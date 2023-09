Belkin dévoile de nouveaux chargeurs Qi2 innovants, des solutions USB-C puissantes, des produits audio immersifs et plus encore à l’IFA 2023

Belkin International dans le hall d’exposition 3.2, stand 119

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Belkin, un chef de file de l’électronique grand public depuis 40 ans, annonce aujourd’hui 8 nouveaux produits dans les catégories alimentation, audio et connectivité, mettant ainsi en avant l’innovation, la qualité et l’engagement de Belkin à fabriquer des produits de manière plus responsable. Belkin International expose ses produits à l’IFA, hall d’exposition 3.2, stand 119.









Charge sans fil

Pad de recharge universel BoostCharge Pro sans fil à alignement facile 15W​

Fournit une charge rapide et optimale pour les appareils compatibles Qi jusqu’à 15W. La grande surface de charge garantit un alignement facile, et son matériau antidérapant maintient l’alignement en cas de mouvement ou de vibration lors d’un appel entrant. Il est conçu avec deux systèmes de protection thermique distincts pour contrôler les températures et éviter la surchauffe du chargeur et des appareils connectés.

Pad de recharge BoostCharge Pro sans fil 3 en 1 avec Qi2

Bénéficiant de la nouvelle norme Qi2, ce nouveau chargeur sans fil 3 en 11 offre un alignement parfait et une charge plus rapide pour les appareils compatibles Qi2 à 15W, et Qi à 5W pour les écouteurs Belkin SoundForm ou les autres appareils compatibles Qi. Le port USB-C permet la fixation dongle pour recharger rapidement les modèles Apple Watch récents. Ce pad est compatible MagSafe, mince et compact, permettant aux utilisateurs de l’emporter facilement.

Pad/socle sans fil BoostCharge convertible Qi2

Le pad/socle Qi2 convertible est la solution de charge ultime pour une charge rapide au travail, à la maison ou en déplacement. La conception convertible compatible MagSafe permet aux utilisateurs d’alterner entre les modes pad et socle, ce qui le rend parfait pour FaceTime, la réception d’appels ou le streaming vidéo tout en chargeant. Il est polyvalent, fiable, compact et facile à plier, ce qui en fait le compagnon de voyage parfait.

USB-C

Chargeur mural GaN BoostCharge Pro à 4 ports de 140W

Chargez un MacBook Pro à pleine vitesse ou chargez rapidement un iPhone et un iPad tout en chargeant deux appareils supplémentaires en même temps avec le chargeur GaN à 4 ports 140W. Ce puissant chargeur GaN offre un accès facile à ses 3 ports USB-C et son port USB-A. Il prend en charge une large gamme d’appareils USB-C tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables.

Chargeur mural hybride BoostCharge 25W + batterie externe 5K

La toute dernière solution d’alimentation portable de Belkin est une batterie externe avec un chargeur mural PD. Ce chargeur portable est livré avec deux modes de charge, permettant aux utilisateurs de charger directement à partir d’une prise murale ou de la batterie intégrée. Ce chargeur rapide multifonctionnel dispose de la technologie PD3.1 PPS intégrée et fournit une charge sûre à grande vitesse pour presque tous les appareils compatibles PD.

Connectivité

Hub de connexion 5 en 1 Thunderbolt 4

Le hub de connexion 5 en 1 Thunderbolt 4 est portable, discret et complet pour optimiser la productivité sur plusieurs appareils avec une connexion Thunderbolt. Connectez plusieurs écrans, chargez en toute sécurité les appareils avec une charge intelligente, transférez les fichiers avec une rapidité sans précédent, et câblez jusqu’à 6 appareils pour augmenter la productivité. Tous les appareils reçoivent la connectivité Thunderbolt 4. Le hub est équipé de 4 ports Thunderbolt 4, 1 port USB-A, des vitesses de transfert de données jusqu’à 40 Go/s, la prise en charge double écran et l’alimentation jusqu’à 96W.

Audio

Casque SoundForm Inspire pour les enfants

Le SoundForm Inspire est conçu de manière créative pour que les enfants puissent écouter en toute sécurité et confortablement tout en apprenant et en jouant. Le casque est construit avec des drivers de 40 mm pour délivrer le Belkin Signature Sound avec un volume limité à 85 décibels pour protéger les jeunes oreilles. Le bandeau souple et réglable se replie pour la portabilité, et les oreillettes de petite taille offrent un ajustement parfait. Le mode RockStar dispose d’une sortie supplémentaire de 3,5 mm qui permet aux enfants de partager du contenu audio avec un camarade de classe ou un ami. Un micro-tige de qualité maintient le son clair pendant l’apprentissage à distance, et un voyant indique lorsque le casque est muet. Disponible en noir avec accents bleus et gris avec accents lavande.

Casque SoundForm Adapt

L’outil ultime pour travailler à domicile ou au bureau, le SoundForm Adapt dispose d’une qualité d’appel claire avec micro-tige et de la technologie antibruit ENC, avec un son de haute qualité et un confort tout au long de la journée. Ses coussinets d’oreillettes et son bandeau réglable assurent un excellent ajustement. Adapt est facile à transporter et peut être plié pour le voyage et le stockage. Avec une autonomie de 65 heures, Adapt conserve sa charge tout au long de la semaine de travail. Disponible en noir.

Disponibilité :

Le pad de recharge universel BoostCharge Pro sans fil à alignement facile 15W​ ​ est disponible dès maintenant sur belkin.com et dans une sélection de détaillants dans le monde entier.

​ est disponible dès maintenant sur belkin.com et dans une sélection de détaillants dans le monde entier. Le pad de recharge BoostCharge Pro sans fil 3 en 1 avec Qi2 sera disponible plus tard dans l’année sur belkin.com et dans une sélection de détaillants dans le monde entier.

sera disponible plus tard dans l’année sur belkin.com et dans une sélection de détaillants dans le monde entier. Le Pad/socle sans fil BoostCharge convertible Qi2 sera disponible au début du premier trimestre 2024 sur belkin.com et dans une sélection de détaillants dans le monde entier.

sera disponible au début du premier trimestre 2024 sur belkin.com et dans une sélection de détaillants dans le monde entier. Le chargeur mural GaN BoostCharge Pro à 4 ports de 140W est disponible dès maintenant sur belkin.com et dans une sélection de détaillants dans le monde entier.

est disponible dès maintenant sur belkin.com et dans une sélection de détaillants dans le monde entier. Le chargeur mural hybride BoostCharge 25W + batterie externe 5K sera disponible plus tard dans l’année sur belkin.com et dans une sélection de détaillants dans le monde entier.

sera disponible plus tard dans l’année sur belkin.com et dans une sélection de détaillants dans le monde entier. Le hub de connexion 5 en 1 Thunderbolt 4 est disponible dès maintenant dans une sélection de détaillants du monde entier.

est disponible dès maintenant dans une sélection de détaillants du monde entier. Le casque SoundForm Inspire pour les enfants est disponible dès maintenant sur belkin.com et dans une sélection de détaillants dans le monde entier.

est disponible dès maintenant sur belkin.com et dans une sélection de détaillants dans le monde entier. Le casque SoundForm Adapt est disponible dès maintenant sur belkin.com et dans une sélection de détaillants dans le monde entier.

Tous les nouveaux produits sont fabriqués à partir de plastiques recyclés post-consommation (PCR) conformément à l’engagement de l’entreprise à trouver des procédés de fabrication plus responsables. Ces nouveaux produits seront exposés à l’IFA 2023.

À propos de Belkin

Belkin est un leader du marché des accessoires qui propose depuis 40 ans des solutions en matière d’énergie, de protection, de productivité, de connectivité, d’audio, de sécurité et d’automatisation résidentielle pour une large variété d’électronique grand public et d’environnements d’entreprise. Conçus dans le sud de la Californie et vendus dans plus de 100 pays à travers le monde, les produits Belkin permettent à chacun de profiter davantage de chaque jour, que ce soit à la maison, au travail ou lors d’une nouvelle aventure. En 2018, Belkin International a fusionné avec Foxconn Interconnect Technology afin de renforcer son influence mondiale tout en maintenant son engagement indéfectible en faveur de la R&D, la communauté, l’éducation et la durabilité. Belkin demeure à jamais inspiré par les individus et la planète sur laquelle nous vivons.

1 Le Pad de recharge BoostCharge Pro sans fil 3 en 1 avec Qi2 sera vendu en deux versions : le pad seul, et le pad avec un dongle pour la recharge de l’Apple Watch. Les prix peuvent varier.

