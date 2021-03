Darkness Rises ouvre les portes à de nouvelles aventures d’Ancient Ruins

Les joueurs peuvent découvrir de nouvelles zones, des équipements puissants et des événements spéciaux à l’occasion des fêtes

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Darkness Rises, le jeu de rôle (JdR) mobile d’action à la troisième personne, de Nexon America continue de faire briller la flamme de la bataille entre humains et orques, avec une toute nouvelle mise à jour du mois de mars, disponible dès aujourd’hui.

La dernière mise à jour de mars offre une foule de nouveaux contenus, avec notamment de nouvelles étapes d’aventure, des accessoires, des animaux de compagnie de Pâques, des ornements de costumes inédits, et plus encore. Les nouvelles étapes appelées « Ancient Ruins » offrent des zones encore inexplorées pour les joueurs et présentent de nouveaux ennemis et boss à conquérir, dont le Vieux Makara.

Les joueurs pourront également se préparer au combat avec les nouveaux accessoires Arctic Annihilation Rank L, et plusieurs niveaux d’améliorations de compétences. La mise à jour comprend également des améliorations de type « PVP Matching » (confrontations joueurs contre joueurs selon leurs compétences), et de nouveaux ornements de costumes, en forme d’ailes.

Juste à temps pour Pâques, Darkness Rises organisera des célébrations sur le thème de la fête, avec notamment un événement consacré à la décoration des costumes. Un nouvel animal de compagnie de Pâques fera également son entrée, et les joueurs pourront profiter d’un événement d’opérations en direct.

Pour participer aux festivités, les joueurs peuvent télécharger le jeu pour iOS ou Android. Pour en savoir plus sur Darkness Rises, rendez-vous sur : https://dr.nexon.com.

Actifs : Actifs Darkness Rises

Réseaux sociaux : Twitch / Instagram / Twitter / Discord

À propos de Darkness Rises https://dr.nexon.com/

Launcé en 2018, Darkness Rises est un JdR d’action, révolutionnaire de nouvelle génération, produit par Nexon, qui combine des graphismes époustouflants, un gameplay immersif à la pointe de la technologie, et des combats acharnés entre boss que vous dirigerez dans la paume de vos mains. Avec des catégories uniques et des batailles magnifiquement rendues sur iOS et Android, Darkness Rises rassemble à ce jour plus de 23 millions de joueurs, 35 millions de personnages personnalisés, et 2,4 millions de quêtes accomplies depuis le lancement du jeu.

Contacts

Nexon America



Yoonmi Park



[email protected]