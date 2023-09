In The Black Network setzt auf Brightcove für seine AVOD-Streamingplattform

Der neue Streamingdienst, der schwarze Stimmen und originelle Geschichten ins Rampenlicht stellt, nutzt die mit dem Emmy Award ausgezeichnete Streamingtechnologie von Brightcove, um Inhalte auf allen digitalen Plattformen verfügbar zu machen

BOSTON, Massachusetts, USA–(BUSINESS WIRE)–Brightcove (NASDAQ: BCOV), das zuverlässigste Streaming-Technologieunternehmen der Welt, wurde von In The Black Network (ITBN) ausgewählt, um dessen AVOD-Streamingdienst zu unterstützen, der im Oktober dieses Jahres auf den Markt kommen soll. ITBN ist ein neues OTT-Unternehmen, das vom ehemaligen FOX SOUL-General Manager James DuBose gegründet und geleitet wird. Das neue Netzwerk konzentriert sich auf Streaming-Inhalte, die schwarze Geschichtenerzähler und die Kultur schwarzer Menschen in den Mittelpunkt rückt.





ITBN wird die branchenführende Technologie von Brightcove einsetzen, um seinen OTT-Service auf allen führenden internetfähigen TV-Geräten und Betriebssystemen anzubieten. Die Partnerschaft mit Brightcove wird ITBN helfen, seinen On-Demand-Content weltweit über die beste, ausgereifteste, skalierbarste und sicherste Streaming-Technologieplattform bereitzustellen. Ferner wird ITBN den kürzlich eingeführten Brightcove-Service Ad Monetization nutzen, der Unternehmen bei der Maximierung von Werbeeinnahmen unterstützt.

„In The Black Network strebt an, der führende Streamingdienst für schwarze Content-Autoren zu werden, die mit faszinierenden, eindrucksvollen, originellen und kulturell relevanten Geschichten ein breites Publikum erreichen wollen“, so Marc DeBevoise, CEO bei Brightcove. „Wir sind sehr erfreut, als zuverlässiger Partner von ITBN zu gewährleisten, dass sie über die besten technologischen Voraussetzungen verfügen, um ihre Inhalte ohne Probleme in großem Umfang bereitzustellen und zugleich ihr Potenzial für Werbeeinnahmen zu steigern.“

„Auf der Suche nach einer Streamingtechnologie, die uns beim Start von In The Black Network unterstützt und unsere Entwicklung begleitet, haben wir in Brightcove den idealen Partner gefunden“, berichtet James DuBose, Gründer und CEO von In The Black Network. „Sie sind die Besten ihrer Branche, und wir sind stolz darauf, eng mit ihnen zusammenzuarbeiten.“

ITBN wird ein umfangreiches Angebot kostenloser Unterhaltungsinhalte (darunter Sport, Musik, Drehbücher, Dramen, Talkshows, Familien- und Spielfilme) über eine spezielle App streamen, die auf iOS- und Android-Geräten, Apple TV, YouTube, ROKU, LG-, Sony- und Samsung-Mediaplayern verfügbar ist. Weitere Vertriebspartner werden folgen. Der neue Streamingdienst reiht sich ein in eine Reihe von Medienunternehmen, die bei der Bereitstellung von Streaming auf Brightcove setzen, darunter AMC Networks, BBC Studios, Forbes, Rogers Media, Academy of Motion Picture Arts & Sciences und Reelz.

Weitere Informationen unter Brightcove.com.

Über In the Black Network

IN THE BLACK NETWORK (ITBN) ist ein AVOD-Streamingdienst, der schwarze Stimmen und originelle Geschichten in den Fokus rückt, die kulturell bedeutsam und für alle Zielgruppen relevant sind. Mit einem umfangreichen Unterhaltungsangebot, das auf die schwarze Community fokussiert ist, stehen Zuschauerinnen und Zuschauern genreübergreifende Inhalte schwarzer Autoren zur Verfügung, darunter Sport, Musik, Drehbücher, Drama, Talk, Familie, Spielfilme und vieles mehr. Die Mediathek der Plattform bietet eine erweiterte Liste von Fan-Favoriten namhafter Studios und Distributoren sowie eine Auswahl von Inhalten aus dem Fundus von Fox Television Stations: Brutally Honest with Jasmine Brand, CheMinistry, The Score, Worth a Conversation with Jeezy, Kitchen Talk with Maino, and Crockett’s Corner with Ray Crockett. Darüber hinaus produziert ITBN originelle Unterhaltungsprogramme, die die schwarze Kultur und den Stolz der schwarzen Bevölkerung fördern. Das kostenlose Netzwerk streamt über eine spezielle App, die auf iOS- und Android-Geräten, Apple TV, YouTube, ROKU, LG- und Samsung-Mediaplayern zum Download bereitsteht.

Über Brightcove, Inc.

Brightcove entwickelt die weltweit zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Streaming-Technologielösungen, um eine stärkere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zielgruppen aufzubauen – unabhängig davon, wo sie sich befinden und auf welchen Geräten sie die Inhalte nutzen. In mehr als 60 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen, effektiver an Kunden zu verkaufen, führenden Medien, Inhalte zuverlässiger zu streamen und zu monetarisieren, und allen Organisationen, effektiver mit Teammitgliedern zu kommunizieren. Mit zwei Technology and Engineering Emmy® Awards für Innovation, beständig branchenführender Uptime und unübertroffener Skalierbarkeit erweitern wir kontinuierlich die Grenzen dessen, was Video leisten kann. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram and YouTube. Besuchen Sie uns auf Brightcove.com.

