La création de contenus numériques franchit une nouvelle étape : Belkin lance son support rotatif Pro avec détection automatique et DockKit

Voici le tout premier accessoire DockKit certifié par Apple. Ce support avec détection automatique est parfait pour tous les créateurs de contenus numériques, les réalisateurs de films, les enseignants, les présentateurs d’émissions en ligne, les personnes utilisant les réseaux sociaux, etc.

LAS VEGAS, NEVADA–(BUSINESS WIRE)–Belkin, leader sur le marché des produits électroniques destinés au grand public depuis 40 ans, a annoncé aujourd’hui le lancement du premier produit compatible avec Apple DockKit : le support rotatif Pro avec détection automatique et DockKit. Ce nouveau support Pro de Belkin est doté d’un moteur rotatif silencieux et automatique qui se connecte à la caméra de l’iPhone et à sa fonctionnalité DockKit pour suivre automatiquement tous les mouvements détectés (avec rotation à 360° et inclinaison à 90°). C’est l’accessoire parfait pour passer des appels vidéos immersifs ou pour enregistrer des contenus numériques qui impliquent de grands mouvements.









« Le support rotatif Pro de Belkin est unique en son genre. Nous avons mis notre savoir-faire inégalable au service d’un produit combinant des outils robotiques ultra réactifs et surpuissants, et une fonction avancée de détection d’objets. Nous sommes ravis d’offrir à tous les créateurs de contenus numériques un produit pensé pour améliorer leur processus de création », déclare Melody Tecson, vice-présidente de la Gestion des Produits de Belkin. « Nous sommes fiers de lancer sur le marché le tout premier produit compatible DockKit. Et nous sommes impatients d’en concevoir encore d’autres. »

Spécialement conçue pour les caméras avant et arrière des appareils iOS, la technologie DockKit permet aux utilisateurs de facilement créer, présenter et enregistrer des contenus numériques (sans besoin de télécharger des applis tierces) en quatre étapes très simples :

Poser l’iPhone 12 (ou version ultérieure) compatible MagSafe sur le support Pro de Belkin. Jumeler le smartphone avec le support par NFC. Ouvrir l’appli FaceTime, Instragram, TikTok, Canva, WhatsApp, Microsoft Teams ou autre appli de réseau social ou de messagerie et utiliser la fonction caméra. Commencer à créer du contenu.

Avec le support Pro, les utilisateurs pourront profiter de mouvements horizontaux à 360° et de mouvements verticaux à 90°, grâce à un système de suivi automatique. Les créateurs de contenus pourront rester concentrés sur leur présentation sans avoir à réajuster manuellement la caméra. La fonction DockKit se chargera de les garder à l’image via des mouvements fluides et naturels.

Principales caractéristiques, prix et disponibilités :

Produit compatible MagSafe : recharge et discussion simultanée avec une recharge sans fil rapide jusqu’à 15 W (lorsque le support Pro de Belkin est branché sur secteur).

Détection automatique de mouvements et rotation à 360° : technologie DockKit intégrée pour garder les sujets dans le cadre de la caméra, en toutes circonstances.

Inclinaison motorisée à 90° : inclinaison automatique du smartphone vers le haut ou vers le bas pour utiliser la caméra avant ou arrière.

Bouton d’activation unique : un seul bouton pour activer ou désactiver (indication par voyant LED) la détection automatique de mouvements.

Batterie intégrée rechargeable : autonomie de batterie de 5 heures pour enregistrer et créer du contenu lors des déplacements.

Câble USB-C de 1,5 m et adaptateur secteur de 30 W fournis.

Dans le cadre des engagements pris par Belkin en faveur de l’environnement, le support rotatif Pro avec détection automatique et DockKit de Belkin est composé d’au moins 75 % de matériaux plastiques recyclés post-consommation. Son emballage est également dépourvu de plastique.

Le prix de l’Auto Tracking Stand Pro est de 179,99 €.

Nous avons précédemment partagé la disponibilité à partir du 7 janvier 2024 @ 5pm PST, lors de la levée de l’embargo. Mise à jour : les consommateurs peuvent maintenant visiter Belkin.com et cliquer sur “prévenez-moi de sa disponibilité” pour être tenus au courant de la disponibilité en direct. C’est pour très bientôt !

À propos de Belkin

La marque californienne Belkin est leader du marché des accessoires pour appareils mobiles et a reçu de nombreuses récompenses. Elle propose, depuis plus de 40 ans, des solutions de recharge, de protection, de productivité, de connectivité et audio à toute une gamme d’appareils électroniques. Conçus dans le sud de la Californie et vendus dans plus de 100 pays à travers le monde, tous les produits Belkin sont la preuve que la marque a gardé son attention sur la recherche et le développement, la communauté, l’éducation et la durabilité. De nos débuts modestes dans un garage du sud de la Californie dans les années 80 à notre multinationale technologique et diversifiée d’aujourd’hui, notre philosophie a toujours porté sur notre planète et la connexion entre les personnes et les nouvelles technologies.

