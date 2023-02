KartRider: Drift si avvia verso la sua stagione inaugurale con la rivelazione della data di cross-play su console

Un nuovo trailer di gioco mostra il divertimento e la personalizzazione di KartRider: Drift



L’Online Racing Action Season One: New World è in arrivo l’8 marzo

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–KartRider: Drift, il titolo di kart racing completamente free-to-play di Nexon, ha annunciato oggi la data della Season One, quando le console si uniranno al mix di corse online. Gli attuali racers della Preseason per PC e dispositivi mobili su Steam, Nexon Launcher, Android, e iOS I giocatori di Xbox e PlayStation di tutto il mondo potranno presto competere testa a testa in emozionanti gare di drift. Il cross-platform e il cross-play completo saranno disponibili quando la Season One “New World” arriverà l’8 marzo. La Season one porta con sé nuovi ed entusiasmanti contenuti: nuovi tracciati e modalità di gara, un tema stagionale, ricompense giornaliere per i giocatori ed eventi, oltre a molti altri miglioramenti.





KartRider: Drift non è così semplice come può sembrare! Questo gioco facile da imparare e difficile da padroneggiare offre diverse modalità di gioco progettate per allenare e sfidare piloti nuovi e veterani:

In Item Mode si raccolgono diversi oggetti offensivi e difensivi (come scudi, barricate e protossido d’azoto) che possono essere impiegati strategicamente per aiutare o ostacolare gli altri corridori in pista nel tentativo di tagliare il traguardo per primi.

si raccolgono diversi oggetti offensivi e difensivi (come scudi, barricate e protossido d’azoto) che possono essere impiegati strategicamente per aiutare o ostacolare gli altri corridori in pista nel tentativo di tagliare il traguardo per primi. Speed Mode mette alla prova le abilità di drifting del pilota con gare arcade senza esclusione di colpi e senza oggetti che rallentino i corridori. Il pilota più veloce si aggiudica il trofeo sul podio!

mette alla prova le abilità di drifting del pilota con gare arcade senza esclusione di colpi e senza oggetti che rallentino i corridori. Il pilota più veloce si aggiudica il trofeo sul podio! Il License System è una serie di percorsi progettati per mettere alla prova il coraggio di un pilota e aumentare il livello di abilità del giocatore. Completando le sfide della Licenza si sbloccano oggetti unici per il giocatore, come kart, personaggi e tracciati aggiuntivi.

è una serie di percorsi progettati per mettere alla prova il coraggio di un pilota e aumentare il livello di abilità del giocatore. Completando le sfide della Licenza si sbloccano oggetti unici per il giocatore, come kart, personaggi e tracciati aggiuntivi. In Time Attack Mode i corridori solitari possono spingere le loro abilità al limite per raggiungere la vetta delle classifiche.

Con un’incredibile gamma di personaggi e kart unici, KartRider: Drift i giocatori hanno il controllo completo sulle opzioni di personalizzazione per esprimersi al meglio e tagliare il traguardo con stile! Altri personaggi, kart, accessori ed emotes possono essere sbloccati tramite il Racing Pass standard, dove i piloti possono completare diverse sfide giornaliere e sfide evento. Nuove sfide e ricompense premium sono disponibili con l’acquisto del Premium Racing Pass.

Mentre sempre in Preseason, KartRider: Drift si continua ad aggiungere miglioramenti e ad apportare modifiche all’esperienza di gioco principale sulla base del feedback dei giocatori nell’aggiornamento del gioco previsto per il 15 febbraio. I dettagli dell’aggiornamento saranno disponibili sul sito KartRider: Drift all’avvicinarsi della data.

Assicuratevi di seguire il sito ufficiale Twitter e TikTok per tutte le ultime notizie e informazioni sugli aggiornamenti del gioco. KartRider: Drift è disponibile per il download e il gioco su Steam, Nexon Launcher, iOS App Store, e Google Play e sarà disponibile per il download su PlayStation e Xbox e negli store l’8 marzo.

Non fatevi lasciare alla linea di partenza – scaricate KartRider: Drift e fate la VOSTRA gara!

Informazioni su KartRider: Drift

KartRider: Drift è il party game multiplayer di Nexon dedicato alle kart racing, che si ispira ai precedenti titoli della franchise di fenomenale successo KartRider che offre un’azione di gara alimentata dalle derapate, con molteplici modalità di gioco e una profonda personalizzazione dei kart e dei personaggi in una splendida ambientazione Unreal.® Grafica Engine 4. Disponibile su Steam, sul Nexon Launcher, su dispositivi mobili (iOS e Android) durante la Preseason e sulle console Xbox e PlayStation al lancio della Season One, KartRider: Drift offre il free-to-play, il gioco online multipiattaforma e la progressione per sfidare gli amici indipendentemente dalla piattaforma scelta.

Lanciato nel 2004, l’originale KartRider è stato il primo titolo della leggendaria serie di kart racing di Nexon, e in seguito ha guadagnato un’enorme popolarità in Asia e oltre, accumulando più di 380 milioni di giocatori nei diciannove anni trascorsi dal lancio. Come franchise, KartRider ha creato un marchio forte in tutti i mercati asiatici e un’enorme presenza di eSports in Asia, con un campionato ufficiale iniziato nel 2005. Ad oggi è la lega di eSports di più lunga durata.

Informazioni su Nexon America Inc.

Fondata nel 2006, Nexon America Inc. offre una straordinaria esperienza nei giochi online free-to-play e un supporto ai giochi dal vivo, sfruttando i punti di forza di NEXON Co. Ltd. (“Nexon”) e li applica per un pubblico esclusivamente occidentale. Nexon America ha sostenuto con costanza franchise iconici come MapleStory e Mabinogi per oltre un decennio, che hanno continuato a battere record e ad affascinare i giocatori. Con nuovi progetti all’orizzonte, Nexon America mantiene lo spirito pionieristico e innovativo della sua società madre, impiegando il suo approccio player-first e progettando le migliori esperienze di gioco possibili per il mercato occidentale.

