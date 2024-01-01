L’ajout d’un flux de travail dédié aux examens de la rate avec imagerie élastographique transitoire 2D en temps réel, la conformité à la norme d’élastographie par ultrasons IEC 63412-1, la compatibilité avec les ordinateurs portables macOS et la connectivité aux systèmes de DSE renforcent le positionnement d’Hepatoscope en tant que leader mondial de la technologie des tests échographiques non invasifs pour l’évaluation des maladies du foie.

AIX-EN-PROVENCE, France et SAINT-LOUIS–(BUSINESS WIRE)–

E-Scopics annonce une nouvelle autorisation de la FDA pour Hepatoscope® avec des capacités étendues dans la gestion des complications des maladies du foie, des fonctionnalités avancées d’imagerie par élastographie et une compatibilité améliorée, qui seront présentées à la DDW 2026

E-Scopics, l’innovateur medtech qui soutient l’accès aux ultrasons au lieu de soins, annonce aujourd’hui l’autorisation par la FDA des États-Unis de nouvelles améliorations de sa plateforme Hepatoscope®, marquant une étape importante dans l’expansion de ses produits. Ces fonctionnalités avancées seront présentées lors de l’exposition à la Digestive Disease Week® 2026 à Chicago, Illinois, du 3 au 5 juin, stand 2039.





Hepatoscope comprend désormais un flux de travail dédié à l’examen de la rate, élargissant son utilité clinique dans l’évaluation non invasive des complications de la cirrhose. Le système intègre des paramètres d’acquisition optimisés, y compris une fréquence de vibration ajustée et une région d’intérêt adaptée à l’anatomie de la rate, améliorant ainsi la fiabilité des valeurs de rigidité élevées.

« Hepatoscope est unique car il combine l’imagerie par ultrasons en temps réel et l’élastographie transitoire dans un seul appareil hautement portable. Cela me permet d’utiliser le système directement au chevet des patients hospitalisés, dans la salle de consultation externe ou dans mon cabinet privé communautaire », déclare la Dre Olivia Pietri, hépato-gastroentérologue de cabinet privé à l’hôpital Saint-Joseph de Marseille, en France. « Ce qui est particulièrement intéressant, c’est la capacité d’évaluer la raideur de la rate sous le guidage direct de l’image sur le lieu de soins. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour évaluer les patients cirrhotiques et les prendre en charge de manière plus proactive, tout en maintenant la reproductibilité et la facilité d’utilisation dont les cliniciens ont besoin dans la pratique quotidienne. »

Hepatoscope continue d’améliorer ses capacités d’imagerie par élastographie et 2DTE atteint une conformité totale avec la norme internationale IEC 63412-1 pour la cartographie de la rigidité tissulaire. La norme définit une visualisation optimale des hétérogénéités dans le continuum des valeurs de rigidité hépatique. En mettant en œuvre cette norme, Hepatoscope permet une meilleure visualisation des petites variations de rigidité, ce qui peut être favorable à la surveillance du traitement.

Avec cette autorisation, Hepatoscope devient la première solution d’évaluation hépatique ultraportable conforme à cette norme réglementaire exigeante et est capable d’imagerie par élastographie tissulaire en temps réel.

« L’élastographie joue un rôle essentiel dans l’évaluation de la gravité des maladies hépatiques chroniques en mesurant la manière dont les ondes de cisaillement se propagent à travers des tissus tels que le foie et la rate », déclare Claude Cohen-Bacrie, fondateur et CEO d’E-Scopics. « La conformité à la norme IEC 63412-1 impose des explications claires sur les mesures de vitesse de propagation des ondes de cisaillement et une visualisation 2DTE optimale. Hepatoscope est désormais le seul système ultraportable doté à la fois d’une imagerie par ultrasons en temps réel et d’une imagerie de l’élasticité tissulaire, pour l’évaluation du foie et de la rate, sur le lieu de soins. »

La plateforme logicielle d’imagerie et de quantification par ultrasons, initialement lancée sur les ordinateurs portables sous Windows OS, est désormais également compatible avec les systèmes macOS. Les ordinateurs portables équipés de puces Apple M3 ou ultérieures et macOS 14 Sonoma peuvent désormais servir d’hôtes pour Hepatoscope, offrant aux entreprises de soins de santé une plus grande flexibilité dans le déploiement et simplifiant la mise en œuvre dans divers environnements informatiques.

Hepatoscope introduit également une intégration plus poussée dans les flux de travail cliniques grâce à la conformité avec la norme HL7® FHIR® R4, permettant une connectivité directe avec les systèmes de dossiers de santé électroniques (DSE). Les utilisateurs peuvent se connecter en toute sécurité, accéder aux calendriers de rendez-vous, sélectionner les patients directement à partir des listes de travail des établissements et exporter automatiquement les rapports d’examen vers le DSE. Ces améliorations réduisent le fardeau administratif, accélèrent le débit des examens et favorisent une intégration dans la pratique clinique de routine.

À propos d’E-Scopics

E-Scopics S.A.S est une medtech française qui fait avancer l’accessibilité, l’abordabilité et la facilité d’utilisation des dispositifs à ultrasons haut de gamme sur le lieu de soins. Sa plateforme logicielle a dématérialisé et automatisé les technologies d’imagerie par ultrasons, créant un modèle Ultrasound-as-a-Service avec des applications spécifiques vendues via des modèles de facturation à l’utilisation ou par abonnement. Le premier produit de la société, Hepatoscope, exploite les capacités d’imagerie quantitative pour aider les cliniciens à évaluer la fibrose hépatique, la stéatose et les complications des maladies du foie de manière non invasive au chevet du patient. Pour en savoir plus, visitez www.escopics.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Contacts :

Dan Conley



Beacon Communications



312-593-8461



dconley@beaconpr.com