Esri bringt ArcGIS für Autodesk Forma auf den Markt und setzt damit seine Partnerschaft fort, um räumliche Daten für die AECO-Branche verfügbar zu machen

Neue Integration ermöglicht direkten Zugriff auf zuverlässige GIS-Daten in der Entwurfsphase

REDLANDS, Kalifornien–(BUSINESS WIRE)–Esri, weltweit führender Anbieter von Technologien für geografische Informationssysteme (GIS) und Standortdaten, hat heute ArcGIS für Autodesk Forma® veröffentlicht. Im Rahmen einer langjährigen Partnerschaft mit Autodesk® werden mit dieser neuen Integration die zuverlässigen Geodaten von Esri in Autodesk Forma integriert, um die Planung und Konzeption für Fachleute aus den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen, Bauwesen und Betrieb (AECO) zu transformieren. ArcGIS for Autodesk Forma ermöglicht eine nahtlosere Zusammenarbeit, da Benutzer in einer einzigen Designumgebung arbeiten können, ohne zwischen Plattformen wechseln zu müssen.





„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Autodesk zu stärken und eine noch einheitlichere Projekterfahrung für die AECO-Branche zu schaffen“, so Kathleen Kewley, Director für globale Geschäftsentwicklung im Bereich AEC bei Esri. „Durch die Integration der umfangreichen Datenbestände von Esri in Autodesk Forma werden die betriebliche Effizienz verbessert und bessere Geschäftsergebnisse erzielt.“

ArcGIS für Autodesk Forma wird als Autodesk-Erweiterung dienen und geografische Daten und Geodienste integrieren, die umfassendere Analysen und Einblicke in die Autodesk-Angebote ermöglichen. Mit ArcGIS als zentralem Bestandteil von Design und Konstruktion erhalten Fachleute ein tieferes und ganzheitlicheres Verständnis von Projekten, die mit der sozialen, bebauten und natürlichen Welt verbunden sind. Die neue Anwendung verbessert jedes Design mit ArcGIS-Inhalten und ermöglicht GIS- und Nicht-GIS-Spezialisten den Zugriff auf Karten, Ebenen und andere räumliche Daten innerhalb von Forma. Enthalten sind die ArcGIS-Basiskarten von Esri und ausgewählte Datenebenen aus dem ArcGIS Living Atlas of the World – der führenden Sammlung globaler geografischer Informationen.

„AECO-Fachleute, die Autodesk Forma verwenden, können Projekte nun schnell mit den aktuellsten verfügbaren GIS-Daten aktualisieren“, so Eric DesRoche, Director of Infrastructure Business Strategy bei Autodesk. „Durch den Zugriff auf die genauesten und aktuellsten geografischen Informationen bereits in der Konzeptionsphase können Anwender standortbezogen planen und letztlich Projekte realisieren, die nachhaltiger und widerstandsfähiger sind und die lokalen Gemeinden besser unterstützen.“

Die Kombination von GIS- und BIM-Technologien (Building Information Modeling) in frühen Entwurfs- und Planungsphasen verschafft Teams außerdem ein besseres Verständnis und eine bessere Visualisierung von Projekten. Dadurch können sie Kosten und Zeitpläne effektiver reduzieren. ArcGIS for Autodesk Forma optimiert die gemeinsame Nutzung von Entwürfen, die mit GIS-Daten aus Autodesk Forma angereichert wurden, in Autodesk Revit® und anderen Autodesk-Lösungen.

„Unsere Augmented-Reality-Technologie basiert auf Visualisierungen, die als Gegenstücke zur physischen Welt fungieren. Daher ist die nahtlose Nutzung öffentlicher und proprietärer Geodaten für unsere Kunden von entscheidender Bedeutung“, so Dana Chermesh-Reshef, Gründerin und CEO von inCitu. „Die Benutzeroberfläche von ArcGIS for Autodesk Forma ist einfach zu bedienen und reaktionsschnell, während der Zugriff auf Daten für AECO-Fachleute mit nur geringen oder gar keinen GIS-Kenntnissen intuitiv ist.“

Weitere Informationen zu ArcGIS for Autodesk Forma, dem nächsten Schritt in der Zusammenarbeit zwischen Esri und Autodesk, finden Sie unter esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-for-autodesk-forma/overview.

