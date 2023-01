Con un desarrollo récord en su cartera mundial, Hyatt afianza su posición de líder n los segmentos de lujo, estilo de vida y ocio en 2023 y más

El crecimiento transformador del Hyatt continúa su ritmo con la adquisición planificada de Dream Hotel Group, la expansión mundial de la marca Caption by Hyatt y el crecimiento orgánico de la cartera mundial del Hyatt

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) informó hoy que, tras llegar a fines del año 2022 a un verdadero récord en su cadena con aproximadamente 117 000 habitaciones en todo el mundo, Hyatt se encuentra muy bien posicionado para sostener su crecimiento transformador en 2023 y por muchos años más. Cabe destacar que casi una de cada cuatro de las propiedades de la cadena se encuentran clasificadas como del tipo “estilo de vida” (también conocidos como “Lifestyle”), un 10 % de la base existente de hoteles, cifra que afianza aún más la posición de liderazgo del Hyatt en los segmentos de lujo, estilo de vida y ocio. Asimismo, el importante crecimiento de estas propiedades de alto valor en la cartera de Hyatt amplía las atractivas experiencias para los huéspedes que pueden impulsar aún más la penetración de la lealtad de World of Hyatt en toda la cartera de Hyatt.

Un factor importante de promoción para este crecimiento es la adquisición anunciada de activos ligeros de la marca de hoteles de estilo de vida y la plataforma de gestión de Dream Hotel Group, que se espera sume a la cartera de Hyatt marcas ya establecidas de hoteles de estilo de vida, entre ellos, Dream Hotels, Unscripted Hotels y The Chatwal. Las propiedades de Dream Hotel Group son conocidas por la experiencia hotelera, que incluye restaurantes de moda y lugares de vida nocturna basados ​​en una programación estratégica y poco convencional, así como colaboraciones con distintas marcas, junto con diseños exclusivos que equilibran la sobriedad con la chispa. La adquisición recibirá a más de 600 nuevos colegas a la familia Hyatt, que aportarán una amplia experiencia en experiencia hotelera a la cartera global de ofertas de estilo de vida de Hyatt y ampliarán la presencia de la marca Hyatt en destinos estratégicos como Nashville, Hollywood, Las Vegas, South Beach, Santa Lucía, Doha y la ciudad de Nueva York. Además, marcará la entrada de las marcas Hyatt en mercados como Catskills en Nueva York y Valle de Guadalupe en México.

Asimismo, la marca Caption by Hyatt, que combina el diseño y la comodidad de un hotel exclusivo, con un estilo de vida vanguardista, con la flexibilidad de una propiedad de servicio selecto, está preparada para un salto de crecimiento tras la apertura exitosa de Caption by Hyatt Beale Street Memphis en 2022. Se espera que la marca aumente su presencia en Tennessee con Caption by Hyatt Chattanooga en colaboración con 3H Group (esperado para 2024) e ingrese a California con Caption by Hyatt Roseville en colaboración con LRE & Companies y American Hospitality Services, Inc. y Caption by Hyatt Sacramento en colaboración con Presidio Hotel Development LLC y 29 th Street Capital (ambos, para 2026). La marca Caption by Hyatt se está expandiendo internacionalmente con propiedades previamente anunciadas que se espera abran en China y Japón en 2023, Vietnam en 2025 y Sydney en los próximos años. Basada en el cuidado de las personas y el lugar y en la creación de conexiones entre ellos, la marca Caption by Hyatt se compromete a contratar diversos talentos, vendedores, artesanos y proveedores, y a celebrar la diversidad de personas en las comunidades en las que se encuentran los hoteles Caption by Hyatt.

“Hyatt, mediante una estrategia de crecimiento intencional a largo plazo y el trabajo en equipo con los propietarios, ya cuenta con cinco años en el desarrollo orgánico neto de habitaciones líder en la industria”, señaló Jim Chu, vicepresidente ejecutivo y director del área de Desarrollo de Hyatt. “Los propietarios quieren trabajar con nosotros por nuestra experiencia, así como nuestra trayectoria de desempeño y el posicionamiento óptimo en el sector. Contamos con una alcance a nivel mundial, a la vez que somos lo suficientemente ágiles para crear relaciones personales, aprovechar nuestras propias experiencias y liderar con empatía”.

Nuevas propiedades de lujo, estilo de vida y ocio en mercados prominentes

Hyatt anticipa más incorporaciones a su línea de lujo, estilo de vida y ocio, que abrirán un mundo de diseños especiales, comidas y bebidas innovadoras y servicios personalizados.

La marca Park Hyatt tiene planificado:

– Reestablecer la presencia en Sudáfrica con Park Hyatt Johannesburg a fines de 2023, además de ingresar en Marruecos con Park Hyatt Marrakech, un elegante resort de lujo con encanto marroquí.

– Regresar a Londres con Park Hyatt London River Thames y ampliar su presencia en la región de Asia-Pacífico con Park Hyatt Taipéi (Taiwán), Park Hyatt Kuala Lumpur (Malasia) y Park Hyatt Phu Quoc (Vietnam) en 2024.

En 2023, la marca Andaz celebrará su expansión a nuevos mercados con las siguientes propiedades:

– Andaz Doha en Qatar, que llevará el diseño de inspiración local y el arte contemporáneo a un nuevo nivel. Ofrecerá a los huéspedes puntos de contacto exclusivos y restaurantes innovadores que incluyen un restaurante exclusivo de Sudáfrica y un restaurante de comida callejera de Singapur.

– Andaz Pattaya Jomtien Beach en Tailandia ofrecerá un lugar de descanso exuberante y aislado frente a la playa que brindará a los huéspedes innumerables formas de conectarse con la cultura tailandesa local, desde excursiones de destino hasta cenas auténticas, bienestar y actividades familiares.

– Andaz Mexico City Condesa, , inaugurado recientemente en enero, conecta la cultura mexicana con su arquitectura tradicional y decoración imaginativa.

– Andaz Macau, ubicado dentro de uno de los destinos de reuniones y eventos más icónicos y avanzados de Asia, el Galaxy International Convention Center (GICC), debutará como el hotel Andaz más grande del mundo con más de 700 habitaciones y suites.

– Andaz Nanjing Hexi en la Gran China, que combinará el espíritu ecléctico de la moderna Nanjing y la larga historia de la próspera cultura académica.

La Boundless Collection y la Independent Collection del Hyatt, que abarcan desde marcas exclusivas hasta marcas de estilo de vida de lujo, presentan una cartera fuerte de inauguraciones esperadas en 2023 y 2024, que incluyen:

– Desarrollo de la marca Thompson Hotels con dos oasis urbanos de moda, listos para debutar: Thompson Palm Springs y Thompson Houston.

– Expansión de la marca Hyatt Centric en los principales destinos que conectan a los huéspedes con el centro de las actividades, incluyendo Hyatt Centric Congress Avenue Austin, Hyatt Centric Zhongshan Park Shanghai y Hyatt Centric Xi’an Gaoxin.

– El debut anticipado de la marca Destination by Hyatt en Florida con el verde resort de golf exclusivo de 18 hoyos Banyan Cay Resort & Golf en West Palm Beach, así como en Asia-Pacífico con The Grand Resort in Qingchengshan, China.

– El debut planificado con la marca JdV by Hyatt en Rhode Island, con The Pell, un hotel costero vibrante ubicado en el medio de la isla Aquidneck en Middletown, y en Goa con la apertura anticipada de Ronil, en alrededor de 6500 metros en tierras costeras de Baga, India.

– La inauguración anticipada de NUMU Boutique Hotel, parte de Unbound Collection by Hyatt, en San Miguel de Allende, Mexico.

Presentación de las marcas all-inclusive de primera línea a nivel mundial

Hyatt ofrece una de las carteras más grandes de resorts de lujo all-inclusive en el mundo, incluida una cartera sólida de inauguraciones aperturas esperadas en 2023, en la que se destaca el crecimiento en los destinos populares del Mar Negro de Bulgaria y el reciente lanzamiento de Secrets Impression Resorts & Spas, el primer producto de su tipo diseñado para brindar el más alto nivel de servicios y comodidades de lujo con todo incluido. Esta línea íntima de paraísos boutique, solo para adultos, ofrece experiencias personalizadas exclusivas, servicio de mayordomo y gastronomía seleccionada diseñada para superar las expectativas. La nueva ampliación de línea celebró la inauguración de Secrets Impression Moxché Playa del Carmen en diciembre de 2022 y espera abrir la segunda propiedad, Secrets Impression Isla Mujeres más adelante este año.

Crecimiento en servicios selectos en los principales destinos de vacaciones para familias y viajeros por placer

Con más de 400 propiedades de Hyatt Place y casi 130 propiedades de Hyatt House en los principales destinos de viaje de todo el mundo, las marcas de servicio selectas de Hyatt continúan ampliando su base de clientes para atraer a viajeros por placer y familias que buscan experiencias hoteleras relajantes y perfectas. Recientemente, la marca Hyatt House efectuó a una actualización de marca para celebrar todas las ocasiones de viaje, largas y cortas. Los viajeros que se hospedan en los hoteles Hyatt House en todo el mundo pueden sentirse como en casa, ya sea para una escapada familiar, una reunión con amigos o la extensión de un viaje de negocios.

En los próximos años, se espera que Hyatt agregue una impresionante línea de propiedades de Hyatt Place y Hyatt House en todo el mundo, incluso en puntos clave emergentes de ocio y destinos de viajes de negocios en los EE. UU. y Canadá, como Hyatt House Traverse City (Michigan), Hyatt House Bozeman (Montana), Hyatt Place Cape Canaveral (Florida), Hyatt House Roseville (California), Hyatt Place Toronto – Downtown/Jarvis Street (Ontario) y Hyatt Place Mississauga – Airport Corporate Center (Ontario). Además, en 2023 se espera que las marcas ingresen al mercado internacional en Guyana y Estonia.

Para obtener más información sobre los hoteles Hyatt, viste: www.hyatt.com.

En este comunicado, el término “Hyatt” se usa por conveniencia para referirse a Hyatt Hotels Corporation y/o a uno o más de sus afiliados.

Acerca de Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, con sede central en Chicago, es una empresa de hotelería líder en el mundo guiada por un propósito: cuidar a las personas para que estén óptimas. El 30 de septiembre de 2022, la cartera de la Empresa incluía más de 1200 hoteles y propiedades all-inclusive en 72 países a lo largo de 6 continentes. La oferta de la Empresa incluye marcas en la Timeless Collection, incluyendo Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House®, and UrCove; la Boundless Collection, incluyendo Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Hyatt Centric® y Caption by Hyatt; la Independent Collection, incluyendo The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™ y JdV by Hyatt™; y la Inclusive Collection, incluyendo Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Vivid Hotels & Resorts®, Alua Hotels & Resorts® y Sunscape® Resorts & Spas. Las subsidiarias de la empresa operan el programa de lealtad World of Hyatt®, ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, los servicios de gestión de destinos Amstar DMC y servicios tecnológicos Trisept Solutions®. Para más información, visite www.hyatt.com.

Declaraciones prospectivas

En este comunicado de prensa, las declaraciones prospectivas, las cuales no constituyen hechos históricos, se consideran declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Estas incluyen declaraciones sobre los planes de crecimiento de Hyatt, inauguraciones esperadas, canalización, adquisición planificada y posicionamiento en los segmentos de lujo, estilo de vida y ocio. Los resultados, el desempeño o los logros reales pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. En algunos casos, es posible identificar declaraciones prospectivas mediante el uso de palabras como “puede”, “podría”, “espera”, “pretende”, “planifica”, “busca”, “anticipa”, “cree”, “estima”, “predice”, “potencial”, “continua”, “probable”, “voluntad”, “sería” y variaciones de estos términos y expresiones similares, o el negativo de estos términos o expresiones similares. Dichas declaraciones prospectivas se basan necesariamente en estimaciones y suposiciones que, si bien nosotros y nuestra gerencia las consideramos razonables, son intrínsecamente inciertas. Los factores que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros, los riesgos asociados con la adquisición de Apple Leisure Group, incluida la integración exitosa del negocio de Apple Leisure Group; la duración y gravedad de la pandemia de COVID-19 o cualquier resurgimiento adicional y el ritmo de recuperación después de la pandemia o cualquier resurgimiento adicional; los efectos a corto y largo plazo de la pandemia de COVID-19, incluida la demanda de viajes, negocios temporales y grupales, y los niveles de confianza del consumidor; el impacto de las acciones tomadas por gobiernos, empresas o individuos en respuesta a la pandemia de COVID-19 o cualquier resurgimiento adicional en las economías globales y regionales, las limitaciones o prohibiciones de viaje y la actividad económica; la capacidad de los propietarios externos, franquiciados o socios de empresas hoteleras para navegar con éxito los impactos de la pandemia de COVID-19 o cualquier resurgimiento adicional; incertidumbre económica general en mercados globales clave y un empeoramiento de las condiciones económicas globales o bajos niveles de crecimiento económico; la tasa y el ritmo de la recuperación económica después de las recesiones económicas; limitaciones e interrupciones de la cadena de suministro global, costos crecientes de mano de obra y materiales relacionados con la construcción, y aumentos en los costos debido a la inflación u otros factores que pueden no compensarse por completo con aumentos en los ingresos en nuestro negocio; riesgos que afectan a los segmentos de alojamiento de lujo, resort y todo incluido; niveles de gasto en los segmentos de negocios, ocio y grupos, así como la confianza del consumidor; caídas en la ocupación y tarifa diaria promedio; visibilidad limitada con respecto a futuras reservas; pérdida de personal clave; condiciones políticas y geopolíticas nacionales e internacionales, incluidos disturbios políticos o civiles o cambios en la política comercial; hostilidades, o miedo a las hostilidades, incluidos futuros ataques terroristas, que afecten los viajes; accidentes relacionados con viajes; desastres naturales o provocados por el hombre, como terremotos, tsunamis, tornados, huracanes, inundaciones, incendios forestales, derrames de petróleo, incidentes nucleares y brotes mundiales de pandemias o enfermedades contagiosas, o miedo a dichos brotes; nuestra capacidad para alcanzar con éxito ciertos niveles de utilidades operativas en hoteles que cuentan con pruebas de desempeño o garantías a favor de nuestros terceros propietarios; el impacto de las renovaciones y remodelaciones de hoteles; los riesgos asociados con nuestros planes de asignación de capital, programa de recompra de acciones y pagos de dividendos, incluida una reducción, eliminación o suspensión de la actividad de recompra o pagos de dividendos; la estacionalidad y coyuntura de los negocios inmobiliario y hostelero; cambios en los arreglos de distribución, como a través de intermediarios de viajes por Internet; cambios en los gustos y preferencias de nuestros clientes; relaciones con colegas y sindicatos y cambios en las leyes laborales; la condición financiera y nuestras relaciones con terceros propietarios, franquiciados y socios de empresas hoteleras; la posible incapacidad de terceros propietarios, franquiciados o socios de desarrollo para acceder al capital necesario para financiar las operaciones actuales o implementar nuestros planes de crecimiento; riesgos asociados con posibles adquisiciones y disposiciones y la introducción de nuevos conceptos de marca; el momento de las adquisiciones y disposiciones y nuestra capacidad para integrar con éxito las adquisiciones completadas con las operaciones existentes; falla en completar exitosamente las transacciones propuestas (incluyendo la falla en satisfacer las condiciones de cierre u obtener las aprobaciones requeridas); nuestra capacidad para ejecutar con éxito nuestra estrategia para expandir nuestro negocio de administración y franquicias y, al mismo tiempo, reducir nuestra base de activos inmobiliarios dentro de plazos específicos y en valores esperados; las caídas en el valor de nuestros activos inmobiliarios; terminaciones imprevistas de nuestros acuerdos de administración o franquicia; cambios en la ley tributaria federal, estatal, local o extranjera; aumentos en las tasas de interés, salarios y otros costos operativos; fluctuaciones del tipo de cambio o reestructuraciones monetarias; falta de aceptación de nuevas marcas o innovación; volatilidad general de los mercados de capital y nuestra capacidad para acceder a dichos mercados; cambios en el entorno competitivo de nuestra industria, incluso como resultado de la pandemia de COVID-19, la consolidación de la industria y los mercados en los que operamos; nuestra capacidad para hacer crecer con éxito el programa de lealtad World of Hyatt y el programa de membresía paga Unlimited Vacation Club; incidentes cibernéticos y fallas en la tecnología de la información; resultados de procedimientos judiciales o administrativos; violaciones de regulaciones o leyes relacionadas con nuestro negocio de franquicias; y otros riesgos discutidos en las presentaciones de la Empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (“SEC”), incluido nuestro informe anual en el Formulario 10-K y nuestros Informes trimestrales en el Formulario 10-Q, cuyas presentaciones están disponibles en la SEC. Estos factores no son necesariamente todos los factores importantes que podrían causar que nuestros resultados, desempeño o logros reales difieran materialmente de los expresados ​​o implícitos en cualquiera de nuestras declaraciones prospectivas.. Se le advierte no confíe indebidamente en ninguna declaración prospectiva, que se realiza solo a la fecha de este comunicado de prensa. No asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna de estas declaraciones prospectivas para reflejar resultados reales, nueva información o eventos futuros, cambios en suposiciones o cambios en otros factores que afecten las declaraciones prospectivas, excepto en la medida requerida por la ley aplicable. Si actualizamos una o más declaraciones prospectivas, no se debe inferir que haremos actualizaciones adicionales con respecto a esas u otras declaraciones prospectivas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Glennie Janssen



Hyatt



[email protected]