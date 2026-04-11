Clark County judge finds defendant’s public statements were not made in good faith. The ruling caps months of legal proceedings brought by the inventor of a wellness technology used in over 700 centers worldwide.

LAS VEGAS, NV / ACCESS Newswire / 11. April 2026 / Ein Richter am Bezirksgericht von Clark County hat in einem laufenden Verfahren, das von Energy Enhancement System, LLC angestrengt wurde, gegen Jason Shurka entschieden. Richter Timothy C. Williams wies Shurkas Anti-SLAPP-Antrag auf vollständige Abweisung der Klage zurück und stellte fest, dass seine öffentlichen Äußerungen über EESystem „nicht in gutem Glauben” und „in Kenntnis ihrer Unwahrheit” abgegeben worden seien (Aktenzeichen A-25-910216-B). In separaten Bundesverfahren in Florida und Nevada verurteilten Gerichte Shurka zur Zahlung von insgesamt 54.034,05 US-Dollar an Sanktionen, nachdem Richter festgestellt hatten, dass seinen Versuchen, den Fall an ein Bundesgericht zu verweisen, eine angemessene rechtliche Grundlage fehlte.

Shurka hatte den Anti-SLAPP-Antrag gestellt und geltend gemacht, seine öffentlichen Äußerungen über EESystem seien als in gutem Glauben getätigte und als schutzwürdige Meinungsäußerungen zu betrachten. Richter Williams wies diese Verteidigung in vollem Umfang zurück. Nach dem Anti-SLAPP-Gesetz von Nevada bedeutet diese Zurückweisung, dass das Gericht feststellte, Shurka könne nicht einmal die Mindestanforderung erfüllen, nachzuweisen, dass seine Äußerungen ohne Kenntnis ihrer Unwahrheit getätigt wurden. Vereinfacht ausgedrückt: Der Richter stellte fest, dass Shurka wusste, dass seine Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Äußerung nicht zutreffend waren.

Das Urteil aus Clark County ist die jüngste in einer Reihe von juristischen Niederlagen für Shurka in verschiedenen Jurisdiktionen. Bundesrichter haben seine Anträge wiederholt an die staatlichen Gerichte zurückverwiesen, bei denen EESystem ursprünglich Klage eingereicht hatte, wobei ein Bundesrichter in Florida seinen Versuch, den Fall an ein Bundesgericht zu verweisen, als „objektiv unbegründet” bezeichnete.

Eine forensische Analyse wurde zudem in das dauerhaft öffentlich zugängliche Register des Zenodo EU Open Research Repository aufgenommen (https://doi.org/10.5281/zenodo.19389516). Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass es sich bei der Hardware hinter „The Light System” um handelsübliche LED-Display-Panels handelt, die im Großhandel für 900 bis 1.200 US-Dollar erhältlich sind, jedoch an Verbraucher zu Preisen von über 106.000 US-Dollar verkauft wurden. Die zur Vermarktung des Geräts herangezogene Studie wurde an einem einzelnen, nicht offengelegten Testsubjekt durchgeführt und basierte auf abgeschilferten Mundzellen – also Zellen, die der Körper ohnehin abstößt – die beim Kontakt mit der vom Forscher verwendeten Flüssigkeit zerplatzen und absterben.

Der Rechtsstreit begann, nachdem Shurka, der einst in begrenztem Umfang im Marketing für EESystem tätig war, ein Konkurrenzunternehmen gründete und öffentliche Äußerungen machte, die von den Gerichten nun als wissentlich falsch eingestuft wurden.

Die laufenden Gerichtsakten sind öffentlich zugänglich: Energy Enhancement System, LLC gegen Shurka et al., Aktenzeichen A-25-910216-B (Bezirksgericht Clark County, Nevada) und 2:25-cv-01234 (US-Bezirksgericht, Eastern District of New York). Die vollständige forensische Analyse ist unter https://doi.org/10.5281/zenodo.19389516 archiviert.

Über Energy Enhancement System

Energy Enhancement System, LLC hat sich der Förderung der menschlichen Gesundheit durch proprietäre Energietechnologie verschrieben. Mit einem globalen Netzwerk von lizenzierten Wellnesszentren bietet EES innovative Lösungen zur Verbesserung des Energiefeldes und zur Förderung eines optimalen Wohlbefindens an. Um ein lizenziertes Zentrum zu finden oder weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie www.eesystem.com.

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Quelle: Energy Enhancement System