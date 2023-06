IperionX produrrà componenti in titanio per Ford Motor Company

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)–IperionX Limited (NASDAQ:IPX, ASX: IPX) ha sottoscritto un accordo Scope of Work (“SoW”, Ambito di lavoro) per la fornitura di componenti metallici in titanio per la Ford Motor Company (“Ford,” NYSE: F) utilizzando l’esclusivo titanio a basse emissioni di carbonio e 100% riciclato di IperionX. Ford e IperionX hanno collaborato attivamente per progettare, testare e produrre in modo additivo una serie di componenti in titanio di alta qualità per futuri veicoli di serie Ford Performance.

Ford Performance è la divisione di punta della Ford Motor Company, rinomata per un’importante gamma di auto ad alte prestazioni come la F150 Raptor, Bronco Raptor, Mustang Mach 1 e la Shelby GT500. Ford mira ad essere l’unico produttore a gareggiare in Formula 1, Le Mans 24 Hours con la Mustang GT3, WRC con la M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1, Baja 1000 con Ranger Raptor e Bronco e NASCAR e Supercars con la Mustang.

Questa Ford SoW segue un programma dettagliato di prove di qualità e robustezza del titanio riciclato e a basse emissioni di carbonio di IperionX. Le divisioni Sostenibilità e Materiali all’avanguardia di Ford hanno intrapreso una serie di procedure di test, verificando che il titanio di IperionX ha superato i parametri richiesti dagli standard internazionali ASTM.

I componenti in titanio sono destinati ad essere sottoposti a uno “studio di finitura” completo per valutare una gamma di potenziali finiture della superficie degli elementi. I risultati di questo SoW guideranno il progetto finale e i costi unitari, per una gamma di componenti in titanio a basse emissioni di carbonio per i veicoli di serie Ford Performance.

I ricambi per auto realizzati in titanio sono speciali per il rapporto forza-peso di qualità superiore, per gli elevati livelli di resistenza alla corrosione, la durata eccezionale e, caratteristica esclusiva delle tecnologie di IperionX, possono essere riciclati in maniera sostenibile alla fine della vita utile del prodotto. Le tecnologie proprietarie di IperionX possono portare notevoli vantaggi di sostenibilità che sono critici per una supply chain automobilistica di titanio circolare e a basse emissioni di carbonio, traguardi non raggiungibili con altri processi produttivi commerciali del titanio attualmente noti.

Ford è recentemente entrata nella First Movers Coalition, un’iniziativa globale per utilizzare il potere di acquisto e le catene di fornitura per tecnologie innovative di materiali industriali puliti. La First Movers Coalition sfrutta il potere di acquisto collettivo dalle oltre 50 società della fondazione – tra cui Volvo, Airbus, Apple, Amazon e Microsoft – per inviare un chiaro segnale di domanda necessario per aumentare l’utilizzo delle tecnologie critiche emergenti essenziali per la transizione allo zero assoluto di emissioni.

Anastasios (Taso) Arima, IperionX CEO ha dichiarato:

“Ford si impegna a raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050. Siamo orgogliosi di collaborare con Ford per accelerare la realizzazione di una supply chain del titanio circolare sostenibile per il mercato automobilistico globale.

Il nostro titanio a basse emissioni di carbonio è realizzato unicamente con titanio riciclato al 100% ed è in grado di migliorare significativamente le catene di fornitura automobilistiche utilizzando componenti in titanio ad elevata robustezza che pesano quasi la metà rispetto all’acciaio.

IperionX sta riorganizzando una supply chain di titanio statunitense più economica e sostenibile, passando da una catena di fornitura del titanio lineare ad una di titanio circolare e ad emissioni di carbonio inferiori, riciclando gli scarti di titanio per produrre componenti in titanio ad alte prestazioni e basse emissioni di carbonio. Siamo lieti della collaborazione di Ford per migliorare le catene di approvvigionamento nel settore automobilistico e ampliare la nostra attività del titanio circolare e a basse emissioni di carbonio.”

Informazioni su IperionX

La missione di IperionX è quella di essere il principale sviluppatore di titanio a basse emissioni di carbonio per i settori avanzati come quello spaziale, aerospaziale, dei veicoli elettrici e della stampa in 3D. IperionX detiene l’opzione esclusiva di acquisire tecnologie al titanio all’avanguardia in grado di produrre prodotti in titanio a basse emissioni di carbonio e interamente riciclate. IperionX sta producendo polveri di titanio da scarti di titanio presso la sua sede operativa pilota in Utah, e intende espandere la produzione in una struttura di dimostrazione del titanio (Titanium Demonstration Facility) in Virginia. IperionX detiene il 100% degli interessi nel Titan Project, proprietario della più grande risorsa conforme a JORC di titanio, terre rare e sabbie minerali ricche di zirconio negli Stati Uniti.

