijk het volledige rapport hier.

Over Mary Kay

Toen. Nu. Voor altijd. Mary Kay Ash, een van de oorspronkelijke glazen plafondbrekers, richtte in 1963 in Texas haar droomschoonheidsbedrijf op met één doel: het leven van vrouwen verrijken. Die droom is uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met miljoenen onafhankelijke verkopers in meer dan 35 landen. Reeds 60 jaar hebben vrouwen dankzij de kans die Mary Kay bood de mogelijkheid om zich sterker te maken om zelf hun toekomst te bepalen via onderwijs, mentorschap, belangenbehartiging en innovatie. Mary Kay is toegewijd aan het investeren in de wetenschap achter schoonheid en het produceren van geavanceerde huidverzorging, kleurcosmetica, voedingssupplementen en geuren. Mary Kay gelooft in het behoud van onze planeet voor de generaties van morgen, het beschermen van vrouwen die lijden aan kanker en slachtoffer zijn van huiselijk geweld, en het aanmoedigen van jongeren om hun dromen te volgen. Ga voor meer informatie naar marykayglobal.com, vind ons op Facebook, Instagram en LinkedIn, of volg ons op X (voorheen bekend als Twitter).

1 “ Source Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2023 Edition, value sales at RSP, 2022 data.”

