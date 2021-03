Brother annonce une demande croissante de solutions d’impression et d’étiquetage pour les centres mobiles de dépistage de la COVID-19, les reçus de vaccination et les contrôles de température sans contact.

WESTMINSTER, Colo.–(BUSINESS WIRE)–Brother Mobile Solutions (BMS) a annoncé aujourd’hui une demande significative et croissante, en Amérique du Nord, pour ses solutions d’impression et d’étiquetage dans les milieux de la santé publique. Ces solutions rapidement déployables sont utilisées dans une gamme d’applications en santé, notamment l’étiquetage d’éprouvettes sur les centres mobiles de dépistage de la COVID-19, les reçus de vaccination ainsi que les solutions de contrôle de température sans contact. Elles sont conçues dans le but d’aider à garantir la sécurité des personnes qui visitent des établissements de santé, des bureaux du gouvernement, des magasins de vente au détail ou d’autres milieux de travail.





Flambée de la demande pour des étiquetages précis dans les centres mobiles de dépistage et de vaccination

« La pandémie mondiale a apporté son lot de défis à la santé publique, entre autres la nécessité de mettre en place des centres de dépistage de masse de la COVID-19 et de déployer les vaccins dans des délais très courts. En fournissant des solutions d’impression et d’étiquetage à usage mobile, de bureau et industriel rapidement déployables, Brother Mobile répond à l’appel, » comme l’annonce Ravi Panjwani, vice-président chez Brother Mobile Solutions. « Ces applications de santé publique très recherchées exigent de la part des gouvernements, des agences de soins de santé, des laboratoires et même des entreprises pharmaceutiques, de prendre des décisions éclairées qui tirent partie de la technologie, des processus et des flux de travail, afin de rentre les centres mobiles rapidement opérationnels. »

Il poursuit en disant que « la vaste gamme de solutions d’impression et d’étiquetage à déploiement rapide de Brother joue un rôle crucial dans la réponse aux défis posés par la pandémie, tout en permettant d’améliorer la sécurité des patients et des cliniciens, la précision des tests, le suivi des renseignements sur le patient, les documents de preuve de maintien de la chaîne du froid et l’intégration aux systèmes de santé de base. »

Les solutions de la santé publique en action

De nos jours, les besoins en matière de solutions pour le dépistage ou le vaccin ne sont pas facilement adaptables à une mise en place mobile hors des quatre murs d’un établissement de santé, puisque traditionnellement, ils étaient effectués à l’intérieur d’un hôpital ou d’un laboratoire. Cependant, le déploiement massif de soins de santé mobiles actuellement en cours nécessite des solutions rapidement déployables afin d’imprimer des étiquettes, des codes-barres, des reçus ou des billets, et ce, sur demande et en temps réel. La gamme d’imprimantes autonomes pour usage mobile, de bureau et industriel de Brother convient particulièrement aux besoins d’applications à distance et mobiles. Ces imprimantes offrent une connectivité, une intégration et une capacité interne de la base de données optimales ainsi que la durabilité nécessaire afin de performer dans presque tout type d’environnement.

Plusieurs cas d’utilisation réels soulignent les avantages que les solutions d’impression et d’étiquetage de Brother apportent à la lutte contre la pandémie :

Reçus de vaccination rapidement déployables — Pour mettre en place le déploiement du vaccin contre la COVID-19, Brother a récemment collaboré avec une unité de soins de santé provinciale canadienne afin de fournir une solution d’impression mobile aux personnes vaccinées. L’agence déploie actuellement des centaines de vaccins à travers la province et délivre trois reçus par patient vacciné. L’unité de soins de santé canadienne a sélectionné la série RuggedJet 4 de Brother, laquelle a été facilement déployée afin d’imprimer des reçus de 4×4 inch par Airprint® avec le iPad® de Apple®. Ces imprimantes populaires impriment des reçus en anglais et en français avec des détails comme le nom du patient, le lieu, la date du vaccin, le type de vaccin administré et la date de la deuxième dose. Les imprimantes RuggedJet peuvent effectuer des centaines d’impressions par jour. Elles sont faciles à configurer et offrent au personnel la flexibilité de l’impression mobile. Visualiser la vidéo sur les reçus rapides de la COVID-19.

Étiquettes d’éprouvettes de test aux centres de dépistage de la COVID-19 – Afin de soutenir le dépistage dans les centres éloignés et éphémères, les imprimantes mobiles RuggedJet 2 de Brother ont été combinées au logiciel d’un fournisseur de laboratoire principal et à un appareil mobile. La capacité d’imprimer des étiquettes d’éprouvettes latérales de 2 inch a permis aux sites de dépistage d’améliorer la précision des tests. Les solutions d’impression et d’étiquetage peuvent contribuer à l’exécution rapide d’un plus grand nombre de tests et à l’augmentation du débit des tests. De plus, l’utilisation du papier couché de qualité supérieure de Brother a permis de réaliser des gains de productivité supplémentaires. Visualiser la vidéo sur l’étiquetage des éprouvettes de dépistage de la COVID-19.

Kiosques de mesure de la température sans contact — Alors qu’un nombre croissant d’agences reprennent leurs activités et que les entreprises reprennent le travail, les imprimantes de la série TD 2 de Brother jouent un rôle clé dans les kiosques de contrôle de la température en temps réel. La solution utilise des analyses avancées afin de détecter et d’enregistrer des données essentielles sur la température et le visiteur et permet des contrôles de la fièvre sans contact. L’imprimante Brother fournit une preuve visuelle du dépistage, autorise rapidement l’entrée des personnes et affiche la conformité avec des étiquettes portables et faciles à voir Ces solutions sans contact innovantes sont utilisées afin de contrôler les personnes qui entrent dans les établissements de santé, les écoles, les lieux de travail et les salles de gymnastique, et contribuent à assurer la sécurité des lieux de travail et des personnes.

Des caractéristiques inégalées qui font de Brother Mobile un choix populaire pour les soins de santé :

En plus des étiquettes d’éprouvettes de dépistage de la COVID-19 et de l’impression de reçus de vaccination, le portfolio d’imprimantes primées de Brother Mobile est exploité dans l’ensemble des soins de la santé pour des utilisations telles que les bracelets d’identification des patients, les étiquettes de dossier des patients, les étiquettes de laboratoire et de préparation microscopique ainsi que de nombreux types d’étiquettes portables. Elles sont également largement utilisées pour tous types de signalisation de sécurité dans l’ensemble des établissements de santé et pour l’impression à distance de documents dans les milieux de soins de santé à domicile.

Les principales fonctionnalités qui font de Brother un choix populaire pour les soins de santé comprennent :

Mobilité — beaucoup d’imprimantes sur le marché nécessitent une prise de courant afin de fonctionner, elles ne sont donc pas efficaces dans des situations mobiles. Les imprimantes mobiles RuggedJet, dont la batterie possède la meilleure autonomie sur le marché, sont excellentes pour les installations de soins de santé mobiles.

Robustesse pour l’utilisation à l’extérieur – Les imprimantes Brother sont conçues pour résister aux rigueurs de tout type de déploiement mobile, et ce, avec un service et un soutien qui les maintiennent « prêtes à fonctionner 24 heures sur 24 h. » Les imprimantes mobiles de Brother sont conçues pour fonctionner de manière continue pendant un quart de travail complet; elles durent donc plus longtemps et nécessitent moins de remplacements.

Intégration et déploiement faciles – Faciles à connecter et simples à utiliser, les imprimantes mobiles sans-fil de Brother éliminent les encres et poudres d’encres encombrantset fournissent une impression rapide et fiable grâce à des fonctions avancées. Les imprimantes Brother permettent un déploiement rapide et une intégration facile à la majorité des équipements et logiciels de tests de laboratoire ou de soins de santé. Les imprimantes sont compatibles avec les appareils iOS® et Android™ et se connectent via Bluetooth® et Wi-Fi®.

Qualité des étiquettes — De multiples étiquettes et des bracelets authentiques de Brother, faits de différents matériaux, largeurs et adhésifs, peuvent répondre à tout besoin. Les rouleaux faciles à utiliser et à insérer sont très pratiques et offrent des options de personnalisation tels que des logos d’entreprise ou autre conception imprimés à l’avance. De plus, les étiquettes Brother, construites avec la technologie d’impression thermique, résistent aux traînées d’encreet à la décoloration.

Pour en savoir plus sur les solutions de Brother pour l’étiquetage à distance des tests de dépistage de la COVID-19 ou les reçus de vaccination, visitez le site https://www.brothermobilesolutions.com.

Toutes les marques de commerce et marques déposées indiquées aux présentes sont la propriété de leurs entreprises respectives.

À propos de Brother Mobile Solutions

Brother Mobile Solutions, Inc., une filiale en propriété exclusive de Brother International Corporation, propose des imprimantes pour appareils mobiles et ordinateurs de bureau et des solutions d’étiquetage industrielles innovantes à la main-d’œuvre sur le terrain et aux entreprises mobiles. Brother International Corporation et ses filiales emploient plus de 1 100 personnes en Amérique. Pour en savoir plus au sujet de Brother Mobile Solutions et de ses produits, composez le 800 543-6144 ou rendez-vous sur www.brothermobilesolutions.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Brother Mobile Solutions



Mary Howard



[email protected]

303 464-6707