LambdaTest aprimora sua experiência de testes de automação Selenium com a adição de sua inteligência de testes integrada impulsionada por IA

Esta adição é a mais recente na linha de aperfeiçoamentos constantes que a LambdaTest vem fazendo para permitir testes de experiência digital mais perfeitos a seus clientes

NOIDA, Índia e SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–LambdaTest, uma plataforma de nuvem de testes de experiência digital omnicanal e inteligente, anunciou a adição de recursos avançados de inteligência de testes impulsionados por IA à sua oferta de nuvem de testes Selenium. Com este desenvolvimento mais recente, a LambdaTest agora irá permitir que as empresas tenham informações mais profundas sobre seu processo de execução de testes e ajudar as mesmas a simplificar melhor seu processo de garantia da qualidade.

A LambdaTest tem trabalhado constantemente para aperfeiçoar sua nuvem de testes de automação Selenium, sendo o recurso de inteligência de testes a mais recente adição à lista. No último trimestre, a LambdaTest acrescentou recursos como suporte a todas as versões do Selenium 4, incluindo suporte para protocolo BiDi, transmissão ao vivo de baixa latência aprimorada de execução de testes para retorno de testes mais rápido e capacidade de agrupar testes por identificação para melhor gerenciamento.

No mês passado, a LambdaTest acrescentou o rastreamento Selenium que permite aos usuários visualizar cada fluxo de comando e cada erro de teste junto com seus dados de telemetria. Todos estes recursos combinados permitem que os usuários obtenham informações mais profundas sobre a integridade de seus aplicativos, simplifiquem seus processos de testes e obtenham melhores resultados de testes.

“Estamos trabalhando constantemente para capacitar as equipes de transformação digital a obter melhores resultados de testes e oferecer experiências digitais de alta qualidade a seus clientes finais. A adição de nossa oferta de inteligência de testes integrada impulsionada por IA com nossa nuvem de automação Selenium de alto nível existente é outro passo neste sentido. Com nossos recursos avançados de inteligência de testes, estamos oferecendo a nossos clientes uma visão mais holística de seus testes, permitindo que identifiquem problemas com mais rapidez e otimizem seus processos de testes”, disse Mayank Bhola, Co-Fundador e Chefe de Produto na LambdaTest. “Temos o compromisso de fornecer a nossos clientes as ferramentas e os recursos de que precisam para realizar testes com maior eficiência. Com estes novos recursos, os clientes agora irão obter informações perfeitas sobre a qualidade de seus lançamentos, o que irá ajudar os mesmos a tomar decisões com mais informação e rapidez.”

Em seus esforços de apoiar a comunidade Selenium e WebDriver, a LambdaTest é um dos patrocinadores de nível Selenium na próxima Selenium Conference 2023 em Chicago, de 28 a 30 de março.

A LambdaTest também anunciou o lançamento de sua nuvem de testes de experiência digital para empresas. A oferta irá permitir que as empresas acelerem sua transformação digital, ao oferecer a melhor plataforma de orquestração e execução de testes em 360° da categoria, junto com análise perspicaz de testes e opções de implantação personalizáveis: nuvem pública, locatário único ou no local.

Além disso, Satya Nadella, Presidente e Diretor Executivo da Microsoft, que recentemente fez o discurso principal na Microsoft Future Ready Technology Summit 2023 em Bengaluru, disse que “a LambdaTest está fazendo para a automação de testes o que a Kubernetes fez para a orquestração de contêineres, ao criar o próximo nível de eficiência em torno da automação de testes para que as pessoas possam realmente se concentrar em testes em comparação à orquestração de testes.”

Sobre a LambdaTest

LambdaTest é uma nuvem de testes de experiência digital unificada e inteligente, que ajuda as empresas a reduzir drasticamente o tempo de lançamento no mercado mediante execução de testes com mais rápidez, garantindo lançamentos de qualidade e transformação digital acelerada. Mais de 10.000 clientes corporativos e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de testes.

Nuvem de Testes Contínuos



A Nuvem de Testes Contínuos da LambdaTest permite que as empresas testem e implantem com rapidez modificações em seus aplicativos móveis e de web até 70% mais rápido, o que ajuda a acelerar o processo de desenvolvimento e a melhorar o tempo de lançamento no mercado.

Nuvem de Testes entre Navegadores



Nossa nuvem de testes entre navegadores permite que os usuários testem seus sites e aplicativos da web em uma ampla variedade de navegadores, sistemas operacionais e dispositivos. Com recursos como testes em tempo real, testes de projeto responsivo e ferramentas de depuração, permite que os desenvolvedores garantam que seus sites e aplicativos de web sejam compatíveis com diferentes navegadores, proporcionando assim uma perfeita experiência do usuário.

Nuvem de Dispositivos Reais



Com a nuvem de dispositivo real, os testadores / desenvolvedores podem detectar bugs antes que seus aplicativos móveis sejam lançados. Com a nuvem de testes de dispositivos reais da LambdaTest, as equipes podem testar erros não tratados, UI/UX, desempenho e funcionalidade de seus aplicativos antes de serem lançados em produção. As equipes também podem testar na mais ampla variedade de dispositivos móveis e OTT (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV e Apple TV).

Nuvem de Regressão Visual Impulsionada por IA



Garantir disposições, projetos e funcionalidades consistentes de aplicativos é crucial para oferecer experiências digitais visualmente perfeitas. A nuvem de regressão visual da LambdaTest garante que a aparência visual e a funcionalidade dos aplicativos de web de uma organização permaneçam consistentes e sem erros, ao aprimorar a experiência digital e o desempenho dos negócios. As equipes podem obter informações antecipadas sobre bugs visuais da interface do usuário antes de liberar seus aplicativos ao cliente. Os testadores / desenvolvedores podem executar testes de regressão visual automatizados em mais de 3.000 combinações de navegadores e dispositivos reais para identificar desvios visuais.

Inteligência de Testes Integrada Impulsionada por IA



As informações de execução de testes são fundamentais para a transformação digital, pois oferecem às empresas uma visão mais profunda sobre a qualidade de lançamentos e tendências. Ao analisar os dados de execução de testes, a inteligência de testes integrada da LambdaTest fornece às empresas informações sobre padrões e tendências que podem levar a decisões informadas sobre o desenvolvimento futuro e melhorar a qualidade do aplicativo. Isto pode capacitar as equipes de desenvolvimento com dados detalhados e acionáveis de execução de testes e fechar a lacuna entre dados, informações e ações para uma tomada de decisão melhor e mais rápida.

