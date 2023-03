LambdaTest atualiza sua experiência de testes de automação da Playwright com a adição de sua inteligência de testes integrada e impulsionada por IA

Devido à crescente popularidade da Playwright, esta adição permitiria uma melhor tomada de decisão para negócios digitais

NOIDA, Índia e SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–LambdaTest, uma plataforma de nuvem de testes de experiência digital omnicanal e inteligente, anunciou a adição de recursos avançados de inteligência de testes impulsionada por IA à sua oferta de nuvem de testes Playwright. Com este desenvolvimento mais recente, a LambdaTest agora irá permitir que as empresas tenham percepções mais profundas sobre seu processo de execução de testes e ajudar as mesmas a simplificar melhor seu processo de garantia da qualidade.

A LambdaTest vem trabalhando constantemente para aperfeiçoar sua nuvem de testes de automação Playwright, sendo o recurso de inteligência de testes a mais recente adição à lista. No último trimestre, a LambdaTest acrescentou recursos como suporte a testes de extensão de navegadores, testes de geolocalização baseados em IP e testes de componentes da Playwright. Em breve, os clientes também poderão testar em dispositivos reais Android com uso da Playwright.

“A inteligência de testes está no centro da transformação digital em empresas. Devido ao uso crescente da Playwright no mundo dos negócios, estamos animados em oferecer a nossos clientes uma visão mais profunda e intuitiva de seus testes, permitindo que identifiquem problemas com mais rapidez e otimizem seus processos de testes”, disse Mayank Bhola, Co-fundador e Chefe de Produto na LambdaTest. “Estamos trabalhando constantemente na atualização de nossas ofertas de automação para satisfazer as crescentes necessidades de testes desta era digital e, muito em breve, clientes que usam nossa nuvem de automação Playwright poderão testar em dispositivos reais baseados em Android. Você pode esperar muito mais lançamentos de recursos em um futuro próximo. Nosso alvo é garantir que façamos o trabalho pesado de execução de testes com nossa plataforma corporativa de testes para que nossos usuários possam se concentrar em outras tarefas.”

A LambdaTest também anunciou o lançamento de sua nuvem de testes de experiência digital para empresas. A oferta irá permitir que as empresas acelerem sua transformação digital, ao fornecer a melhor plataforma de orquestração e execução de testes em 360° da categoria, junto com análise perspicaz de testes e opções de implantação personalizáveis: nuvem pública, locatário único ou no local.

Além disto, Satya Nadella, Presidente e Diretor Executivo da Microsoft, que recentemente fez o discurso de abertura no Microsoft Future Ready Technology Summit 2023 em Bengaluru, disse que “a LambdaTest está fazendo para a automação de testes o que a Kubernetes fez para a orquestração de contêineres, ao criar o próximo nível de eficiência em torno da automação de testes para que as pessoas possam realmente se concentrar em testes frente à orquestração de testes.”

Para mais detalhes, acesse: https://www.lambdatest.com/playwright-testing

Sobre a LambdaTest

LambdaTest é uma nuvem de testes de experiência digital unificada e inteligente, que ajuda as empresas a reduzir drasticamente o tempo de lançamento no mercado mediante execução de testes mais rapidamente, garantindo lançamentos de qualidade e transformação digital acelerada. Mais de 10.000 clientes corporativos e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de testes.

Nuvem de Testes Contínuos

A nuvem de testes contínuos da LambdaTest permite que as empresas testem e implantem com rapidez alterações em seus aplicativos móveis e de web até 70% mais rápido, o que ajuda a acelerar o processo de desenvolvimento e a diminuir o tempo de lançamento no mercado.

Nuvem de Testes entre Navegadores

Nossa nuvem de testes entre navegadores permite que os usuários testem seus sites e aplicativos de web em uma ampla variedade de navegadores, sistemas operacionais e dispositivos. Com recursos como testes em tempo real, testes de design responsivo e ferramentas de depuração, permite que os desenvolvedores garantam que seus sites e aplicativos de web sejam compatíveis com diferentes navegadores, proporcionando assim uma perfeita experiência do usuário.

Nuvem de Dispositivos Reais

Com a nuvem de dispositivos reais, os testadores / desenvolvedores podem detectar bugs antes que seus aplicativos móveis sejam lançados. Com a nuvem de testes de dispositivos reais, as equipes podem testar erros não tratados, UI/UX, desempenho e funcionalidade de seus aplicativos antes de serem lançados em produção. As equipes também podem testar na mais ampla variedade de dispositivos móveis e OTT (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV e Apple TV).

Nuvem de Regressão Visual Impulsionada por IA

Garantir layouts, designs e funcionalidades consistentes de aplicativos é crucial para oferecer experiências digitais visualmente perfeitas. A nuvem de regressão visual da LambdaTest garante que a aparência visual e a funcionalidade dos aplicativos de web de uma organização permaneçam consistentes e sem erros, ao aperfeiçoar a experiência digital e o desempenho dos negócios. As equipes podem obter percepções antecipadas sobre bugs visuais da interface do usuário antes de liberar seus aplicativos ao cliente. Os testadores / desenvolvedores podem executar testes de regressão visual automatizados em mais de 3.000 combinações de navegadores e dispositivos reais para identificar desvios visuais.

Inteligência de Testes Integrada e Impulsionada por IA

As percepções de execução de testes são fundamentais para a transformação digital, pois oferecem às empresas uma visão mais profunda sobre a qualidade dos lançamentos e tendências. Ao analisar dados de execução de testes, a inteligência de testes integrada da LambdaTest fornece às empresas percepções sobre padrões e tendências que podem levar a decisões informadas sobre o futuro desenvolvimento e melhorar a qualidade do aplicativo. Isto pode capacitar as equipes de desenvolvimento com dados detalhados e acionáveis de execução de testes e preencher a lacuna entre dados, percepções e ações para uma melhor e mais rápida tomada de decisão.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Assessoria de imprensa da LambdaTest:



[email protected]