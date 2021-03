Deque Systems lance axe DevTools Pro

Les développeurs peuvent désormais traiter directement la majorité des problèmes d’accessibilité Web, en toute facilité, grâce à l’apprentissage humain et automatique

HERNDON, Virginie–(BUSINESS WIRE)–Deque Systems, le leader reconnu de l’accessibilité numérique, a annoncé aujourd’hui la disponibilité d’axe™ DevTools Pro. Bâti sur l’extension de navigateur axe gratuite et très prisée, axe DevTools Pro marque une énorme avancée en matière d’égalité numérique puisqu’il permet aux équipes de développeurs de traiter l’accessibilité à la source, en recourant à une technologie révolutionnaire d’apprentissage humain et automatique.

Les développeurs, mais aussi les novices, peuvent utiliser axe DevTools Pro pour exécuter des Intelligent Guided Tests™ automatiques sur leurs sites Web et leurs applications, qui s’attaquent directement aux blocages majeurs empêchant les personnes handicapées de profiter de tout ce que le Web peut leur offrir. Axe DevTools Pro peut identifier 76 à 84 % des problèmes d’accessibilité sur une page Web, ce qui constitue le taux le plus élevé du secteur en matière d’options de détection et de résolution de problèmes d’accessibilité.

Plus de 19 000 développeurs et autres utilisateurs ont fourni des données afin d’affiner axe DevTools Pro pendant les 16 mois de la période bêta. Bon nombre de ces suggestions ont déjà été mises en œuvre.

Axe DevTools Pro est disponible dès maintenant sur www.deque.com/axe/devtools. Un essai gratuit pendant 14 jours est offert, sans carte de crédit. Ensuite, le tarif est de 40 USD par mois, ou 409 USD par an.

« Sans avoir à déployer de gros efforts ou de vastes compétences d’experts, les développeurs peuvent aujourd’hui opérer un changement significatif en améliorant considérablement l’expérience utilisateur de leurs applications mobiles. En rendant votre application accessible aux personnes handicapées, vous proposez un code plus propre et vous atténuez le risque. Axe DevTools Pro a été conçu pour accroître l’impact que les développeurs peuvent avoir, sans perturber les processus existants », explique Dylan Barrell, directeur de la technologie, chez Deque Systems. « Grâce à l’automatisation élevée et aux tests guidés, même les novices peuvent désormais effectuer des tests d’accessibilité poussés et résoudre les problèmes identifiés. »

Les Intelligent Guided Tests d’axe DevTools Pro, qui utilisent les règles d’accessibilité axe open source, conformes aux normes du secteur, et l’apprentissage automatique, s’appuient sur des interactions question/réponse simples, qui ne nécessitent aucune expertise dans le domaine. Axe DevTools Pro guide les développeurs tout au long de l’inspection de leurs sites Web et de leurs applications, et permet la numérisation de pages entières ou partielles, pour ensuite produire et enregistrer des rapports complets mettant en lumière les zones à optimiser.

Les autres plans axe DevTools disponibles sont :

Axe DevTools Enterprise : Toutes les fonctionnalités axe DevTools Pro sont également disponibles pour les clients axe DevTools Enterprise, de Deque. Les utilisateurs Enterprise bénéficient aussi de l’intégration CI/CD, de la CLI, de la sécurité et assistance entreprise, et d’outils Android et iOS natifs.

Axe DevTools gratuit : Les utilisateurs qui ne passent pas au produit Pro ou Enterprise pour leurs ensembles de fonctionnalités ajoutés peuvent continuer de bénéficier des tests automatisés grâce à l’extension de navigateur axe DevTools gratuite.

« Axe DevTools est conçu pour aider les développeurs à remédier aux problèmes à la source pendant qu’ils codent ; il s’agit de la méthode la plus agile pour éliminer les bloqueurs d’accessibilité et éviter de futurs ennuis juridiques », souligne Preety Kumar, PDG de Deque Systems. « Cette démarche est essentielle si l’on souhaite éviter d’avoir à tout refaire et pour contribuer à accélérer le cycle de vie de DevOps tout en garantissant que les sites Web sont utilisables par les personnes handicapées, qui sont plus de 1 milliard dans le monde, et qui utilisent des technologies d’assistance pour naviguer sur Internet. »

À propos de Deque Systems

Deque (prononcez di-qiou) est une société de logiciels et de services d’accessibilité Web, dont la mission est l’égalité numérique. Nous sommes convaincus que toutes les personnes, indépendamment de leurs capacités, doivent avoir le même accès à l’information, aux services, aux applications et à tout ce qui est proposé sur le Web.

Nous travaillons avec des entreprises et des organismes afin de garantir que leurs sites et leurs applications mobiles sont accessibles à tous. Deque, qui est installé dans plus de 250 000 navigateurs et qui a accompagné la réalisation de plus de 4 000 projets d’audit, est la référence du secteur en la matière.

Axe et Intelligent Guided Testing sont des marques déposées de Deque Systems, Inc.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Contacts médias informations

Chez Deque :



Ryan Bateman, +1-703-225-0380, [email protected]

Kristina LeBlanc, +1-508-930-5636, [email protected]

Frank Cioffi, +1-415-893-1570, [email protected]





Chez Deque Europe :



Ron Beenen, +31 6 28 26 78 54, [email protected]