Esri veröffentlicht neues Buch über den sich rapide entwickelnden Bereich Mobile GIS

Getting to Know Mobile GIS bietet Fachkräften und Studenten einen umfassenden Leitfaden für die Entwicklung von Lösungen

REDLANDS, Kalifornien–(BUSINESS WIRE)–Begriffe wie „mobile first“ und „Post-PC-Ära“ sind nicht nur Schlagworte, sondern stellen die heutige Realität dar. In der GIS-Branche haben das mobile Internet und die mobile GIS-Technologie die Art und Weise verändert, wie wir Geodaten erfassen, visualisieren, analysieren und verbreiten. Um den Benutzern diesen Teil des Geodaten-Ökosystems näher zu bringen, hat Esri, der Weltmarktführer im Bereich Location Intelligence, Getting to Know Mobile GIS veröffentlicht. Das von Dr. Pinde Fu, dem Leiter des Konfigurationsteams bei Esri Professional Services, geschriebene Buch ist ein Leitfaden für Anwender aller Ebenen, der Prinzipien und detaillierte Anleitungen zu den modernsten mobilen GIS-Technologien enthält.





In Anbetracht der allgegenwärtigen Nutzung und standortbezogenen Funktionen ist mobile GIS-Technologie ein wesentlicher Bestandteil von Enterprise-GIS in verschiedensten Branchen und damit entscheidend für den Geschäftsbetrieb und den zukünftigen Erfolg zahlreicher Organisationen. Ein „No-Code-, Low-Code-Ansatz“ macht Getting to Know Mobile GIS leicht verständlich, sodass Leser schnell in der Lage sind, professionelle Lösungen zu entwickeln, darunter:

Online- und Offline-Visualisierung von Geodaten

Datenerfassung

Austausch von Standortinformationen

Koordination der Belegschaft

Integration mit Arbeitsabläufen im Unternehmen

Getting to Know Mobile GIS ist eine umfassende Ressource, die die Esri-Produktpalette der ArcGIS-Mobiltechnologien abdeckt, einschließlich nativer Apps wie ArcGIS Survey123, ArcGIS Field Maps und ArcGIS QuickCapture sowie browserbasierte Anwendungen wie ArcGIS Dashboards und ArcGIS Experience Builder. Leser können zudem fortgeschrittene Fähigkeiten erwerben, um Mobile GIS mit ArcGIS Arcade, Webhooks, HTML, CSS, JavaScript und den ArcGIS Maps SDKs zu erweitern. Das Buch behandelt beliebte Anwendungstypen und Zukunftstechnologien, darunter standortbasierte Dienste, Volunteered Geographic Information (VGI), 3D-Kartierung, Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR).

Dr. Pinde Fu ist auch Autor von Getting to Know Web GIS (Esri Press, 2022) und Hauptautor von Web GIS: Principles and Applications (Esri Press, 2010).

Getting to Know Mobile GIS ist als Taschenbuch (ISBN: 9781589488076, 79,99 USD) und als eBook (ISBN: 9781589488083, 79,99 USD) erhältlich. Das Buch kann bei den meisten Online-Händlern weltweit bezogen werden. Interessierte Einzelhändler können sich an den Esri Press-Buchvertrieb Ingram Publisher Services wenden.

Über Esri

Esri, der Weltmarktführer für GIS-Software (Geographic Information System), Location Intelligence und Mapping, unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen und somit ihre Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Software Esri wurde 1969 in Redlands, Kalifornien, USA, gegründet und wird in Hunderttausenden von Unternehmen und Organisationen weltweit eingesetzt, so zum Beispiel in Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden, gemeinnützigen Einrichtungen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support bieten. Mit seinem zukunftsweisenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz nutzen, um einige der komplexesten Probleme der Welt zu lösen, indem sie diese in den maßgebenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns unter esri.com.

Copyright © 2025 Esri. Alle Rechte vorbehalten. Esri, das Esri-Globus-Logo, ArcGIS, The Science of Where, esri.com und @esri.com sind Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken von Esri in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Gemeinschaft oder bestimmten anderen Gerichtsbarkeiten. Andere hier erwähnte Unternehmen und Produkte oder Dienstleistungen können Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Markeninhaber sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Public Relations, Esri



Mobilfunk: 301-693-2643



E-Mail: jpruchniewski@esri.com