Für Mary Kay von entscheidender Bedeutung: Wir haben unsere Aktivitäten im Bereich der digitalen Innovation beschleunigt, um das volle Potenzial von Unternehmerinnen freizusetzen

37 % der Frauen weltweit haben keinen Zugang zum Internet. Ja, genau – ich musste es auch zwei Mal lesen.1

37 %! Diese Zahl ist erschütternd. Sie ist schier unmöglich. Wie kann es sein, dass über ein Drittel aller Frauen weltweit zu einer Zeit, in der wir stets online und erreichbar sind, immer noch „unvernetzt“ bleiben? Das ist schockierende Realität, und ihre Auswirkungen sind der Grund für das diesjährige Thema des Internationalen Frauentags: „DigitALL: Innovation and technology for gender equality”, also Innovation und Technologie für die Gleichstellung der Geschlechter.

Als Chief Operating Officer bei Mary Kay weiß ich, welche Rolle die Technologie in allen Bereichen des Geschäftslebens spielt – insbesondere im unternehmerischen Bereich. Um die von der Technologie gebotenen Möglichkeiten optimal nutzen zu können, sind digitale Kompetenzen eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass Unternehmerinnen in vollem Umfang an unserer globalen Wirtschaft teilhaben können. Sie sind zudem eine Notwendigkeit für gesellschaftliches und soziales Engagement.

Die Grundlagen für die vierte industrielle Revolution sind digital, und sie werden gerade jetzt gelegt. Für uns alle birgt diese Revolution die enorme Chance, Technologie und Innovation zu nutzen, um das Unternehmertum und die Gleichstellung von Frauen zu fördern. Es ist jetzt an der Zeit, dafür zu sorgen, dass Frauen von den Vorteilen dieser digitalen Transformation profitieren.

Die digitale Wirtschaft wartet nicht auf Nachzügler. Der Ausschluss von Frauen aus der digitalen Welt hat das Bruttoinlandsprodukt der Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen in den letzten zehn Jahren um 1 Billion Dollar geschmälert.2 Auch hier geht die Transformation für Frauen nicht schnell genug vonstatten.

Das können wir ändern. Das müssen wir ändern.

Um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, müssen Unternehmerinnen auf der ganzen Welt nicht nur Zugang zu den digitalen Tools erhalten, die wir für selbstverständlich halten, sondern auch über die richtigen Kompetenzen und die richtige Ausbildung verfügen, um sie effektiv nutzen zu können.

Deshalb ist es für Mary Kay, einem Unternehmen, das von einer Frau für Frauen gegründet wurde, so wichtig, die digitale Kluft zwischen den Geschlechtern zu überwinden.

Mary Kay Ash, die Gründerin des Unternehmens, hatte die Vision, Frauen unübertroffene unternehmerische Möglichkeiten für ihren Aufstieg und persönlichen Erfolg zu bieten. Das bedeutet heute sicherlich etwas anderes als in den 60er Jahren, aber der Grundgedanke ist unverändert. Als Unternehmen für die Förderung des Unternehmertums liegt unser Schwerpunkt auf der Unterstützung von Unternehmerinnen und der Beseitigung von Hindernissen, die sie bei der Gründung oder dem Wachstum ihres Unternehmens überwinden müssen. Eines dieser Hindernisse ist die Digitalisierung.

Wir bei Mary Kay sind fest entschlossen, Unternehmerinnen in den Mittelpunkt der digitalen Transformation zu stellen.

Wir haben unsere digitalen Innovationsbestrebungen beschleunigt. Dazu gehört die Revolutionierung der Fähigkeit der unabhängigen Mary Kay Schönheits-Consultants (IBCs), ihr volles Potenzial durch digitale Weiterbildung, die Entwicklung und Einführung innovativer digitaler Tools, von preisgekrönten Apps mit Augmented Reality (AR) bis hin zur effektiveren und reibungsloseren Vernetzung der IBCs mit ihren Kundinnen, zu entfalten. Wir verbessern nicht nur die Erfahrungen der unabhängigen Vertriebsteams, sondern auch die ihrer Kundinnen in aller Welt.

Nachfolgend finden Sie einige der jüngsten Beispiele für unser Engagement, das unabhängige Verkaufspersonal von Mary Kay in die Lage zu versetzen, die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen:

In Europa stellt unser preisgekröntes „Link & Learn“ eine integrierte Bildungsplattform mit einem fundierten Lernprogramm dar, auf das IBCs jederzeit und überall zugreifen können. Dieses interaktive Lernsystem für das Selbststudium hilft Consultants, ihre Träume in die Tat umzusetzen. Dazu bietet es einen kompetenzbasierten Lehrplan mit relevanten, fachlich orientierten Inhalten und verbindet die IBCs mit einer Gemeinschaft gleichgesinnter Beraterinnen. Das System umfasst Inhalte mit Schwerpunkt auf den Schlüsselkompetenzen, die für den Erfolg auf jeder Stufe der beruflichen Laufbahn unerlässlich sind. Diese Inhalte bewirken, dass sich die Consultants strategisch auf Schlüsselthemen konzentrieren und Kompetenzen wie Selling Skills, Business Skills, Product Knowledge und Understanding the Mary Kay Way erwerben. Mary Kay hat zahlreiche Auszeichnungen für diese Bildungsplattform erhalten, darunter eine begehrte Goldmedaille in der Kategorie Bildung bei den „2019 Spring Omni Awards“. Mary Kay Poland erhielt 2021 für das Programm die Auszeichnung „Innovative Company“ von der Zeitschrift Home & Market, und 2018 wurde es mit dem „Technology Excellence Award“ der Brandon Hall Group ausgezeichnet.

InTouch® ist eine mobile One-Stop-Shop-Plattform, die Millionen von IBCs auf der ganzen Welt rund um die Uhr Zugang zu Informationen und Dienstleistungen bietet, um ihr Mary Kay Geschäft effektiv zu verwalten. Die Plattform bietet zahlreiche Funktionen, um das Wissen der IBCs über die Schönheitsbranche durch Produktschulungen, grundlegende Geschäftskenntnisse durch Marketing- und Verkaufstools sowie ein professionelles Netzwerk zu erweitern. Mit dieser App können IBCs auf Informationen über Inhaltsstoffe und Materialien der Produkte zugreifen, um diese an ihre Kundinnen weiterzugeben oder als schnelle Referenz zu verwenden.

Die Salesforce.com Plattform wurde vor kurzem auch in unseren Mary Kay Märkten über die Mary Kay InTouch Website eingeführt, was eine unkomplizierte Nutzung der digitalen Technologie im Tagesgeschäft, einschließlich der Auftragserteilung, ermöglicht. IBCs erhalten rund um die Uhr Unterstützung von ihren lokalen Mary Kay Teams und haben so mehr Zeit, um sich auf Aufgaben zu konzentrieren, die einen größeren Mehrwert für ihr Geschäft darstellen.

Mary Kay Mirror Me™ ist unsere Echtzeit-Makeover-App, die Augmented Reality nutzt, um Makeup-Trends und Farbprodukte für Einsatz im echten Leben anzuwenden. Sobald die Kundinnen ihren perfekten Look gefunden haben, können sie Produkte in ihren Warenkorb legen und sich mit einer IBC in Verbindung setzen. Mirror Me™ ist in den Regionen Nordamerika, Europa und Lateinamerika erhältlich.

Mary Kay® Skin Analyzer ist ein Tool, das Hautpflege und Technologie auf Knopfdruck zusammenbringt. Es hilft Kundinnen, die einzigartigen Eigenschaften ihrer Haut zu verstehen und eine maßgeschneiderte Hautpflegeroutine zu erstellen. Es ist in den Regionen Nordamerika, Asien-Pazifik und Lateinamerika erhältlich.

Und schließlich erweckt der neu eingeführte Interaktive Mary Kay Catalog die Mary Kay-Kataloge zum Leben – mit einfacher Produktbestellung, GIFs, Videos, gemeinsam nutzbaren Wunschlisten, sofortigen Augmented-Reality-Makeovers und vielem mehr. Der Katalog ist in den Regionen Nordamerika, Europa und Lateinamerika erhältlich.

Wir glauben ferner an digitale Kooperationen, um Unternehmerinnen dabei zu helfen, die Power der Digitalisierung weltweit zu nutzen. Zu diesem Zweck haben wir uns mit Partnern zusammengeschlossen:

Und das ist erst der Anfang. Die digitale Revolution hat Fahrt aufgenommen. Wir müssen diese einmalige Gelegenheit ergreifen und Frauen bzw. Mädchen in die Lage versetzen, sich für das Unternehmertum im digitalen Zeitalter zu engagieren!

Als eine der ersten Frauen, denen es gelang, die gläserne Decke in der Wirtschaft zu durchbrechen, gründete Mary Kay Ash 1963 ihr Traum-Kosmetikunternehmen mit einem einzigen Ziel: das Leben von Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden US-Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Vertriebskräften in mehr als 35 Ländern entwickelt. Als Unternehmen, das Unternehmertum fördert, setzt sich Mary Kay dafür ein, Frauen durch Bildung, Mentoring, Interessenvertretung, Networking und Innovation auf ihrem Weg zu unterstützen. Mary Kay investiert in die Wissenschaft hinter der Kosmetikbranche und stellt innovative Hautpflegeprodukte, Farbkosmetika, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte her. Mary Kay setzt sich dafür ein, das Leben von Menschen zu bereichern, um eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen, und arbeitet mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, die sich darauf konzentrieren, herausragende unternehmerische Leistungen zu fördern, die Krebsforschung zu unterstützen, die Geschlechtergleichstellung zu fördern, die Überlebenden häuslicher Gewalt zu schützen, unsere Gemeinden zu verschönern und die Kinder zu ermutigen, ihren Träumen zu folgen. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com, finden Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn oder folgen Sie uns auf Twitter.

1 ITU (2022). Facts and Figures 2022 – The gender digital divide (itu.int)

2 UN Women. Progress on the Sustainable Development Goals. The Gender Snapshot 2022.

