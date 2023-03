Brightcove lança serviço de “serviço de monetização de anúncios” para clientes de mídia, estabelece equipe de operações globais de publicidade

A recém-formada equipe e o lançamento de um serviço de monetização de anúncios fortalece o compromisso da Brightcove de oferecer soluções para maximizar a receita para os clientes de mídia

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove (NASDAQ: BCOV), a empresa de tecnologia de streaming mais confiável do mundo, anunciou hoje o lançamento do Brightcove Ad Monetization, um novo serviço personalizado, idealizado para as empresas de mídia com a função de monetizar melhor o seu conteúdo. Para complementar o serviço, a empresa também criou uma nova equipe de operações globais de publicidade para dar suporte às empresas de mídia e ajudá-las a maximizar sua estratégia de publicidade e receita.

“O streaming apoiado por publicidade é um negócio multibilionário em rápido crescimento ao qual temos damos suporte por muitos anos”, disse Marc DeBevoise, CEO (diretor executivo) da Brightcove. “Como um parceiro valioso para nossos clientes de mídia, o Brightcove Ad Monetization amplia o nosso compromisso em oferecer a eles os melhores produtos e serviços para potencializar o seu conteúdo de vídeo, otimizar sua estratégia de publicidade e agora, pela primeira vez, realmente fomentar e maximizar a receita resultante da publicidade.”

O Brightcove Ad Monetization se baseia na parceria estratégica recentemente anunciada da Brightcove com a Magnite, a maior plataforma de publicidade independente do mundo. Por meio da integração da Magnite e da SpringServe, a Brightcove oferece agora um serviço de monetização de publicidade com soluções integrais para empresas de mídia para gerar receita adicional a partir de sua estratégia de publicidade.

O Brightcove Ad Monetization ajudará as empresas de mídia a obter o máximo de retorno mensurável em publicidade com informações úteis. A solução apoia a monetização de conteúdo ao vivo e de vídeo sob demanda (VOD) com a otimização de rendimento aprimorada para preencher o estoque de anúncios não vendidos e aumentar a receita. Isso inclui recursos de inserção de publicidade do lado do cliente (CSAI) e inserção de publicidade do lado do servidor (SSAI) para agentes atuadores da Web, iOS, Android e plataformas de TV conectadas. O Brightcove Ad Monetization também se integra perfeitamente a servidores de publicidade independentes e existentes, incluindo o Google Ad Manager e o FreeWheel.

As empresas que utilizam o serviço se beneficiarão da experiência da Brightcove e receberão suporte direto de sua equipe de operações globais de publicidade recentemente estabelecida. Sob a liderança de David Beck, diretor de Estratégia e Desenvolvimento Corporativo, a nova equipe consultará diretamente os clientes para otimizar sua estratégia de publicidade, orçamento e conteúdo. Da integração à implementação e refinamento da estratégia, a equipe vai tirar proveito de suas informações mais detalhadas e experiência para ajudar os clientes em cada etapa do caminho, não importa onde estejam em sua jornada de publicidade.

Beck nomeou Michael Dorf como o primeiro vice-presidente de Operações Globais de Publicidade para formar a equipe e ajudar as empresas de mídia a monetizar o seu conteúdo. “A publicidade está em constante evolução e cada vez mais complicada para muitas empresas de mídia. A Brightcove está determinada a ajudar a reduzir a fricção no processo ao torná-lo mais fácil e mais rentável para nossos clientes”, compartilhou Beck. “Para fazer isso, formamos uma nova equipe de especialistas. Estou muito feliz em dar as boas-vindas a Michael Dorf para liderar nossas operações globais de publicidade. Seu enorme conhecimento e experiência no mundo da mídia e da publicidade ajudará os clientes a criar melhor os anúncios certos para as pessoas certas para melhorar a entrega e a receita.”

Dorf é um líder experiente em operações de receita, com 15 anos de experiência no setor. Mais recentemente ele trabalhou na TelevisaUnivision como vice-presidente de Operações Relativas à Receita, onde formou novamente uma equipe de operações multifuncional para apoiar os canais de vendas diretas e programáticos. Antes disso, ele exerceu vários cargos de liderança sênior com a FreeWheel, uma empresa Comcast, Condé Nast e Maker Studios, uma subsidiária da Walt Disney Company.

