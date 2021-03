Darkness Rises opent de poort naar nieuwe avonturen in eeuwenoude ruïnes

Spelers kunnen nieuwe gebieden, krachtige uitrustingen en speciale evenementen voor de feestdagen ervaren

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Darkness Rises, de derdepersoons mobiele actie-RPG (role-playing-game) van Nexon America, houdt de strijd tussen mensen en orks gaande met een gloednieuwe update voor maart, die vanaf vandaag verkrijgbaar is.

De nieuwe update voor maart ontketent een scala aan nieuwe content, inclusief nieuwe avonturenlevels, accessoires, ‘Easter pets’, kostuumdecoraties en meer. De nieuwe levels, genaamd ‘Ancient Ruins’, bieden spelers gloednieuwe gebieden om te verkennen en introduceren nieuwe vijanden en bazen om te overwinnen, inclusief de Ancient Makara.

Spelers kunnen zich ook voorbereiden op de strijd met nieuwe Arctic Annihilation Rank L-accessoires, compleet met meerdere niveaus van vaardigheidsverbeteringen. De update omvat ook verbeteringen aan PVP Matching en nieuwe decoraties voor vleugelkostuums.

Precies op tijd voor Pasen presenteert Darkness Rises festiviteiten met een paasthema, inclusief een kostuumdecoratie-evenement. Het bevat ook een nieuwe ‘Easter pet’ en een live-ops-evenement waar spelers van kunnen genieten.

Om mee te doen aan de festiviteiten kunnen spelers de game downloaden voor iOS of Android. Bezoek https://dr.nexon.com voor meer informatie over Darkness Rises.

Over Darkness Rises https://dr.nexon.com/

Darkness Rises, dat werd uitgebracht in 2018, is een revolutionaire next-gen actie-RPG van Nexon die adembenemende beelden combineert met geavanceerde, meeslepende gameplay en ijzingwekkende eindbaasgevechten – en dat alles in de palm van je hand. Dankzij de unieke klassen en prachtige gerenderde gevechten op iOS en Android heeft Darkness Rises sinds zijn lancering meer dan 23 miljoen spelers, 35 miljoen samengestelde personages en 2,4 miljoen voltooide missies verzameld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

