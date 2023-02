Le club de football de Nashville dévoile un nouveau kit « Man in Black » pour rendre hommage à la vie et à l’héritage de Johnny Cash

NASHVILLE, Tennessee–(BUSINESS WIRE)–Le club de football de Nashville a dévoilé aujourd’hui son tout nouveau kit « Man in Black » pour rendre hommage à l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus influents de tous les temps, Johnny Cash. Regardez la vidéo de lancement ici.





Créé en collaboration avec les gestionnaires du patrimoine de Johnny Cash, Sandbox Succession, et Wasserman Music, le kit « Man in Black » s’inspire d’un tifo du « Backline Supporters Collective », qui regroupe les fans du club. Le 29 février 2020, le Nashville SC avait joué son premier match de MLS (Major League Soccer, la plus haute division de football des États-Unis) devant 59 069 fans, le record de l’État pour un match de football. Avant le début de la rencontre, le club de supporters Backline avait dévoilé son tout premier tifo de MLS, qui représentait le « Man in Black » flanqué du logo du Nashville SC. À jamais marqués par ce moment, le Nashville SC et les gestionnaires du patrimoine de Johnny Cash ont entamé une collaboration pour raconter l’histoire de sa vie et de son héritage.

L’ensemble entièrement noir révèle de petites touches gris graphite et gris métallisé, et arbore une étiquette représentant la photo mythique de Johnny Cash à la prison de Folsom, mais aussi l’autographe du chanteur au bas de la nuque, le blason du Nashville SC, un logo gris métallisé de la Renasant Bank, ainsi que le logo Adidas. La manche gauche souligne le partenariat entre Apple et la MLS avec les logos d’Apple TV et de l’association de football, alors que la manche droite porte le logo de Hyundai.

« Dès le tout premier jour de l’existence de notre club de football, l’une de nos principales préoccupations a été de nous forger une identité “entièrement propre à Nashville” », a déclaré le PDG du Nashville SC, Ian Ayre. « Cette ville est imprégnée de l’histoire de la musique et des icônes de cette industrie, dont l’homme en noir en personne, Johnny Cash. Une forte connexion s’est clairement établie entre la famille Cash et la famille du club depuis notre tout premier match en MLS le 29 février 2020, lorsque notre club de supporters, le Backline, a dévoilé un tifo sur lequel figurait la célèbre image de Johnny Cash. Je ne pense pas qu’il soit possible de rendre un hommage plus appuyé à la place de Johnny dans l’histoire de Nashville ou dans celle de la musique qu’en ayant une équipe entière d’hommes en noir foulant le terrain pour défendre les couleurs du Nashville SC ».

« Nashville comptait tellement aux yeux de mon père, à la fois en tant que temple historique de la musique et ville de résidence où il était toujours le bienvenu », explique John Carter Cash. « Il aurait été fier de cette connexion entre son héritage, le club de football de Nashville et la MLS, et fier de la joie que ce lien apporte aux habitants de Nashville. Je suis ravi de voir le “Man in Black” célébré aux côtés des “Boys in Gold” ».

Demain, samedi 18 février, les fans de Nashville auront la possibilité de découvrir et d’acheter le kit « Man in Black » lors d’un événement public organisé au Walk of Fame Park (en face du Country Music Hall of Fame). Cette célébration aux airs de festival commencera à 11 h 30 heure du Centre avec un DJ, la venue de joueurs, des séances photo et bien d’autres choses encore. Les fans pourront se restaurer et profiter du Heineken® Silver Beer Garden, où ils pourront acheter des produits Heineken® à 4 dollars et goûter la nouvelle Heineken® Silver. Entre autres choses, les fans pourront aussi se rendre auprès des joueurs pour obtenir des autographes, prendre des photos, se procurer les produits vendus par Fanatics et récupérer leurs commandes, sans oublier de pouvoir inscrire les enfants au club du groupe de la mascotte du club, Tempo le Coyote.

Les joueurs du Nashville SC revêtiront leur tenue « Man in Black » pour la toute première fois le samedi 25 février, quand ils accueilleront le New York City FC lors du premier match du week-end de reprise de la MLS. Programmé à 15 h 30 heure du Centre, cette rencontre sera l’occasion d’un match spécial « Man in Black » qui fera honneur à notre partenariat. Les dernières places sont disponibles sur le site www.NashvilleSC.com/Tickets.

Les fans du monde entier pourront assister gratuitement à l’inauguration des nouvelles tenues sur MLS Season Pass, le nouveau service de streaming inédit disponible sur l’appli Apple TV, qui diffusera tous les matchs de MLS en direct et sans interruption. Le match sera également diffusé sur FOX et Fox Deportes, sa déclinaison hispanophone.

Pour fêter le lancement du kit « Man in Black » du Nashville SC, qui apparaît désormais sur la liste de diffusion officielle du club sur Apple Music, les fans pourront écouter deux titres exclusifs de Johnny Cash : « God’s Gonna Cut You Down » interprété par la révélation de la country Bailey Zimmerman et une version du classique « Man in Black » interprétée par la chanteuse de musique mexicaine Carín León. Le Nashville SC met également un Apple Maps Guide à la disposition des fans, qui contient tout ce qu’il faut savoir sur les jours de match du Nashville SC, des fêtes d’avant-match sur le parking à ce qu’il est possible de manger dans le stade.

Après cette inauguration, la tenue « Man in Black » sera utilisée pendant les saisons 2023 et 2024 de la MLS. Les fans peuvent se la procurer ici. En plus du kit, le partenariat donnera lieu à des collaborations spéciales pendant ces deux prochaines saisons, exclusivement commercialisées par Fanatics, le partenaire revendeur officiel du club.

RESSOURCES DESTINÉES AUX MÉDIAS : photos, vidéo et bobine B

http://www.nashvillesc.com/maninblack

