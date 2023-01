La pré-saison de Kartrider: Drift permet aux fans de courses de kart de profiter des sensations des jeux d’arcade sur PC et sur les plateformes mobiles

Basé sur la franchise Kartrider qui a connu un succès phénoménal en Asie, Kartrider: Drift fait profiter les publics occidentaux d’une action de course toute nouvelle et intense dans un jeu facile à jouer mais néanmoins difficile à maîtriser

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–À compter d’aujourd’hui, KartRider: Drift, le jeu festif de courses de kart gratuit très attendu de Nexon, est disponible en téléchargement pour jouer sur PC et les plateformes mobiles via Steam, Nexon Launcher, l’App Store d’iOS et Google Play.





Durant la pré-saison, les coureurs peuvent tester leur bravoure sur des circuits intenses et colorés face à des coureurs sur PC et sur mobile dans le monde entier, en profitant du rendu du spectaculaire moteur graphique Unreal® Engine 4.

Avec des personnages et karts uniques, les coureurs ont un contrôle complet des options de personnalisation pour s’exprimer pleinement et franchir la ligne d’arrivée avec classe ! D’autres personnages, karts, accessoires et émoticônes peuvent être déverrouillés avec le Racing Pass, qui permet aux coureurs de s’affronter dans le cadre de différents défis quotidiens et défis sous forme d’événements. Des défis premium sont également disponibles avec l’achat d’un Premium Racing Pass.

Les coureurs sont entraînés et défiés via un Système de licence unique dans une série de courses soigneusement conçues. En mode Time Attack, les coureurs peuvent tester leurs compétences en vue de rejoindre le haut des classements.

KartRider: Drift offre les importantes possibilités de personnalisation de kart que les joueurs sur PC et sur mobile attendent, tout en offrant des sensations de course de qualité jeu d’arcade aussi bien aux joueurs occasionnels qu’aux joueurs aguerris. Il est temps maintenant pour les joueurs d’appuyer sur la pédale – téléchargez KartRider: Drift et faites chauffer la gomme !

Note à l’attention des rédacteurs :



Le lancement de la pré-saison de KartRider: Drift le 11 janvier concerne uniquement les joueurs sur PC (Steam, Nexon Launcher) et sur mobile (iOS, Android).

Les joueurs sur Playstation et Xbox pourront rejoindre les joueurs sur PC et sur mobile à partir de la saison 1, dont le lancement sera annoncé ultérieurement.

Lancé en 2020, le jeu de course sur mobile KartRider Rush+ de Nexon continuera de fonctionner en tant que titre autonome et n’offre pas de possibilité de jeu croisé avec KartRider: Drift.

À propos de Kartrider: Drift

KartRider: Drift est le nouveau jeu festif de courses de kart multijoueurs de Nexon qui s’inspire de titres antérieurs de la franchise KartRider, proposant une action de course axée sur les dérapages et offrant de multiples modes de jeu ainsi qu’une personnalisation poussée des karts et des personnages avec le spectaculaire moteur graphique Unreal® Engine 4. Disponible sur Steam, sur le Nexon Launcher et sur mobile (iOS et Android) durant la pré-saison, et plus tard sur les consoles Xbox et PlayStation lors du lancement de la saison 1, KartRider: Drift offre un jeu multi-plateforme en ligne gratuit et permet de progresser pour défier ses amis, quelle que soit la plateforme de leur choix.

Lancé en 2004, le jeu KartRider d’origine a été le premier titre de la série légendaire de courses de kart de Nexon, il a ensuite acquis une énorme popularité en Asie et au-delà, séduisant plus de 380 millions de joueurs durant les dix-neuf années écoulées depuis son lancement. En tant que franchise, KartRider a établi une marque forte sur les marchés asiatiques et une forte présence dans les sports électroniques en Asie, avec une ligue officielle qui a commencé en 2005. Elle continue à ce jour d’être la ligue de sports électroniques la plus ancienne.

À propos de Nexon America Inc.

Fondée en 2006, Nexon America Inc. offre une expertise exceptionnelle en matière de jeux en ligne gratuits et la prise en charge de jeux en temps réel, en tirant parti des atouts de NEXON Co., Ltd. (« Nexon ») et en les appliquant à un public occidental de manière unique. Nexon America a constamment défendu des franchises emblématiques telles que MapleStory et Mabinogi pendant plus d’une décennie, qui ont battu des records et captivé les joueurs. Avec de nouveaux projets à l’horizon, Nexon America conserve l’esprit pionnier et innovant de sa société mère, utilisant son approche axée sur les joueurs tout en concevant les meilleures expériences de jeu possibles pour le marché occidental.

