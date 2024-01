DigiLens expande ecossistema de tecnologia com fabricante líder em sistemas e design de produtos eletrônicos (ESDM) Kaynes Technology India Limited, enquanto se prepara para expansão mundial

DigiLens e Kaynes unem forças para revolucionar a Realidade Aumentada e a computação móvel na APAC, bem como produzir soluções escaláveis aos mercados comercial, industrial e de defesa na Índia





SUNNYVALE, Califórnia–(BUSINESS WIRE)–DigiLens Inc., líder inovador em nanotecnologia em tecnologias de exibição de guias de ondas e óculos inteligentes para uso na cabeça, anunciou uma parceria de cooperação com a Kaynes Technology India Limited, com sede na Índia, para expandir a produção de guias de ondas. A Kaynes Technology, líder na fabricação de componentes eletrônicos para os setores de pesquisa espacial, defesa, aeroespacial, ferroviária, saúde, automotivo e outros setores comerciais, está estrategicamente posicionada como licenciada da DigiLens para expandir a produção de guias de ondas e ajudar na entrega do principal produto da DigiLens, o dispositivo de realidade aumentada (RA) DigiLens ARGO™, ao mercado indiano. A Kaynes Technology e a DigiLens irão cooperar por meio da Kaynes Semicon Pvt Ltd, uma subsidiária 100% da Kaynes Technology, em suas instalações Green Field em Hyderabad.

A plataforma ótica da DigiLens permite que os OEMs criem experiências de RA com base em guias de ondas personalizáveis e econômicas para aplicações empresariais e de consumo. Os produtos óticos da DigiLens são únicos, sendo fabricados a partir de um fotopolímero proprietário e um processo de fabricação holográfica de baixo custo, mais econômico do que qualquer outro monitor de guia de onda no mercado.

“Estamos animados em trabalhar com a Kaynes Technology devido à sua presença avançada na fabricação e design na Índia. Os óculos de Realidade Aumentada começaram a expandir no mercado e a DigiLens, junto com seus parceiros licenciados de guias de ondas, estarão prontos para fornecer os guias de ondas de mais alto desempenho do mundo”, disse o Diretor Executivo da DigiLens, Chris Pickett. “A entrega comercial de óculos inteligentes de RA precisa destes componentes cruciais de um ecossistema mundial de parceiros a um baixo custo e alto rendimento de produção para garantir o sucesso. A cobertura existente e a presença no mercado da Kaynes Technology irão ajudar a acelerar esta adoção e permitir novos mercados para ambas as nossas empresas.”

Com um mercado total direcionável de quase US$ 60 bilhões crescendo para US$ 280 bilhões até o fim de 2030, a uma taxa composta de crescimento anual de 34%, além de algumas das maiores empresas de tecnologia como Meta, Google e Apple tendo compromisso de um investimento de mercado combinado estimado em US$ 75 bilhões, a parceria entre a DigiLens e a Kaynes representa uma enorme oportunidade no mercado que mais cresce no setor, a Ásia.

“Estamos muito empolgados em nos unir à revolução da Realidade Aumentada e em respaldar a fabricação em escala da próxima geração de guias de ondas óticas com a nanotecnologia DigiLens”, declarou o Fundador e Diretor Geral da Kaynes Technology, Sr. Ramesh Kannan. “Esta parceria gera um enorme progresso em nossas iniciativas rumo à produção avançada na Índia e abre uma nova parte do mundo para consolidar o futuro da computação móvel. Estamos investindo em construir uma instalação OSAT de classe mundial em Hyderabad, Telangana, onde iremos produzir guias de ondas e mecanismos de luz ‘Made in India’ para dispositivos ARGO, bem como guias de ondas de alto rendimento para atender a demanda nos mercados internacional. Damos as boas-vindas à DigiLens na família de empresas Kaynes e esperamos um crescimento excepcional nesta categoria.”

Mediante esta parceria, a DigiLens irá expandir significativamente sua presença na APAC, trazendo produtos de destaque aos mercados comercial, industrial e de defesa na Índia. Junto com a Kaynes Technology, irão desenvolver iniciativas conjuntas para fornecer ARGO e outros produtos DigiLens para RA, ao oferecer soluções de ponta para os desafios da força de trabalho do setor e impulsionar a inovação em fabricar na Índia e no mercado internacional mais amplo.

Sobre a Kaynes Technology

A Kaynes Technology India Limited é um fabricante de produtos eletrônicos integrados de capital aberto, com sede em Mysore e recursos em todo o espectro de serviços ESDM. A Kaynes tem mais de três décadas de experiência em fornecer o projeto conceitual, engenharia de processos, fabricação integrada e suporte ao ciclo de vida para grandes atores dos setores automotivo, industrial, aeroespacial e de defesa, espaço sideral, nuclear, médico, ferroviário, Internet das coisas, tecnologia da informação e outros segmentos. A infraestrutura de fabricação avançada da Kaynes permite fabricar produtos em volumes variáveis ou flexíveis em todos os setores industriais. A Kaynes contribuiu com módulos eletrônicos para a Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO), com o recente lançamento bem-sucedido do Chandrayaan 3 (ou Expedição Lunar) e do PSLV-XPoSat.

Sobre a DigiLens

A DigiLens é líder em guias de onda holográficas utilizadas para monitores XR. A empresa desenvolveu uma plataforma ótica patenteada e tecnologia de fotopolímero que oferece as melhores soluções da categoria ao usar um processo de fabricação de cópia por contato exclusivo e de baixo custo. A DigiLens permite que parceiros OEM projetem e construam dispositivos habilitados para XR aos setores mundiais de automóveis, empresas, consumo, aviônica e defesa. Com sede em Sunnyvale, CA, os investidores da DigiLens incluem líderes da indústria como Samsung Electronics, Samsung Electro-Mechanics, Diamond Edge Ventures, o ramo de investimento estratégico da Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Alsop Louie Partners, Optimas Capital Management, 37 Interactive Entertainment, UDC Ventures, o ramo de risco corporativo da Universal Display Corporation, Niantic, Inc., Sony Innovation Fund, Dolby Family Ventures, Continental AG e muito mais.

Kaynes Technology

Contato de Imprensa

Sharath Bhat



Presidente de Negócios Internacionais



+91 9900162366



artysharath@kaynestechnology.net

DigiLens

Contato de Imprensa

Brian Hamilton



Vice-Presidente de Vendas e Marketing



brian.hamilton@digilens.com

(610) 721-3956