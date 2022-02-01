Medidata推出全新原生應用程式myMedidata，以加速研究啟動並提升患者體驗

根據客戶和患者的回饋意見進行設計，旨在擴大電子臨床結果評估(eCOA)和其他分散式臨床試驗(DCT)活動的選擇範圍

myMedidata應用程式由全新的Medidata Designer建置工具提供支援，能夠大幅縮短研究的啟動時間

與Medidata平臺（包括Rave EDC）完全整合

患者可透過應用程式、網路介面的入口網站、自攜設備或佈建的設備以順暢切換的方式登入他們的myMedidata帳戶，從而使患者擁有更多選擇，並擴大存取管道

業界唯一的一站式DCT解決方案，由值得信賴的Medidata專家團隊提供支援，並遵循堪稱典範的資料和隱私標準

紐約–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–達索系統(Dassault Systèmes)旗下公司Medidata推出了一款全新的原生應用程式myMedidata，這款應用程式以患者為中心，旨在為試驗參與者提供另一種選擇，使其獲得順暢的平臺體驗，並為他們參與的所有遠端試驗活動提供單一登入功能。該應用程式將包含myMedidata所有以患者為中心的解決方案，初始階段的重點為eCOA（電子臨床結果評估）。myMedidata應用程式同時提供iOS和Android版本，既可在患者自攜設備(BYOD)上使用，也可透過佈建的設備使用。

Medidata患者雲資深副總裁Matt Noble表示：「最新發布的myMedidata為患者帶來了一款創新的應用程式，其設計結合了患者洞察團隊的意見、客戶的回饋，以及公司過去二十年來從執行全球頂尖規模的DCT中所獲得的經驗。Medidata正在利用從試驗委託者、委託研究機構(CRO)、研究中心和患者那裡獲得的獨特見解，為臨床試驗體驗帶來有意義的改變。」

myMedidata應用程式可與包括Rave EDC（電子資料擷取）在內的Medidata平臺完全整合，從而形成一個完全自給自足的生態系統。在該生態系統中，患者資訊輸入、研究中心的活動，以及後臺資料管理都能無縫銜接。這種能力在業界獨樹一幟。

該應用程式採用全新的平臺設定工具Medidata Designer進行設定，為myMedidata應用程式帶來了以患者為中心的行動優先工作流程建置器。透過Designer，試驗委託者和CRO合作夥伴可透過直覺的拖放畫面範本和視覺化工作流程工具來打造豐富的患者體驗，相關操作可在背景同步設定臨床資料庫，無需任何自訂程式碼。利用Medidata和客戶的各種庫（包括預先建置的eCOA工具、翻譯和研究組態），Designer能夠顯著降低研究的建置時間。

Medidata是達索系統的獨資子公司。憑藉其3DEXPERIENCE平臺，達索系統致力於引領生命科學產業在個人化醫療時代中的數位化轉型，它是首個涵蓋端對端、從研究到商業化全流程的科學商業平臺。

關於Medidata

Medidata正在引領生命科學的數位化轉型，為數百萬患者帶來希望。Medidata幫助產生證據和洞見，協助製藥公司、生物技術公司、醫療器材公司、診斷公司和學術研究人員加速創造價值。作為全球備受信賴的臨床開發、商業化和真實世界資料平臺，Medidata平臺已為全球2,000多家客戶和合作夥伴所採用。Medidata是達索系統（巴黎泛歐交易所：FR0014003TT8, DSY.PA）旗下公司，總部位於紐約市，並在全球眾多國家和地區設立分公司，以滿足當地客戶的需求。如需瞭解更多資訊，敬請造訪www.medidata.com，並透過@Medidata關注我們。

關於達索系統

作為一家為全球客戶提供3DEXPERIENCE解決方案的產業領導者，達索系統致力於成為人類發展過程的催化劑。我們為企業和客戶提供可協同的3D虛擬空間來推動永續創新。利用達索系統的3DEXPERIENCE平臺和產業解決方案，我們的客戶對真實世界進行數位分身，從而突破創新、學習和生產的界限，為患者、居民和消費者打造了一個更永續的世界。達索系統為140多個國家超過30萬個不同產業、不同規模的客戶帶來價值。如需瞭解更多資訊，敬請造訪www.3ds.com

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