Belkin laat power zien op CES 2024 met een indrukwekkende nieuwe productreeks

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Belkin, al 40 jaar marktleider op het gebied van consumentenelektronica, onthulde vandaag vier nieuwe producten in zijn portfolio’s voor mobiele laadoplossingen en connectiviteit. Stuk voor stuk onderstrepen ze de innovatie en aandacht voor ontwerp en kwaliteit van Belkin en het streven van het bedrijf om producten op meer verantwoorde wijze te maken. Belkin presenteert zijn onlangs aangekondigde producten op het officiële media-evenement van CES 2024: CES Unveiled Las Vegas.









In een handomdraai opladen met Qi2

BoostCharge Pro ​3-in-1 magnetische standaard

Dankzij de nieuwe Qi2-standaard maakt deze 3-in-1 draadloze lader perfecte uitlijning en betrouwbaar opladen met 15 W voor Qi2-apparaten, sneller opladen voor Apple Watch Series 7 en nieuwer, plus optimaal opladen voor draadloze oordopjes mogelijk. Met het verstelbare scharnier kunnen gebruikers moeiteloos de hoek van de telefoon aanpassen voor optimaal zicht tijdens het bekijken van video’s, het lezen van artikelen of het videochatten. De standaard is voor ten minste 75% gemaakt van materiaal dat na gebruik is gerecycled.

149,99 € EUR

Vanaf maart 2024 verkrijgbaar in geselecteerde markten wereldwijd

BoostCharge Pro magnetische powerbank

De magnetische Qi2-powerbank levert onderweg tot 15 W vermogen voor Qi2-apparaten, zonder gedoe met kabels. Hij is ontworpen met een uitklapbare standaard om de telefoon rechtop te houden tijdens het streamen, lezen of chatten, en werkt met magnetische en MagSafe-hoesjes van maximaal 3 mm dik. “Passthrough opladen” maakt het mogelijk om de powerbank en het Qi2-apparaat in een handomdraai op te laden via de USB-C poort. Hij is verkrijgbaar met een capaciteit van 5.000, 8.000 en 10.000 mAh dus consumenten kunnen de beste powerbank voor hun oplaadbehoeften kiezen. De internet behuizing (exclusief kabel) van dit product is voor ten minste 72% gemaakt van materiaal dat na gebruik is gerecycled.

59,99, 79,99, 99,99 € EUR

Vanaf maart 2024 verkrijgbaar in geselecteerde markten wereldwijd

Krachtig en compact met GaN

BoostCharge Pro 4-poorts USB-C GaN-lader (200 W)

De nieuwe 4-poorts USB-C GaN-wandlader heeft een vermogen van wel 200 W om tot vier apparaten tegelijk snel op te laden. Hij ondersteunt laptops en gaminglaptops met een hoog vermogen en is ontworpen met GaN-technologie en Programmable Power Supply (PPS). Daarmee biedt de lader een efficiënte en slimme stroomvoorziening om aangesloten apparaten veilig en optimaal op te laden. De 4-poorts USB-C GaN-wandlader zorgt voor een opgeruimde werkplek en laadt laptops, tablets, telefoons, smartwatches en oordopjes tegelijk op, zonder dat er extra voedingsadapters nodig zijn. Hij is krachtig en compact, met een afmeting van 92 x 118,5 x 35,5 mm en een gewicht van 650 g. De behuizing (exclusief voedingskabel) van dit product is voor ten minste 72% gemaakt van materiaal dat na gebruik is gerecycled.

129,99 € EUR

Vanaf maart 2024 verkrijgbaar in geselecteerde markten wereldwijd

Core 6-in-1 GaN-dockingstation

Belkin biedt nu ook dockingstations met GaN-technologie om kleinere, efficiëntere en meer verantwoorde oplossingen voor werkplekken te bieden. Het Core GaN-dockingstation is ongeveer twee keer zo klein1 als andere 6-in-1-oplossingen en ontworpen voor alle basisbehoeften. Het beschikt over een HDMI-poort voor HD-beeldresoluties tot 4K, twee USB-A-poorten voor oudere apparaten, twee USB-C-poorten (waarvan een met 96 W Power Delivery) en een Gigabit Ethernet-poort voor een veilige en betrouwbare internetverbinding.

139,99 € EUR

Nu te bestellen op belkin.com

Binnenkort verkrijgbaar bij een select aantal winkels wereldwijd

Op meer verantwoorde wijze gemaakt

De onlangs aangekondigde BoostCharge-oplossingen van Belkin zijn voor ten minste 72% gemaakt van materiaal dat na gebruik is gerecycled, en worden verkocht in een plasticvrije verpakking. Dit sluit aan bij het streven van het bedrijf om producten op meer verantwoorde wijze te maken. Een jaar nadat Belkin aankondigde over te stappen op plastic dat na gebruik is gerecycled, heeft het bedrijf dit in ruim 200 producten toegepast en 64 ton nieuw plastic hierdoor vervangen. Belkin blijft zich inzetten om uiterlijk in 2025 100% koolstofneutraliteit te bereiken in zijn kantoren en activiteiten (scope 1- en scope 3-emissies) en pakt tegelijkertijd de uitstoot op productniveau (scope 3) aan.

Over Belkin

Het in Californië gevestigde Belkin is marktleider op het gebied van accessoires en levert al 40 jaar bekroonde producten gericht op stroomvoorziening, bescherming, productiviteit, connectiviteit en audio. De producten worden ontworpen en ontwikkeld in Zuid-Californië en verkocht in meer dan 100 landen wereldwijd. De focus van Belkin ligt onverminderd op onderzoek en ontwikkeling, samenleving, onderwijs, duurzaamheid en vooral ook op de mensen voor wie we onze producten maken. Wat in de jaren 1980 begon vanuit een garage in Zuid-Californië is inmiddels uitgegroeid tot een divers, wereldwijd technologiebedrijf. We houden daarbij altijd oog voor onze planeet en blijven geïnspireerd door de verbinding tussen mens en technologie.

1 Gebaseerd op interne vergelijkende tests met concurrerende oplossingen zonder GaN-technologie met voedingsadapter. Afmetingen: 80 x 80 x 48 mm; oppervlakte: 6400 mm

