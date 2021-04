Call of Duty: Le tournoi de Championnat du monde sur mobile est de retour avec plus de 2 millions USD de prix à gagner!

En collaboration avec Sony, le tournoi 2021 débutera le 3 juin

SANTA MONICA, Californie–(BUSINESS WIRE)–Activision a annoncé aujourd’hui le retour du Championnat du monde de Call of Duty®: Mobile. Présenté par Sony, et démarrant le 3 juin 2021, le tournoi accueillera des joueurs éligibles en Mode Classé de Call of Duty: Mobile qui pourront concourir pour gagner des récompenses dans le jeu et une part de la cagnotte totale s’élevant à plus de 2 millions de dollars (USD).

« À travers le monde, l’enthousiasme pour Call of Duty: Mobile est inouï et nos joueurs continuent de passer de bons moments à jouer », a déclaré Matt Lewis, vice-président de la division Mobile chez Activision. « En prenant pour base la compétition de l’an dernier, nous avons augmenté les prix à gagner ainsi que le nombre d’équipes pouvant se qualifier. Les fans ont donc encore plus de raisons de prouver qu’ils ont ce qu’il faut pour être les meilleurs. »

Le Championnat du monde 2021 de Call of Duty: Mobile Présenté par Sony est ouvert aux participants éligibles du monde entier et se déroulera au niveau régional en plusieurs étapes. Le tout dernier smartphone phare de Sony, l’Xperia 1 III, sera le mobile officiel du Championnat du Monde et offrira une expérience de jeu à 120 images par seconde (IPS)*. Les joueurs éligibles pourront concourir pour une place dans les Finales du Championnat du monde via des compétitions au sein du jeu dans certaines régions et également via d’autres tournois (détails à venir). Les fans peuvent regarder des joueurs tester leurs compétences sur la nouvelle chaîne YouTube officielle consacrée aux E-sports de Call of Duty: Mobile https://www.callofduty.com/mobile/esports.

Pour plus d’informations sur l’Xperia 1 III de Sony, visitez : www.sony.net/xperia-1m3/gamers?cid=sco-gl-codm2021-a1.

Call of Duty: Mobile est l’expérience définitive du jeu d’action à la première personne qui offre les cartes, les modes, les armes et les personnages Call of Duty que les fans préfèrent, notamment la série Modern Warfare® et l’univers Black Ops, dans une solution mobile complète. Call of Duty: Mobile est développé par les studios primés TiMi de Tencent Game et édité par Activision (NASDAQ : ATVI).

Call of Duty: Mobile est gratuit sur les appareils Android et iOS. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.callofduty.com/mobile, www.youtube.com/callofdutymobile, ou suivez Call of Duty: Mobile sur Twitter, Instagram et Facebook.

ACTIVISION, CALL OF DUTY et MODERN WARFARE sont des marques d’Activision Publishing, Inc. Toutes les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

*Il est possible que la résolution de 120 IPS ne soit pas disponible pour tous les modes de jeu de Call of Duty: Mobile.

