Call of Duty: Het Mobile-wereldkampioenschapstoernooi is terug, meer dan $ 2 miljoen aan prijzen voor het oprapen!

In samenwerking met Sony begint het toernooi van 2021 op 3 juni

SANTA MONICA, Californië–(BUSINESS WIRE)–Activision heeft vandaag de terugkeer aangekondigd van het Call of Duty®: Mobile-wereldkampioenschap. Gepresenteerd door Sony, en vanaf 3 juni 2021, kunnen in aanmerking komende spelers in Call of Duty: Mobile Ranked Mode strijden om in-game-beloningen en een deel van de totale prijzenpot van meer dan $ 2 miljoen (USD).

“Het momentum wereldwijd voor Call of Duty: Mobile is ongelooflijk omdat onze spelers een geweldige tijd beleven tijdens het spelen,” zei Matt Lewis, vice president mobile bij Activision. We hebben de competitie van vorig jaar opgepikt en het prijzengeld verhoogd voor het oprapen en het aantal teams dat zich kan kwalificeren, dus er zijn nog meer redenen voor fans om te bewijzen dat ze hebben wat nodig is om de beste te zijn.​​

Het Call of Duty: Mobile-wereldkampioenschap 2021 gepresenteerd door Sony is beschikbaar voor in aanmerking komende deelnemers over de hele wereld en wordt regionaal in meerdere fasen gehouden. Sony’s nieuwste vlaggenschip-smartphone, Xperia 1 III, wordt het officiële mobiele apparaat van het wereldkampioenschap en biedt een game-ervaring van 120 fps*. In aanmerking komende spelers kunnen strijden om een plek bij de wereldkampioenschapsfinales via in-game-competitie in geselecteerde regio’s en ook via andere toernooien (details volgen nog). Fans kunnen zien hoe spelers hun vaardigheden laten zien op het nieuwe officiële Call of Duty: Mobile Esports Youtube-kanaal: https://www.callofduty.com/mobile/esports​.

Ga voor meer informatie over Sony’s Xperia 1 III naar: www.sony.net/xperia-1m3/gamers?cid=sco-gl-codm2021-a1​.

Call of Duty: Mobile is de ultieme first-person actie-ervaring met favoriete kaarten, modi, wapens en personages van Call of Duty, inclusief de Modern Warfare®-serie en Black Ops universe, in één compleet mobiel pakket. Call of Duty: Mobile is ontwikkeld door de bekroonde TiMi Studios van Tencent Game en uitgegeven door Activision (NASDAQ: ATVI).

Call of Duty: Mobile is gratis te spelen op Android- en iOS-apparaten. Ga voor meer informatie naar www.callofduty.com/mobile​, www.youtube.com/callofdutymobile of volg ook Call of Duty: Mobile op Twitter, Instagram en Facebook.

Over Activision

Activision is gevestigd in Santa Monica, Californië en is een leidende globale producent en uitgever van interactief entertainment. Activision onderhoudt operaties over de hele wereld en is een divisie van Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), een S&P 500-bedrijf. Meer informatie over Activision en zijn producten vindt u op de website van het bedrijf, www.activision.com of door @Activision te volgen.

Waarschuwingsbericht inzake toekomstgerichte verklaringen: Informatie in dit persbericht die betrekking heeft op de verwachtingen, plannen, intenties of strategieën van Activision Publishing met betrekking tot de toekomst, inclusief verklaringen over de verwachte data, kenmerken, programmering en functionaliteit van Call of Duty: Mobile en het Call of Duty: Mobile-wereldkampioenschap 2021 zijn toekomstgerichte verklaringen die geen feiten zijn en die een aantal risico’s en onzekerheden inhouden. Factoren die kunnen leiden tot materieel verschil tussen de toekomstgerichte verklaringen in dit bericht en de daadwerkelijke toekomstige resultaten van Activision Blizzard zijn onder meer onverwachte productvertragingen en andere factoren die in de paragrafen over risicofactoren in Activision Blizzards meest recente jaarrapport op Form 10K en enige daaropvolgende kwartaalrapporten op Form 10-Q worden aangegeven. De toekomstgerichte verklaringen in dit bericht zijn gebaseerd op de informatie die op de datum van dit bericht voor Activision Blizzard beschikbaar is en het bedrijf neemt geen verplichtingen op zich voor het bijwerken van dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen die op het moment van openbaring op waarheid berust leken, kunnen uiteindelijk onjuist zijn. Deze verklaringen zijn geen garanties voor de toekomstige prestaties van Activision Blizzard en zijn onderhevig aan risico’s, onzekerheden en andere factoren, waarvan enkele buiten diens controle zijn en tot materiële verschillen tussen huidige verwachtingen en uiteindelijke resultaten kunnen leiden.

ACTIVISION, CALL OF DUTY en MODERN WARFARE zijn handelsmerken van Activision Publishing, Inc. Alle andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

*120 fps is mogelijk niet beschikbaar in alle Call of Duty: Mobile-gamemodi.

