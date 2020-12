Harry Potter: Puzzles & Spells accueille les vacances d’hiver avec un événement de collection autour du thème de Noël, une nouvelle créature magique et des surprises sociales pendant tout le mois de décembre

Zayn Malik exprime son style emblématique avec un avatar spécial et un message pour tous les fans de Harry Potter: Puzzles & Spells

Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA), un chef de file mondial des divertissements interactifs, a annoncé une pluie de célébrations pour les vacances d’hiver, sur son jeu mobile sorti récemment Harry Potter: Puzzles & Spells (Harry Potter : Énigmes & Sorts). Sous licence officielle de Warner Bros. Games, et publié sous le label Portkey Games, le jeu proposera aux joueurs une série de festivités de saison pendant tout le mois de décembre, allant d’événements de collection spéciaux à durée limitée, à toute une kyrielle de décors et surprises sur le thème des fêtes de fin d’année.

Dans le jeu, les joueurs peuvent collectionner les cartes pour remplir le nouvel album à durée limitée « Noël dans le Monde des sorciers » qui leur permettra de gagner une Licorne mythique afin d’en faire leur créature magique de compagnie. À la fin du mois, le décor et la météorologie dans l’esprit de Noël transformeront Poudlard en un pays merveilleux de la sorcellerie hivernale où les joueurs verront tomber des flocons de neige sur leur plateau de jeu, qu’ils pourront collectionner pour gagner des récompenses. Accompagnant les festivités d’une joyeuse pétarade, des améliorations « Cracker de sorcier » aux couleurs éclatantes tomberont sur les énigmes, à l’improviste, offrant aux joueurs une explosion supplémentaire pour effacer toutes les gemmes lorsqu’ils terminent les casse-tête dans ce jeu magique de Match-3.

Et pour ajouter du style à la saison, l’artiste international et fan déclaré de Harry Potter, Zayn Malik a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de Zynga afin de créer de nouveaux éléments de personnalisation pour le titre magique de Match-3. Afin de reproduire plus de caractéristiques réalistes pour son avatar dans Harry Potter: Puzzles & Spells, Zayn s’est attaché à créer de nouvelles personnalisations de sourcils, boucles d’oreilles, barbes et regards qui seront disponibles dans le jeu, pour tous les joueurs, l’an prochain. Zayn Malik a partagé les illustrations de son avatar dans le jeu, sur ses propres réseaux sociaux en décembre, tout en invitant ses fans et les autres joueurs à partager les images de leur création.

Par ailleurs, les joueurs peuvent également, à l’approche du jour de Noël, se rendre sur les réseaux sociaux de Harry Potter: Puzzles & Spells où d’autres surprises les attendront dans l’ambiance festive de la dernière semaine de l’année.

« J’ai vraiment pris du plaisir à travailler avec l’équipe de Zynga pour imaginer les nouveaux éléments du créateur d’avatar », a confié Zayn Malik. « Je trouve que le jeu est encore plus ludique quand on m’y voit en version animée ; et avec les nouvelles personnalisations qui vont débarquer bientôt, tous les joueurs auront l’opportunité de s’identifier encore davantage en évoluant dans le jeu sous les traits d’un personnage à leur image ! »

« Comme le savent tous les fans des livres et des films, Noël à Poudlard est une période très spéciale », a commenté Yaron Leyvand, vice-président principal des Jeux, chez Zynga. « Pour les premières vacances d’hiver d’Harry Potter: Puzzles & Spells, nous voulions offrir aux joueurs toute une gamme de nouveaux contenus et récompenses de saison, à paraître tout au long de décembre. Nous sommes impatients de célébrer les fêtes de fin d’année en compagnie des joueurs, non sans avoir en réserve, bien d’autres événements et activités magiques en Match-3, pour l’an prochain. »

Dans Harry Potter: Puzzles & Spells, les joueurs s’embarquent pour une aventure en Match-3 débordante de sortilèges, d’humour, de couleur et de personnages tout droit sortis de la série Harry Potter. Avec la bande sonore et les enregistrements en voix off des films Harry Potter originaux, les fans suivent une relecture mobile et authentique du parcours de Harry dans le monde des sorciers. Tout en gagnant des sortilèges et des coups de pouce spéciaux au fur à mesure de leur progression, les joueurs résolvent des énigmes en Match-3, semées de chocogrenouilles bondissantes, de clés volantes et de batailles de pièces d’échec magiques, entre autres obstacles et objets inattendus. Dans l’esprit de la camaraderie et de la compétition amicale de Poudlard, les joueurs peuvent participer à des clubs ou en former avec d’autres fans pour socialiser, collaborer sur des stratégies pour résoudre des énigmes, partager des expériences et se disputer des récompenses dans les Événements de club exclusifs.

Harry Potter: Puzzles & Spells peut se jouer sur les appareils iOS et Android dans le monde entier, ainsi que sur Amazon Kindle et Facebook. Pour en savoir plus et vous connecter avec d’autres fans, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter, et rendez-vous sur le site Web du jeu à l’adresse www.harrypotterpuzzlesandspells.com.

Des ressources visuelles complémentaires sont disponibles à l’adresse : https://bit.ly/HPPSHoliday

À propos de Zynga



Zynga est un leader mondial du divertissement interactif dont la mission est de connecter le monde au moyen des jeux. À ce jour, plus d’un milliard de personnes ont joué aux franchises de Zynga, parmi lesquelles CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!TM, Toon BlastTM, Toy BlastTM, Words With FriendsTM et Zynga PokerTM. Les jeux de Zynga sont disponibles dans plus de 150 pays et jouables sur les plates-formes sociales et les appareils mobiles du monde entier. Fondée en 2007, la société a son siège à San Francisco et des sites aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Inde, en Turquie et en Finlande. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.zynga.com, ou suivez Zynga sur Twitter, Instagram et Facebook, ou lisez le blog de Zynga.

À propos de Warner Bros. Games



Warner Bros. Games, division de Warner Bros. Home Entertainment, Inc., est un éditeur, développeur, octroyeur de licence et distributeur de contenu de divertissement, de premier plan, pour l’espace interactif sur toutes les plateformes, notamment pour les jeux sur console, les appareils portables, appareils mobiles et sur PC, aussi bien pour les titres de jeux internes que tiers. Vous trouverez des informations supplémentaires sur Warner Bros. Games sur la page https://www.wbgames.com/.

À propos de Portkey Games



Portkey Games, de Warner Bros. Interactive Entertainment, est le label spécialisé dans la création de nouvelles expériences de jeux mobiles et d’aventure, liés au Monde des sorciers, et qui placent les joueurs au centre de leur propre aventure, en s’inspirant des histoires originales de J.K. Rowling. Portkey Games offre aux joueurs la possibilité de créer leurs propres choix narratifs et de participer au Monde des sorciers, pour donner vie à des expériences nouvelles et uniques. Le label a été créé afin d’offrir aux joueurs et aux fans de nouvelles expériences de jeu, à travers lesquelles ils peuvent explorer de manière immersive la magie du Monde de la sorcellerie pour y créer leur propre histoire.

Déclarations prévisionnelles



Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles concernant, entre autres, les détails du gameplay, les caractéristiques de jeu, et un événement à durée limitée, liés aux fêtes de fin d’année, ainsi que d’autres événements prévus pour 2021, avec des caractéristiques supplémentaires, dans Harry Potter: Puzzles & Spells. Les déclarations prévisionnelles comprennent souvent des mots, tels que « perspective », « projeté », « prévu », « envisage de », « pourra », « anticipe », « croire », « cible », « s’attendre à », et les déclarations au futur sont généralement de nature prévisionnelle. La réalisation ou l’accomplissement des faits couverts par lesdites déclarations prévisionnelles implique des risques importants, des incertitudes et des hypothèses. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure aux présentes déclarations prévisionnelles qui reposent sur les informations dont nous disposons à la date des présentes. Nous déclinons toute obligation d’actualisation des présentes déclarations prévisionnelles. D’autres informations concernant ces risques, incertitudes et hypothèses sont ou seront décrites plus en détail dans nos dépôts publics auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), dont des copies peuvent être obtenues sur notre site Internet consacré aux relations avec les investisseurs, à l’adresse http://investor.zynga.com ou sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.

WIZARDING WORLD, HARRY POTTER Droits d’édition © J.K. Rowling. HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD, et les personnages, noms et autres insignes associés © et ™, de HARRY POTTER et Warner Bros. Entertainment Inc. Zynga Inc. Tous droits réservés.

WB SHIELD : ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

