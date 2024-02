Hyatt anuncia nova estrutura organizacional e designações de liderança sênior nas Américas

Susan Santiago, Gabriel Felip, Yvette Martínez-Edwards, Shyla Gardner e Juan Pablo Puerta dedicados a impulsionar o desempenho sub-regional em novas funções

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Como resultado do forte crescimento na região das Américas, a Hyatt anunciou hoje novas designações de liderança sênior na região das Américas e na estrutura sub-regional concebida para dar suporte ainda mais ao foco contínuo da Hyatt no crescimento, excelência operacional e otimização de desempenho em sua maior região. Com esta nova estrutura organizacional, a região das Américas da Hyatt é agora composta por duas sub-regiões: EUA & Canadá e América Latina & Caribe (ALC), lideradas por dois presidentes sub-regionais recém-nomeados, respectivamente: Susan Santiago e Gabriel Felip, que se reportam a Pete Sears, Presidente do Grupo nas Américas, a partir de janeiro de 2024.





Em sua nova função como Presidente para os EUA e Canadá, Santiago é responsável pelo crescimento e otimização do desempenho do portfólio próprio e gerenciado da Hyatt. Com seus 32 anos, ela está na Hyatt e ocupou diversos cargos de liderança em desempenho operacional, mais recentemente como Vice-Presidente Sênior da Divisão de Estilo de Vida da Hyatt e da marca Miraval.

Como Presidente para a América Latina e Caribe, Felip lidera o desempenho operacional de todos os hotéis Hyatt administrados e próprios na região em todas as marcas, incluindo o Inclusive Collection da Hyatt. Felip é um veterano do setor com mais de 30 anos de experiência em hotelaria e turismo e antes trabalhou como Presidente do Grupo de Operações Globais da Inclusive Collection da Hyatt.

“Nossa nova estrutura nas Américas nos permite apoiar ainda mais nossas equipes e proprietários de hotéis de modo mais personalizado e regionalizado, e isto foi criado para nos ajudar a continuar gerando resultados sólidos mediante um crescimento intencional e sustentável para a região”, disse Sears. “Com estas mudanças, continuamos nosso impulso no posicionamento da Hyatt como a marca de hospitalidade preferida, ao oferecer experiências significativas e memoráveis aos hóspedes e proporcionar resultados a nossos proprietários.”

Incluídas na nova estrutura sub-regional das Américas estão três funções recém-criadas nas funções de operações, serviços comerciais e finanças, respectivamente: Yvette Martinez-Edwards foi promovida a Vice-Presidente Sênior, Operações de Campo, Luxo e Miraval, se reportando a Santiago; Shyla Gardner volta à Hyatt como Vice-Presidente de Serviços Comerciais na América Latina e Caribe, se reportando a Asad Ahmed, Vice-Presidente Sênior de Serviços Comerciais, Américas; e Juan Pablo Puerta agora atua como Vice-Presidente Sênior de Finanças na América Latina e Caribe, se reportando a Liz Bauer, Vice-Presidente Sênior de Finanças nas Américas.

Com foco dedicado em impulsionar a excelência operacional nas marcas de luxo da Hyatt, Martinez-Edwards supervisiona o portfólio de hotéis de luxo e Miraval administrado da Hyatt para a região das Américas. Mais recentemente, Martinez-Edwards atuou como Vice-Presidente de Operações de Campo, onde liderou um grupo de propriedades de serviço completo da Timeless Collection na região leste. Anteriormente, também liderou a estratégia de vendas da Hyatt na América Latina e no Caribe e para a marca Miraval.

Gardner lidera uma equipe multifuncional de serviços comerciais da LAC que oferece uma estratégia comercial especializada para o mercado da ALC e desenvolve histórias de marcas sólidas que adotam a cultura da Hyatt e os principais diferenciais para todo o portfólio da Hyatt na ALC, incluindo a Inclusive Collection. Antes desta função, Gardner atuou como Vice-Presidente de Vendas e Marketing da Playa Resorts e anteriormente como Diretora de Área de Vendas e Marketing no México para a Hyatt.

Para respaldar ainda mais a estratégia intencional de crescimento a longo prazo da Hyatt, Puerta é responsável por liderar a função financeira e impulsionar a otimização do desempenho imobiliário em toda a América Latina e Caribe. Puerta também continua liderando a função da Inclusive Collection da Hyatt na região. Antes desta função, Puerta trabalhou como Diretor Financeiro do Apple Leisure Group.

