Mary Kay Inc. explica por qué es necesario aplicar la perspectiva de género en las adquisiciones en la Cumbre de la Diversidad en Praga, República Checa

Mary Kay defiende los programas de diversidad de proveedores y las adquisiciones con perspectiva de género por considerarlas estrategias potentes para un crecimiento sostenible e inclusivo

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Siendo una promotora y defensora mundial histórica del empoderamiento de la mujer y la igualdad de género, Mary Kay expuso con transparencia cómo fue su trayectoria hasta llegar a las compras con perspectiva de género en la Cumbre de la Diversidad en Praga, República Checa. Organizada por Startup Disrupt el 13 de septiembre de 2022, en el recién renovado Palacio Clam-Gallas. Esta cumbre fue el congreso híbrida más grande de Europa sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI) y reunió a más de 50 expositores destacados del sector de las organizaciones sin fines de lucro, gubernamental y empresarial. El acto se celebró con el auspicio de la Presidencia checa del Consejo de la Unión Europea, la capital de Praga y la Embajada de Estados Unidos en la República Checa.





Entre los ponentes y líderes de opinión se destacaron la entusiasta estadounidense del espacio Alyssa Carson, Helena Dalli, Comisaria Europea de Igualdad, Lenka Simerská del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de la República Checa, Denisa Linhartová de la Comisión Olímpica Checa, la economista Danuše Nerudová, Lea Lundblad de Apple, Rebeca Grattan de Avast y Virginie Naigeon-Malek de Mary Kay Inc., quienes expusieron sus ideas sobre estos temas clave:

Cómo aprovechar el ecosistema DEI con los objetivos empresariales

Desarrollo y mantenimiento de la cultura empresarial de DEI

Diseño e innovación inclusivos

Empoderamiento de la mujer

“El objetivo de la Cumbre de la Diversidad era reunir a algunas de las mentes más brillantes de los sectores privado, público y gubernamental y sumar sus voces en nuestra lucha inquebrantable en pos de la igualdad de género, no solo en la República Checa y en Europa, sino en todo el mundo. Sabemos que la reducción de la desigualdad impulsa las economías y desarrolla sociedades duraderas y sólidas que les dan a todas las personas, tanto a los hombres como a las mujeres, la oportunidad de desarrollar su potencial”, comentó al respecto Patrik Juránek, fundador y gerente general de Startup Disrupt.

Virginie Naigeon-Malek, directora mundial de Sostenibilidad e impacto social de Mary Kay Inc., fue una de las ponentes principales sobre el tema del empoderamiento económico de las mujeres. En su exposición, mencionó los argumentos comerciales que justifican la inclusión de las mujeres proveedoras de servicios y productos en la cadena de valor mundial, por ser una estrategia muy eficaz para que las empresas impulsen el crecimiento sostenible y la repercusión a nivel social.

ONU Mujeres define la adquisición con perspectiva de género1 como “la selección sostenible de servicios, bienes u obras públicas de empresas cuyas propietarias sean mujeres o estén dirigidas por mujeres y también de empresas con perspectiva de género, es decir, aquellas que tengan políticas y prácticas con perspectiva de género para los empleados y las cadenas de suministro”. En la región europea, las mujeres representan menos de un tercio de los empresarios. Los estudios demuestran que, aunque las mujeres obtienen la mitad de capital de inversión que los hombres, sus empresas generan el doble de ingresos por cada dólar invertido.2

“Invertir en empresas propiedad de mujeres e incluirlas en la cadena de suministro global no sólo es algo correcto, sino también algo inteligente para las empresas. A medida que las mujeres proveedoras ganan más negocios, sus familiares, comunidades locales y economías nacionales reciben más beneficios. Los estudios demuestran que las mujeres empresarias tienden a reinvertir hasta el 90% de sus ganancias en sus familiares y comunidades, vinculando así el crecimiento económico inclusivo directamente con el desarrollo. Las mujeres empresarias necesitan tener una posición de igualdad al competir por las oportunidades de contratos”, explicó Virginie Naigeon-Malek, directora global de Sostenibilidad e impacto social de Mary Kay Inc.

Mire el video para saber más sobre el compromiso de Mary Kay con la diversidad e inclusión de proveedores y las compras con perspectiva de género.

“Aprovechando el éxito del Congreso internacional para un futuro sostenible, estuvimos encantados de asociarnos una vez más con Startup Disrupt, que trabaja para que la Diversidad sea una prioridad en la agenda global, fomentando el diálogo entre todas las partes interesadas y convocando la participación de nuestras comunidades. Todos tenemos que trabajar colectivamente con una mentalidad innovadora para eliminar las barreras que impiden el empoderamiento y la igualdad de las mujeres”, explicó Edita Szaboova, gerente general de Mary Kay República Checa y Eslovaquia.

¿Sabía usted que…?

A nivel mundial, 1 de cada 3 empresas es propiedad de mujeres.

Sin embargo, en promedio, las empresas propiedad de mujeres obtienen menos del 1 % de todo el gasto en contratos de adquisición de las grandes empresas y los gobiernos.

Se estima que las oficinas de adquisiciones corporativas gestionan un promedio del 64% del gasto total de una empresa.

Fuente: Vazquez, E.A & A.J. Sherman. (2013). Buying for Impact: How to Buy from Women and Change the World. Charleston, South Carolina: Advantage.

ACERCA DE MARY KAY

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper el techo de cristal, fundó la compañía de cosmética de sus sueños en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se ha convertido en una compañía multimillonaria con una fuerza de ventas compuesta por millones de miembros independientes en casi 40 países. Como compañía de desarrollo empresarial, Mary Kay asumió el compromiso de empoderar a las mujeres en su trayectoria de vida, a través de la educación, la tutoría, la promoción, la creación de redes y la innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia que sustenta la belleza y a fabricar productos de vanguardia para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay considera que hay que mejorar la vida hoy para tener un mañana sostenible, asociándose con organizaciones de todo el mundo que trabajan para promover la excelencia empresarial, apoyar la investigación del cáncer, avanzar en la igualdad de género, proteger a las supervivientes de la violencia doméstica, embellecer nuestras comunidades y animar a los niños a concretar sus sueños. Para más información, visite marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn, o síganos en Twitter.

ACERCA DE STARTUP DISRUPT

Startup Disrupt se fundó en 2020 y se dedica a ayudar a las empresas y a los disruptores tecnológicos a cambiar la forma “antigua” de pensar en las industrias, los productos y los servicios. Somos un grupo de entusiastas de las startups, orientado al futuro, que se ha propuesto ayudar a una nueva generación de fundadores de startups, ingenieros, desarrolladores, innovadores tecnológicos y muchos otros a tener éxito. El propósito de Startup Disrupt es convertirse en una plataforma de startups diseñada para brindarles conocimientos, inspiración y conexión a los emprendedores, fundadores de startups, innovadores tecnológicos y comunidades de startups de todo el mundo. Para más información, visite https://www.startupdisrupt.com/.

1 ONU Mujeres. (2022). “Procurement’s Strategic Value: Why Gender-responsive Procurement Makes Business Sense.” Nueva York: ONU Mujeres.

2“Funding Women Entrepreneurs: How to Empower Growth.” (junio de 2020). Preparado para la Comisión Europea por Innovation Finance Advisory.

